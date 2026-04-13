El Salvador

Viceministerio de Transporte interviene más de 500 incidentes viales cada mes en El Salvador

La gestión diaria de incidentes en la red vial incluye la operación estratégica de grúas, apoyada en tecnología y logística centralizada, que permite mantener el flujo vehicular y reducir los tiempos de respuesta en puntos críticos del país

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El Viceministerio de Transporte de El Salvador atiende más de 40 incidentes viales diarios gracias a un sistema permanente de grúas. (Foto: Noticiero El Salvador)
El Viceministerio de Transporte de El Salvador atiende más de 40 incidentes viales diarios gracias a un sistema permanente de grúas. (Foto: Noticiero El Salvador)

Cada día, el Viceministerio de Transporte de El Salvador atiende más de 40 incidentes viales mediante un sistema de grúas que opera de forma continua y estratégica. El parque móvil está compuesto por 10 grúas, de las cuales seis se destinan a vehículos livianos y cuatro a transporte pesado, ubicadas en puntos con alta incidencia de accidentes o desperfectos como carretera Los Chorros, autopista Comalapa, Troncal del Norte, Bulevar Constitución y zonas clave del área metropolitana.

Las atenciones diarias abarcan el retiro de autos tras choques leves, fallas mecánicas y bloqueos que comprometen el flujo vehicular. El director general de Tránsito, Félix Serrano, explicó en YSKL que la coordinación centralizada permite asignar la grúa más cercana al incidente, lo que reduce el tiempo de respuesta tanto en las horas más críticas como fuera de ellas.

En promedio, el Viceministerio realiza más de 500 operaciones mensuales para mantener despejadas las principales rutas del país y dar auxilio directo a los conductores afectados, trasladando los vehículos a lugares seguros.

Más de 500 operaciones mensuales permiten mantener despejadas las principales rutas de El Salvador y trasladar vehículos a zonas seguras. (Foto cortesía VMT)
Más de 500 operaciones mensuales permiten mantener despejadas las principales rutas de El Salvador y trasladar vehículos a zonas seguras. (Foto cortesía VMT)

Serrano subrayó que este esfuerzo permanente combina tecnología, gestores capacitados y logística para responder de forma rápida ante cualquier incidente, y que se refuerza especialmente en temporadas de alta movilidad como Semana Santa, aunque los dispositivos y recursos especializados permanecen activos todo el año.

Evaluación y medición de resultados: cámaras, sensores y tiempos de viaje

La Dirección General de Tránsito utiliza más de 50 cámaras para monitorear en tiempo real la red vial, con mayor cobertura en el área metropolitana. El sistema facilita la detección rápida de accidentes, vehículos averiados o situaciones que puedan obstruir la circulación.

Sensores en los corredores principales miden las velocidades promedio y permiten identificar puntos con circulación lenta o atascos. Los tiempos de viaje se calculan y se comparan con los valores ideales para cada tramo, con el objetivo de garantizar desplazamientos razonables incluso en hora pico.

Los reportes de vehículos “quedados” o colisiones menores representan una de las causas más frecuentes de intervención diaria. El despliegue de grúas busca desalojar lo antes posible estos obstáculos, evitando que la congestión se agrave y afecte a miles de conductores.

El régimen de fotomultas por exceso de velocidad, sustentado en tecnología, alcanza 73 sanciones solo en la carretera al Puerto de La Libertad. (Foto: VMT El Salvador)
El régimen de fotomultas por exceso de velocidad, sustentado en tecnología, alcanza 73 sanciones solo en la carretera al Puerto de La Libertad. (Foto: VMT El Salvador)

En paralelo, la autoridad aplica un régimen de sanciones apoyado en la evidencia tecnológica. Según detalló Félix Serrano, en la carretera Comalapa se han impuesto más de 50 fotomultas en lo que va del año, principalmente por exceder los 130 kilómetros por hora, cuando el límite es de 110. En el bulevar Monseñor Romero, la cifra alcanza siete fotomultas, mientras que en la carretera al Puerto de La Libertad, especialmente cerca de la curva El Corpaturo, las infracciones suman 73. Estas sanciones han sido posibles gracias al monitoreo constante con cámaras y sensores Doppler, y reflejan el impacto de la fiscalización tecnológica sobre la conducta de los conductores en puntos críticos de la red vial.

Planes, dispositivos y semáforos: gestión integral para el tránsito

La institución desarrolla diferentes planes de acción que se ajustan a cada periodo del año, con dispositivos que operan de manera ininterrumpida y cuentan tanto con el respaldo del talento humano del Viceministerio como con herramientas tecnológicas. Félix Serrano subrayó que estos recursos permiten responder de forma ágil ante los retos diarios de la movilidad.

Uno de los ejes principales es la gestión de la red semafórica y el despliegue de gestores de tráfico en todo el territorio. Este personal implementa dispositivos como los carriles reversibles, que incrementan la capacidad vial en las horas de mayor flujo. En el área metropolitana funcionan seis carriles reversibles, activados en la mañana para el ingreso a San Salvador y en la tarde para la salida. Estos carriles operan en carretera Los Chorros, Bulevar Constitución, Bulevar Venezuela, Alameda Juan Pablo II y Bulevar del Ejército. En zonas de obras públicas, como la colonia San Benito, se establecen desvíos para mantener el tránsito incluso durante intervenciones de infraestructura.

El sistema semafórico centralizado permite implementar olas verdes e intersecciones inteligentes para optimizar el tráfico ante el aumento vehicular. (EFE/Rodrigo Sura)
El sistema semafórico centralizado permite implementar olas verdes e intersecciones inteligentes para optimizar el tráfico ante el aumento vehicular. (EFE/Rodrigo Sura)

El incremento sostenido del parque vehicular, tanto en el área metropolitana como en ciudades del interior, ha generado nuevas demandas sobre la red vial y los sistemas de control. Serrano indicó que el Viceministerio ajusta sus estrategias para responder al aumento de autos en circulación, reforzando los operativos y adaptando los dispositivos según las necesidades detectadas en cada zona. Este crecimiento obliga a planificar con mayor precisión los puntos críticos y a mantener flexibilidad en la gestión cotidiana.

En El Salvador hay 355 intersecciones reguladas con semáforos, aunque existen muchas más intersecciones urbanas. Según el director, la operación centralizada permite ajustar los tiempos según la condición del tráfico, aplicando estrategias como las “olas verdes” o cascadas, que facilitan el paso continuo por varias intersecciones en una misma fase de luz verde. Este sistema se utiliza en corredores como la Alameda Juan Pablo II y el Bulevar Los Héroes. La planificación depende de la distancia entre intersecciones y el volumen vehicular. Algunos semáforos funcionan en modo actuado o “inteligente”, con sensores que detectan el flujo y ajustan automáticamente la prioridad, según parámetros que pueden variar entre tres y cindo segundos entre vehículos.

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