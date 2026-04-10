Colocación de créditos habitacionales alcanza un monto de USD 44.42 millones en el primer trimestre en El Salvador

Adjudicaron 478 viviendas a igual número de familias en marzo de 2026. (Foto: Michelle Sol, Ministra de Vivienda)

La adjudicación formal de 478 viviendas a igual número de familias se concretó en marzo de 2026 en el país. La ministra de vivienda, Michelle Sol, publicó a través de su cuenta de X, que se destinaron USD 16.52 millones a esta acción, permitiendo que cada familia completara el proceso de escrituración, el paso legal final para convertirse en propietaria mediante créditos otorgados por el sistema público.

En los primeros tres meses del año, la colocación de créditos habitacionales alcanzó un total de 1,338 operaciones. El monto global de la inversión en este periodo fue de USD 44.42 millones, según los registros oficiales de las entidades responsables.

El desglose de los créditos indica que 722 operaciones correspondieron a la compra de vivienda nueva, con un valor de USD 28.76 millones. Por otro lado, 544 créditos fueron destinados a quienes optaron por vivienda usada u otras alternativas, con un monto de USD 14,49 millones.

Una fracción menor, compuesta por 72 créditos, fue orientada a la adquisición de activos extraordinarios, lo que representó una inversión de USD 1,17 millones. Esta modalidad permite acceder a inmuebles bajo condiciones especiales, como remates institucionales, ampliando las opciones para los solicitantes.

La inversión pública para la formalización de viviendas ascendió a USD 16,52 millones, garantizando la escrituración legal de los nuevos propietarios. (Foto: Michelle Sol, Ministra de Vivienda)

El objetivo de la estrategia institucional es que la adquisición de viviendas en el país sea más asequible con rangos de precio accesibles, mediante la promoción de créditos y la agilización de la escrituración.

Según los datos presentados por el Ministerio de Vivienda, los programas implementados buscan responder a las necesidades de los hogares que, en muchos casos, solo pueden acceder a una solución habitacional a través de financiamiento público.

Entrega de escrituras a familias a finales de marzo en El Salvador

A finales de marzo el Ministerio de Vivienda, también formalizó la entrega de títulos de propiedad a decenas de familias salvadoreñas que enfrentaron situaciones de incertidumbre jurídica y fraude inmobiliario. Durante la ceremonia se consolidó el derecho de estos hogares sobre sus viviendas, ubicadas en distintas regiones del país.

Según declaró la ministra Michelle Sol, varias de las familias esperaron más de tres décadas para obtener la documentación que acredita la propiedad de sus inmuebles. El proceso incluyó a residentes de 31 lotificaciones y, de acuerdo con la funcionaria, “el 54 % de entrega de escrituras está a nombre de las mujeres”, para la seguridad patrimonial y el empoderamiento femenino en el entorno familiar.

El 54% de las escrituras entregadas por el Ministerio de Vivienda están a nombre de mujeres, promoviendo el empoderamiento femenino y la seguridad patrimonial familiar. (Foto: Michelle Sol, Ministra de Vivienda)

La regularización de títulos de propiedad ha permitido ya la formalización de más de 118.600 lotes en todo el país, equivalentes a un patrimonio recuperado de USD 2.000 millones, según la información brindada por el Ministerio de Vivienda durante la entrega.

Ese mismo mes, también se entregaron escrituras correspondientes a 137 terrenos afectados por fraudes, en beneficio de familias de 21 lotificaciones distribuidas en siete departamentos. En algunos casos, la espera por la legalización superó los 40 años, como sucedió con los habitantes de la lotificación El Chaparral, en el distrito de Colón.

La estrategia institucional ha incluido la declaración de interés social, lo cual reduce los costos de inscripción y facilita el proceso de titulación.