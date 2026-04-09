El Salvador

El Salvador: Proyecto de drenaje en la Zona Rosa alcanza un 60 % de avance, según autoridades

El ministro Romeo Rodríguez Herrera anunció que la obra podría estar finalizada a finales de este mes, y que en mayo se espera la reapertura total del tránsito en la zona

Guardar
Drenaje en Zona Rosa
El avance del proyecto de drenaje en la Zona Rosa de San Salvador alcanza el 60 %, según el ministro Romeo Rodríguez Herrera. (Cortesía: Obras Públicas)

El proyecto de drenaje en la Zona Rosa de San Salvador avanza con rapidez, según informó el ministro de Obras Públicas (MOP), Romeo Rodríguez Herrera, quien este miércoles supervisó la colocación de 24 losas sobre la nueva infraestructura.

La obra, que forma parte del Plan Nacional de Mitigación 2026, registra un avance del 60 % y busca reducir el riesgo de inundaciones para peatones y conductores, destacó el funcionario en una conferencia de prensa.

Durante el recorrido por el boulevard Sergio Vieira de Mello, en el distrito capital, Rodríguez Herrera explicó que el sistema incluye la construcción de una cisterna de detención de aproximadamente 180 metros de longitud, con capacidad para captar 1,000 metros cúbicos de aguas lluvias.

El Ministerio de Obras Públicas supervisó la colocación de losas sobre el nuevo sistema de drenajes en la Zona Rosa, una obra clave que busca reducir el riesgo de inundaciones para peatones y conductores en el sector. (Cortesía: Obras Públicas)

El objetivo es almacenar el agua de manera subterránea y drenar progresivamente a través del sistema ya existente en la zona.

Hoy vamos a colocar 24 losas en este sector, la obra es una caja cisterna que va a captar las aguas lluvias; lo va a retener en este sector de manera subterránea y en el tiempo esa agua se va a ir drenando a través del sistema de drenajes existente”, afirmó el titular del MOP.

De igual manera, el funcionario indicó que la intervención responde a la necesidad de mitigar las inundaciones que históricamente han afectado la Zona Rosa, provocando daños materiales y afectaciones al tránsito vehicular.

Cronograma y características del proyecto de mitigación

La zona, ubicada en la colonia San Benito, es un área de alta concentración comercial y de servicios, por lo que la protección de peatones y automovilistas representa una prioridad para el Gobierno salvadoreño.

Drenaje en Zona Rosa
El proyecto contempla una caja cisterna de 180 metros de longitud con capacidad para retener hasta 1.000 metros cúbicos de agua pluvial. (Cortesía: Obras Públicas)

Las obras se ejecutan bajo un cronograma que establece un plazo máximo de 120 días para su conclusión.

“La primera semana del mes anterior (marzo) empezamos la obra, y hoy ya llevamos un 60 % de avance de lo que hemos ejecutado. Muy posiblemente, a finales de este mes estará concluido el proyecto; esperamos que en mayo ya el tránsito esté totalmente habilitado en este sector”, puntualizó Rodríguez Herrera.

El sistema contempla la instalación de pozos prefabricados, uno de ellos ubicado en las afueras del centro comercial Bambú City Center. Estos pozos conectarán la caja cisterna con una tubería de 42 pulgadas, lo que permitirá canalizar el caudal de agua hacia la laguna de detención diseñada como parte de la infraestructura.

La colocación de losas y la inminente aplicación de la carpeta asfáltica marcaron el avance decisivo hacia la finalización del proyecto, según destacó el ministro en su última comparecencia pública.

Drenaje en Zona Rosa
De acuerdo con el ministro de Obras Públicas, MOP, prevé que la obra en la Zona Rosa estará concluida antes de que finalice abril y el tránsito se normalizará en mayo. (Cortesía: Obras Públicas)

“El agua que normalmente se ha acumulado en este sector va a llegar directamente a la caja cisterna que estamos construyendo, la laguna de detención”, detalló el ministro.

La inversión destinada a esta obra asciende a USD 3 millones, según datos del MOP.

El proyecto se suma a otras iniciativas previstas dentro del Plan Nacional de Mitigación 2026, que incluye la ejecución de al menos cuatro obras adicionales en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), con una inversión total de USD 80 millones. Parte de estos proyectos se financian con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Temas Relacionados

Proyecto de Drenaje Zona RosaPlan Nacional de Mitigación 2026Infraestructura UrbanaEl Salvador

Últimas Noticias

Centroamérica lidera el crecimiento económico regional con tasas superiores al promedio de América Latina, según informe del Banco Mundial

El informe del organismo multilateral destaca a Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras por su expansión económica impulsada por remesas, exportaciones e integración regional entre 2024 y 2026

Centroamérica lidera el crecimiento económico regional con tasas superiores al promedio de América Latina, según informe del Banco Mundial

Gobierno de Honduras destinará 47 mil millones de lempiras para el sistema educativo en 2026

La Secretaría de Educación prioriza la transparencia, la eficiencia y la optimización de recursos mientras se espera la aprobación definitiva del presupuesto 2026

Gobierno de Honduras destinará 47 mil millones de lempiras para el sistema educativo en 2026

El arrepentimiento de Chaves y la lección para Costa Rica

La reciente comparecencia del jefe de Estado costarricense incluyó un balance sobre sus desaciertos al formar su equipo y negociar con adversarios políticos, además de señalar insuficiencias heredadas en la sede gubernamental

El arrepentimiento de Chaves y la lección para Costa Rica

El Senado de República Dominicana trabaja en integración de leyes para reforma judicial

La propuesta busca consolidar la estructura legal del Poder Judicial mediante la unificación de normativas vigentes, en un esfuerzo coordinado con otras reformas en agenda que involucran protección a víctimas y regulación social

El Senado de República Dominicana trabaja en integración de leyes para reforma judicial

Nueve ciclistas fallecidos en 2026: el desafío de moverse en bicicleta en las calles de El Salvador

Organizaciones y representantes de transporte alternativo piden a las autoridades salvadoreñas mayor protección, regulación y campañas educativas urgentes

Nueve ciclistas fallecidos en 2026: el desafío de moverse en bicicleta en las calles de El Salvador

TECNO

Guía para subir contenido a Instagram en la mejor calidad posible

Guía para subir contenido a Instagram en la mejor calidad posible

Así es el perro robot que ‘habla’ y guía a las personas con discapacidad visual

Por qué deberías activar el modo avión en tu celular unos minutos al día

Trabajadores de la Generación Z sabotean la IA de sus empresas por temor a que les quiten sus empleos

Así puedes correr modelos Gemma 4 en iOS y Android con Google AI Edge Gallery

ENTRETENIMIENTO

Kate Jackson, estrella de ‘Los Ángeles de Charlie’, reveló la razón por la que se retiró de Hollywood hace 20 años

Kate Jackson, estrella de ‘Los Ángeles de Charlie’, reveló la razón por la que se retiró de Hollywood hace 20 años

One Piece: Netflix lanzará un especial animado en Lego que repasa las dos primeras temporadas del live-action

Patrick Ball revela cómo The Pitt lo ayudó a salir de una deuda de 80 mil dólares: “Pensé que iba a morir con ella”

Meryl Streep protagonizará y producirá una serie basada en Las correcciones: qué se sabe

‘American Horror Story’ confirma el regreso de Cordelia Goode en su temporada 13

MUNDO

Hezbollah lanzó nuevos ataques contra el norte de Israel “en respuesta a la violación del acuerdo de alto el fuego”

Hezbollah lanzó nuevos ataques contra el norte de Israel “en respuesta a la violación del acuerdo de alto el fuego”

Tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Donald Trump cuestionó a la alianza atlántica: “No estuvo cuando la necesitábamos”

Tras reunirse con Trump, Mark Rutte admitió que algunos países de la OTAN no respondieron en la crisis con Irán

Starmer y el príncipe heredero saudí dialogaron sobre la reapertura del estrecho de Ormuz

Del escarabajo Leonardo DiCaprio a la avispa Stephen Colbert: el curioso fenómeno de las especies con nombres de celebridades