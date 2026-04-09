El Salvador: Proyecto de drenaje en la Zona Rosa alcanza un 60 % de avance, según autoridades

El avance del proyecto de drenaje en la Zona Rosa de San Salvador alcanza el 60 %, según el ministro Romeo Rodríguez Herrera. (Cortesía: Obras Públicas)

El proyecto de drenaje en la Zona Rosa de San Salvador avanza con rapidez, según informó el ministro de Obras Públicas (MOP), Romeo Rodríguez Herrera, quien este miércoles supervisó la colocación de 24 losas sobre la nueva infraestructura.

La obra, que forma parte del Plan Nacional de Mitigación 2026, registra un avance del 60 % y busca reducir el riesgo de inundaciones para peatones y conductores, destacó el funcionario en una conferencia de prensa.

Durante el recorrido por el boulevard Sergio Vieira de Mello, en el distrito capital, Rodríguez Herrera explicó que el sistema incluye la construcción de una cisterna de detención de aproximadamente 180 metros de longitud, con capacidad para captar 1,000 metros cúbicos de aguas lluvias.

El Ministerio de Obras Públicas supervisó la colocación de losas sobre el nuevo sistema de drenajes en la Zona Rosa, una obra clave que busca reducir el riesgo de inundaciones para peatones y conductores en el sector. (Cortesía: Obras Públicas)

El objetivo es almacenar el agua de manera subterránea y drenar progresivamente a través del sistema ya existente en la zona.

“Hoy vamos a colocar 24 losas en este sector, la obra es una caja cisterna que va a captar las aguas lluvias; lo va a retener en este sector de manera subterránea y en el tiempo esa agua se va a ir drenando a través del sistema de drenajes existente”, afirmó el titular del MOP.

De igual manera, el funcionario indicó que la intervención responde a la necesidad de mitigar las inundaciones que históricamente han afectado la Zona Rosa, provocando daños materiales y afectaciones al tránsito vehicular.

Cronograma y características del proyecto de mitigación

La zona, ubicada en la colonia San Benito, es un área de alta concentración comercial y de servicios, por lo que la protección de peatones y automovilistas representa una prioridad para el Gobierno salvadoreño.

El proyecto contempla una caja cisterna de 180 metros de longitud con capacidad para retener hasta 1.000 metros cúbicos de agua pluvial. (Cortesía: Obras Públicas)

Las obras se ejecutan bajo un cronograma que establece un plazo máximo de 120 días para su conclusión.

“La primera semana del mes anterior (marzo) empezamos la obra, y hoy ya llevamos un 60 % de avance de lo que hemos ejecutado. Muy posiblemente, a finales de este mes estará concluido el proyecto; esperamos que en mayo ya el tránsito esté totalmente habilitado en este sector”, puntualizó Rodríguez Herrera.

El sistema contempla la instalación de pozos prefabricados, uno de ellos ubicado en las afueras del centro comercial Bambú City Center. Estos pozos conectarán la caja cisterna con una tubería de 42 pulgadas, lo que permitirá canalizar el caudal de agua hacia la laguna de detención diseñada como parte de la infraestructura.

La colocación de losas y la inminente aplicación de la carpeta asfáltica marcaron el avance decisivo hacia la finalización del proyecto, según destacó el ministro en su última comparecencia pública.

De acuerdo con el ministro de Obras Públicas, MOP, prevé que la obra en la Zona Rosa estará concluida antes de que finalice abril y el tránsito se normalizará en mayo. (Cortesía: Obras Públicas)

“El agua que normalmente se ha acumulado en este sector va a llegar directamente a la caja cisterna que estamos construyendo, la laguna de detención”, detalló el ministro.

La inversión destinada a esta obra asciende a USD 3 millones, según datos del MOP.

El proyecto se suma a otras iniciativas previstas dentro del Plan Nacional de Mitigación 2026, que incluye la ejecución de al menos cuatro obras adicionales en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), con una inversión total de USD 80 millones. Parte de estos proyectos se financian con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).