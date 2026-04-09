El Salvador

Casos recientes de feminicidio y abuso sexual en El Salvador: penas de hasta 50 años

Últimos fallos por delitos de feminicidio y agresión sexual contemplan penas privativas de libertad y obligaciones económicas a favor de las partes afectadas

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La Fiscalía General de la República presentó peritajes, documentos y testimonios que fundamentaron la sentencia por feminicidio en Cojutepeque, Cuscatlán Sur. (Foto: FGR)
La Fiscalía General de la República presentó peritajes, documentos y testimonios que fundamentaron la sentencia por feminicidio en Cojutepeque, Cuscatlán Sur. (Foto: FGR)

Imponen 50 años de prisión a José Carlos Flores Hernández tras ser declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su compañera de vida. El Juzgado especializado para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de San Salvador fundamentó su decisión en pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República, que incluyeron peritajes, documentos y testimonios.

El hecho ocurrió el 23 de abril de 2025 en Cojutepeque, Cuscatlán Sur. Según la investigación, una discusión en la vivienda terminó en una agresión con arma blanca que causó lesiones fatales a la víctima.

Un vecino intervino y dio aviso a los servicios de emergencia. La mujer fue trasladada a un hospital, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Juzgado especializado de San Salvador condenó a José Carlos Flores Hernández a 50 años de prisión por feminicidio agravado tras un juicio con pruebas clave. (Foto: FGR)
Juzgado especializado de San Salvador condenó a José Carlos Flores Hernández a 50 años de prisión por feminicidio agravado tras un juicio con pruebas clave. (Foto: FGR)

Flores Hernández fue detenido por las autoridades cuando intentaba quitarse la vida. Este hecho permitió su arresto inmediato y la apertura del proceso judicial.

Además de la pena de prisión, el tribunal impuso el pago de USD 20.360 en concepto de responsabilidad civil para las víctimas secundarias, conforme a lo establecido por la ley.

Condena de 20 años por agresión sexual en San Juan Opico

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a Noé de Jesús Escobar Navarro a 20 años de prisión por agresión sexual continuada contra una menor en San Juan Opico, La Libertad Centro.

La víctima convivía con su abuela, quien mantenía una relación de confianza con el imputado. Los abusos ocurrieron de forma reiterada durante 2025, y según el expediente, Escobar Navarro utilizó amenazas para evitar que la víctima denunciara.

Noé de Jesús Escobar Navarro recibió 20 años de prisión por agresión sexual continuada contra una menor en San Juan Opico, gracias a pruebas y denuncias familiares. (Imagen: FGR)
Noé de Jesús Escobar Navarro recibió 20 años de prisión por agresión sexual continuada contra una menor en San Juan Opico, gracias a pruebas y denuncias familiares. (Imagen: FGR)

La situación fue descubierta cuando la menor cambió de residencia y otros familiares tomaron conocimiento de los hechos, presentando la denuncia ante las autoridades.

Durante el juicio, la Fiscalía aportó pruebas documentales y testimoniales que resultaron esenciales para establecer la responsabilidad penal. El juez también ordenó el pago de USD 560 como responsabilidad civil a favor de la víctima.

Sentencia de 16 años por agresión sexual agravada en Apopa

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso 16 años de prisión a Juan Carlos Marquina Mejía por agresión sexual agravada en modalidad continuada, en el distrito de Apopa, San Salvador Oeste.

Según la investigación, los hechos comenzaron cuando la víctima tenía cinco años. El imputado se valió de la cercanía familiar para cometer las agresiones, y la menor no denunció inicialmente debido a amenazas y a que, durante los primeros años, no identificó las conductas como indebidas.

Juan Carlos Marquina Mejía fue sentenciado a 16 años de prisión por agresión sexual agravada en Apopa tras la presentación de pruebas documentales y periciales. (Imagen: FGR)
Juan Carlos Marquina Mejía fue sentenciado a 16 años de prisión por agresión sexual agravada en Apopa tras la presentación de pruebas documentales y periciales. (Imagen: FGR)

En 2025, tras la detención de Marquina Mejía por otro delito sexual, la víctima pudo contar lo sucedido, lo que facilitó la apertura de la investigación.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales, que permitieron la condena, dictada en presencia del imputado.

Ocho años de prisión por agresión sexual en Colón

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla envió a Boris Stanley Ramírez Garay a prisión por ocho años tras comprobar que agredió sexualmente a una menor en Colón, La Libertad Oeste.

La investigación fiscal determinó que los hechos ocurrieron entre septiembre y noviembre de 2024, cuando la víctima y el imputado coincidían en un taller donde trabajaban los padres de la menor. Ramírez Garay aprovechaba los momentos a solas para cometer las agresiones.

La investigación fiscal reveló abuso sexual a una menor en Colón durante 2024, lo que concluyó con la condena de Boris Stanley Ramírez Garay a ocho años de prisión. (Imagen: FGR)
La investigación fiscal reveló abuso sexual a una menor en Colón durante 2024, lo que concluyó con la condena de Boris Stanley Ramírez Garay a ocho años de prisión. (Imagen: FGR)

La denuncia fue presentada por familiares al conocer la situación, lo que facilitó la captura del responsable.

Además, el tribunal ordenó a Ramírez Garay el pago de USD 270 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.

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