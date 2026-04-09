Autoridades de Salud confirman 11 casos de sarampión en El Salvador

Ocho pacientes que presentaron sarampión en El Salvador fueron dados de alta tras superar la enfermedad, según el Ministerio de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ocho personas que recientemente presentaron sarampión en El Salvador ya se encuentran recuperadas y han recibido el alta médica, según confirmó el Ministerio de Salud.

Tres pacientes —un bebé de seis meses y sus padres— permanecen bajo atención hospitalaria, aunque se reportan estables y fuera de peligro. Todos los casos detectados han sido catalogados como importados, sin evidencia de transmisión local dentro del territorio.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, detalló que los once contagios confirmados hasta la fecha corresponden a personas que adquirieron el virus fuera del país.

La mayoría provino de Guatemala y uno de México. “Todos estos casos confirmados de sarampión no son de transmisión local, o sea, son importados; esto quiere decir que ellos se contagiaron en otro sitio, no dentro del territorio”, explicó Alabi durante el anuncio de una nueva campaña de vacunación en la unidad de salud de Nejapa.

En respuesta a la situación, el Ministerio ha fortalecido la vigilancia epidemiológica a nivel nacional. Se mantiene el monitoreo de aproximadamente 200 contactos identificados, quienes deberán permanecer bajo observación durante un periodo de 21 días.

Este seguimiento se fundamenta en el periodo de incubación del virus, que puede variar entre siete y veintiún días, según lo que indican los estudios científicos.

El Ministerio de Salud reporta que los once contagios confirmados de sarampión en El Salvador corresponden a casos importados y no a transmisión local. (Imagen: cortesía)

Las acciones de control incluyen la activación de equipos de respuesta rápida y la distribución de brigadas epidemiológicas a lo largo del país.

El Ministerio de Salud ha desplegado personal en diferentes puntos estratégicos para detectar oportunamente cualquier síntoma y evitar la propagación del sarampión. El funcionario destacó que la detección temprana es resultado del trabajo continuo de estos equipos y del seguimiento minucioso de los contactos.

Campaña nacional de vacunación y estrategia de prevención

A partir de este viernes 10 de abril, el Ministerio de Salud pondrá en marcha una campaña nacional de vacunación enfocada en la prevención del sarampión.

La iniciativa responde al aumento de casos reportados en el continente: datos de la Organización Panamericana de la Salud, citados por Alabí, indican que más de 14.400 personas han contraído sarampión en las Américas. Países vecinos como Guatemala registran cerca de 4.000 casos, México alrededor de 8.000 y Estados Unidos unos 1.500.

La campaña contempla una estrategia casa por casa para identificar a los niños que necesitan actualizar su esquema o completar la inmunización contra el sarampión.

El plan incluye un alcance estimado de 30 mil menores en todo el país, quienes recibirán la “dosis cero” de la vacuna, dirigida a niños entre seis y 11 meses de edad.

A este refuerzo se suman las dos dosis habituales del esquema tradicional, que se aplican a los 12 y 18 meses.

La campaña de vacunación casa por casa prevé llegar a 30 mil niños de entre seis y 11 meses con la dosis cero de la vacuna del sarampión. (Imagen: cortesía)

Además de la vacunación domiciliaria, todas las unidades de salud estarán involucradas en jornadas intramurales para asegurar la cobertura nacional. Personal médico, promotores de salud y enfermeras participarán activamente para garantizar que la mayor cantidad posible de niños complete el esquema de inmunización.

El Ministerio de Salud insiste en que la vacunación es la principal herramienta para evitar brotes y proteger a la población infantil. La vigilancia epidemiológica se mantendrá, junto con el monitoreo a los contactos de los casos confirmados, para reducir cualquier riesgo de transmisión dentro del país.

Hasta el momento, no se ha registrado contagio local y las autoridades subrayan que los casos detectados fueron adquiridos fuera de El Salvador.

La campaña preventiva y el refuerzo de las medidas de vigilancia buscan mantener la situación bajo control y asegurar la salud de las familias salvadoreñas frente al contexto regional de aumento de casos de sarampión.