Crece el número de jóvenes que conducen motos sin licencia en El Salvador

Un joven motociclista falleció recientemente en un accidente de tránsito registrado en La Libertad. (Foto cortesía Cruz Verde)

El aumento de motocicletas en circulación en El Salvador ha traído consigo una problemática creciente: cada vez más jóvenes manejan motos sin contar con licencia, según advirtieron representantes de la Asociación Salvadoreña de Motociclistas (ASAMOTO) y expertos en seguridad vial, entrevistados este martes en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

La situación genera preocupación por el impacto en la siniestralidad vial, con cifras que muestran un incremento sostenido de accidentes, lesionados y fallecimientos en el primer trimestre de 2026 en relación con el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con Hermes Bonilla, presidente de ASAMOTO, el parque de motocicletas registradas en el país ronda las ochocientas mil unidades, dentro de un total de más de dos millones de vehículos. Sin embargo, “todavía andamos quizás un sesenta, cuarenta”, explicó Bonilla en alusión a la proporción de motociclistas con licencia frente a quienes circulan sin ese documento.

Traducido a cifras, esto implica que cerca de un 40% de quienes conducen motos no han completado el proceso legal ni han recibido capacitación oficial.

Fidel Medrano, vicepresidente de la organización, reiteró que la situación se agrava por la presencia de menores de edad al mando de motocicletas. “No hay instituto nacional en El Salvador donde no veas motos parqueadas afuera, manejadas por menores”, afirmó.

Medrano subrayó que muchos de estos jóvenes ni siquiera portan casco y desconocen que pueden solicitar una licencia juvenil. “Así se está tomando, como una bicicleta”, agregó, señalando también la falta de exámenes o evaluaciones psicológicas obligatorias.

El fenómeno no solo se observa en zonas urbanas, sino también en el interior del país, donde la moto se ha convertido en el medio de transporte básico para estudiantes y trabajadores.

Bonilla y Medrano coincidieron en que, pese a los esfuerzos de campañas informativas, el crecimiento acelerado del parque de motocicletas dificulta reducir la proporción de conductores no habilitados.

Las autoridades han insistido en el uso de casco certificado para todos los motociclistas en el país. /(Viceministerio de Transporte)

De enero a abril de 2026, los siniestros viales con motociclistas involucrados aumentaron un 57% frente al mismo periodo de 2025, pasando de 998 a 1,455 incidentes, según datos presentados en TCS.

La cantidad de lesionados creció en 479 casos y la de fallecidos pasó de 104 a 146 en apenas tres meses, lo que equivale a un promedio superior a una víctima mortal diaria. “La proyección es que va a seguir subiendo si no tomamos cartas en el asunto de una manera un poco más drástica”, advirtió Medrano.

Bonilla insistió en que el incremento de motos y la falta de experiencia de los nuevos conductores, en su mayoría jóvenes, explica el alza en lesiones y decesos. “El parque vehicular sigue creciendo y ese crecimiento está dentro del rango de gente que no tiene experiencia”, sostuvo.

Una parte de la problemática radica en que muchos de los conductores accidentados no estaban habilitados para circular. “Cuando hay un accidente, nos damos cuenta que el motociclista accidentado no tenía licencia. Y en muchas ocasiones ese pobre motociclista no puede reclamar porque no estaba debidamente autorizado”, puntualizó Bonilla.

Enseñar seguridad, una deuda pendiente

El debate en el foro televisivo también giró en torno a la necesidad de fortalecer la educación vial y modificar la formación que reciben los motociclistas.

En el primer trimestre de este año se ha registrado un aumento del 57% en siniestros de motociclistas en El Salvador./ (Foto cortesía PNC)

“No es lo mismo manejar una moto veinte kilómetros para ir al trabajo que cien, ciento cincuenta kilómetros diarios para trabajar en una aplicación de delivery. La licencia es la misma, la capacitación es la misma. Y eso es un grave error”, dijo Bonilla.

Ambos expertos consideraron que las escuelas de manejo deberían incluir módulos específicos sobre seguridad vial, más allá del aprendizaje técnico y teórico.

“Tenemos que empezar a enseñar a los conductores a conducir con el tema de la seguridad”, propuso Bonilla. Medrano, por su parte, insistió en que la licencia representa solo un requisito legal y que “por tener la licencia no manejamos bien. Eso se construye día a día”.