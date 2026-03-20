Tragedia en El Salvador: Dos fallecidos tras voraz incendio en depósito de materiales inflamables

Un bombero señala una zona de riesgo mientras coordina labores de extinción en la chatarrera afectada por el incendio en el barrio Lourdes, San Salvador Centro (Foto cortesía Secretaría de Prensa).

En el barrio Lourdes, en el corazón de San Salvador Centro, un incendio de grandes proporciones afectó desde tempranas horas una chatarrera ubicada sobre la 34 Avenida Norte. Según reportes oficiales, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador desplegó equipos en puntos estratégicos con el objetivo de contener y confinar las llamas, evitando que el fuego alcanzara zonas residenciales y comerciales cercanas.

El siniestro generó preocupación entre los habitantes del sector, donde se observaron columnas de humo visibles a varios kilómetros de distancia. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades de primera respuesta, las maniobras se enfocaron en impedir la propagación del fuego, priorizando la seguridad de los residentes y la protección de las infraestructuras adyacentes.

Como resultado del incendio, dos hombres murieron y varias personas recibieron atención médica por inhalación de humo y otras complicaciones derivadas del siniestro. Las víctimas fueron identificadas como:

Franklin Vladimir Roque de 32 años de edad

Douglas Vladimir López.

Las autoridades llamaron a la población a mantenerse alejada del área para facilitar el trabajo de los cuerpos de socorro y reducir riesgos adicionales.

Unidades de bomberos se movilizan para atender un incendio de gran magnitud que genera una densa columna de humo negro. En las imágenes se observa a los equipos de emergencia trabajando arduamente para sofocar el fuego.

Las autoridades continúan evaluando los daños materiales y los riesgos asociados a la inhalación de humo. Se espera un informe preliminar sobre las causas y el impacto total del siniestro en las próximas horas.

Los bomberos trabajaron en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y otras entidades de socorro, quienes establecieron perímetros de seguridad mientras se mantuvieron labores de supresión y enfriamiento en la zona afectada.

Las autoridades continuarán evaluando los daños materiales y posibles riesgos asociados a la inhalación de humo. Se espera un informe preliminar sobre las causas y el impacto total del siniestro en las próximas horas.

Una densa columna de humo y llamas se elevó desde la chatarrera incendiada sobre la 34 Avenida Norte, en el barrio Lourdes, San Salvador Centro (Foto cortesía Cruz Verde Salvadoreña).

El Salvador en alerta ante el aumento de incendios estructurales

El territorio de El Salvador permanece bajo alerta debido al incremento de incendios estructurales y emergencias similares durante la temporada seca. De acuerdo con datos oficiales del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, el país ha experimentado un aumento superior al 91 % en la cantidad de incendios atendidos en 2026, pasando de 1,168 emergencias en el mismo periodo de 2025 a 2,234 en lo que va del año, según reportó en una entrevista reciente el subdirector del Cuerpo de Bomberos, Erick Vásquez.

Las estadísticas señalan que los incendios estructurales aumentaron de 156 a 254 casos, una variación del 62.8 % respecto al año anterior. Este repunte también se observa en otros tipos de emergencias, como los incendios en maleza seca, que prácticamente se duplicaron al pasar de 814 a 1,611 incidentes.

Bomberos realizan labores de enfriamiento y remoción de escombros tras el incendio en una chatarrera del barrio Lourdes, en San Salvador Centro (Foto cortesía @BomberosSV).

El Cuerpo de Bomberos atribuye este fenómeno tanto a la falta de lluvias, que deja la vegetación seca y fácilmente inflamable, como al factor humano. Prácticas como la quema de basura, fogatas mal apagadas y el lanzamiento de colillas de cigarro figuran entre las principales causas.

A esta situación se suma el reciente incendio registrado el pasado 14 de marzo, en un centro comercial de San Salvador, donde una persona perdió la vida a causa del fuego. Este hecho, que conmocionó a clientes y trabajadores, refuerza la urgencia de extremar medidas de prevención y la rápida respuesta de los cuerpos de socorro para evitar más víctimas.

El impacto de estos siniestros se ha reflejado en emergencias recientes, como el incendio de nivel tres registrado en el Centro Histórico de San Salvador, donde murieron cinco personas y varios inmuebles resultaron destruidos. Las autoridades mantienen la vigilancia reforzada y han activado planes de contingencia para responder a la tendencia al alza de incidentes estructurales y evitar tragedias mayores.