Feminicidio y horror: El Salvador logra la extradición de un joven condenado a más de 60 años de cárcel

Autoridades salvadoreñas reciben a José Iván Blanco Ventura, extraditado desde Panamá para enfrentar su sentencia por feminicidio y homicidio agravado (Imagen Ilustrativa Infobae).

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este martes 17 de marzo, que José Iván Blanco Ventura, extraditado desde Panamá, fue recibido en El Salvador para cumplir una condena de 65 años de prisión por los delitos de feminicidio y homicidio agravado, tras la muerte de su expareja y un acompañante en septiembre de 2022 en San Miguel.

Según informó el Ministerio Público, la extradición de Blanco Ventura se concretó tras un proceso coordinado entre la FGR, las autoridades panameñas y la Interpol, quienes lograron ubicarlo y detenerlo en agosto de 2025.

De acuerdo con el reporte oficial, la entrega del imputado se realizó en un plazo inferior a los 30 días establecidos por la justicia panameña, tras su captura fuera del territorio salvadoreño.

Las investigaciones de la Fiscalía detallan que el 27 de septiembre de 2022, Blanco Ventura interceptó el vehículo en el que viajaba su expareja y un acompañante, y los mató con un arma de fuego. El doble homicidio ocurrió en el departamento de San Miguel. La FGR presentó pruebas contundentes ante el tribunal, demostrando la autoría material del acusado en ambos crímenes.

La Policía Nacional Civil trasladará a José Iván Blanco Ventura a un centro penitenciario donde comenzará a cumplir su condena (Foto cortesía FGR).

El proceso judicial continuó en ausencia del imputado, ya que huyó del país inmediatamente después de los hechos. El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres condenó a Blanco Ventura en marzo de 2024 a un total de 65 años de prisión, distribuidos en 35 años por el delito de feminicidio y 30 años por homicidio agravado.

Aplicación del Código Penal y proceso de extradición internacional

La condena fue dictada aplicando los artículos correspondientes del Código Penal salvadoreño, que establecen penas diferenciadas para estos delitos cuando concurren circunstancias agravantes.

El artículo 45 del Código Penal salvadoreño estipula que, en caso de concurso real de delitos, las penas deben sumarse y, en situaciones excepcionales, no pueden superar los 75 años de privación de libertad.

En este caso, Blanco Ventura recibió la pena máxima prevista para feminicidio, que oscila entre 30 y 50 años según agravantes, y la correspondiente al homicidio agravado, que varía entre 20 y 50 años. La sentencia quedó firme tras la ausencia de recursos admitidos en el plazo legal.

Al momento de su captura, la Fiscalía gestionó la emisión de una orden internacional de detención, que permitió la inclusión de Blanco Ventura en la lista roja de la Interpol. Tras su localización en Panamá, las autoridades de ese país informaron oficialmente a la FGR sobre la detención y procedieron a tramitar la solicitud de extradición conforme a los tratados internacionales vigentes.

El imputado, condenado en ausencia, fue capturado en Panamá y extraditado para cumplir la sentencia impuesta por tribunales salvadoreños (Foto cortesía FGR).

Durante el proceso de extradición, la FGR aseguró que el imputado comenzará a cumplir la condena de inmediato, bajo custodia de las autoridades salvadoreñas. La Fiscalía, reiteró su compromiso con la persecución penal de delitos graves y el agotamiento de todas las vías legales para garantizar que los responsables no queden impunes, incluso cuando abandonan el país tras cometer crímenes.

Las autoridades judiciales salvadoreñas indicaron que la condena de 65 años de prisión deberá cumplirse íntegramente, a menos que sobrevengan causas legales de reducción o modificación de la pena, de acuerdo con la normativa vigente.

La FGR enfatizó que la extradición de Blanco Ventura reafirma el compromiso del Estado salvadoreño con la protección de las víctimas y la aplicación efectiva de la ley penal.