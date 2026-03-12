El Salvador

FBI captura a presunto pandillero vinculado al asesinato de un pastor en El Salvador

La captura fue ejecutada tras una coordinación internacional que incluyó el uso de notificación azul de Interpol y derivó en la inmediata entrega del sospechoso al ICE para iniciar su proceso de deportación a Centroamérica

El FBI capturó en Connecticut
El FBI capturó en Connecticut a Danny Antonio Granados-García, presunto miembro de la MS-13, vinculado con homicidio agravado en El Salvador. (Cortesía: FBI New Haven)

El FBI anunció la captura Danny Antonio Granados García, un presunto miembro de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13). El sujeto era buscado activamente por las autoridades de El Salvador por el brutal asesinato de un líder religioso, un crimen que ha resonado tanto en Centroamérica como en las comunidades de la diáspora en Estados Unidos.

El arresto tuvo lugar el martes en la localidad de Waterbury, Connecticut, tras una investigación coordinada entre la oficina de campo del FBI en New Haven y la oficina de enlace del FBI (LEGAT) en San Salvador. Granados-García, de nacionalidad salvadoreña, se encontraba en territorio estadounidense a pesar de tener una Notificación Azul de Interpol y una orden de arresto vigente en su país de origen por el delito de homicidio agravado.

Según los detalles proporcionados por las autoridades, la víctima del presunto delincuente era un pastor evangélico en El Salvador. Lo que agrava el perfil del caso es el posible móvil: el líder religioso era familiar de un oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) salvadoreña.

En el contexto de la lucha contra las pandillas en El Salvador, los familiares de los agentes de seguridad han sido históricamente blancos de la MS-13 como una forma de amedrentar al Estado.

“Los miembros de la MS-13 son conocidos por su brutalidad, violencia e intimidación”, declaró PJ O’Brien, Agente Especial a Cargo de la oficina del FBI en New Haven. “Sin importar cuán comprometidos estén con crear caos en nuestras comunidades, el FBI y nuestros socios nos mantenemos firmes en perseguir implacablemente a estos individuos”, agregó.

La víctima del homicidio en
La víctima del homicidio en El Salvador era un pastor evangélico, familiar de un oficial de la Policía Nacional Civil, hecho que agravó el caso. (Cortesía: FBI New Haven)

Puntos clave del caso y el arresto

  • Identidad del sospechoso: Danny Antonio Granados-García, ciudadano salvadoreño identificado como miembro activo de la MS-13.
  • Cargos principales: Homicidio agravado en El Salvador, vinculado directamente al asesinato de un pastor evangélico.
  • Vínculo con la seguridad pública: La víctima era pariente cercano de un oficial de policía salvadoreño, lo que sitúa el crimen en un contexto de venganza contra las fuerzas del orden.
  • Localización y captura: El arresto se efectuó en Waterbury, Connecticut, gracias a la inteligencia compartida entre el FBI y la Interpol.
  • Estatus legal actual: Tras su detención, fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para facilitar su proceso de deportación y rendición de cuentas en El Salvador.

La MS-13 y la vigilancia internacional

Este arresto se produce en un momento de intenso escrutinio sobre la presencia de miembros de bandas criminales transnacionales dentro de EE. UU. El Director del FBI, Kash Patel, confirmó la detención a través de un comunicado, de refirió al caso de García, señalando que captura de fugitivos internacionales es una prioridad estratégica.

El FBI destaca la prioridad
El FBI destaca la prioridad estratégica de combatir a fugitivos internacionales y negar refugio seguro a miembros de organizaciones criminales como la Mara Salvatrucha. (Cortesía: Director del FBI Kash Patel)

La captura de Granados-García es vista como un triunfo de la inteligencia compartida. El uso de las Notificaciones de Interpol permitió que, a pesar de cruzar fronteras, el historial delictivo del sospecho estuviera disponible para los agentes en Connecticut.

Las autoridades de El Salvador esperan la llegada del detenido en las próximas semanas para iniciar las vistas judiciales. Por su parte, el FBI ha reafirmado que continuará utilizando todos sus recursos para asegurar que los “refugios seguros” para los fugitivos internacionales desaparezcan.

