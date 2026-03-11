El Salvador

La Fiscalía desarticula red de narcomenudeo en el oriente de El Salvador

Un año de investigación permitió a las autoridades identificar a abastecedores así cómo sus redistribuidores de estupefacientes, quienes operaban en varios municipios de la zona oriental, enfrentan cargos penales por tráfico de drogas y otros delitos

La Fiscalía General de la República de El Salvador logró la desarticulación de una red de narcomenudeo que operaba en los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión tras un año de investigación intensiva, lo que supone un golpe significativo para el tráfico de drogas en la zona oriental del país, informaron este miércoles autoridades del Ministerio Público en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), según el reporte oficial compartido por las autoridades.

Durante la madrugada y como resultado del operativo, las fuerzas de seguridad capturaron al menos a cinco presuntos integrantes de la red salvadoreña de narcomenudeo. En la intervención, los agentes incautaron diferentes porciones de drogas, dinero en efectivo y teléfonos celulares, así como otros elementos que, según la Fiscalía General de la República, serán fundamentales para el avance y fortalecimiento de la causa penal contra los detenidos.

Hasta seis años de prisión y sanciones millonarias por narcomenudeo

De acuerdo con el marco jurídico nacional, el tráfico de drogas bajo modalidad de narcomenudeo se castiga con penas de tres a seis años de prisión y multas que oscilan entre cinco y mil salarios mínimos mensuales urbanos vigentes, incluyendo la posibilidad de aplicar sanciones proporcionales a la magnitud del delito.

Hasta el momento las autoridades mantienen en reserva la identidad de los arrestados, se espera que los sujetos pasen en las próximas horas a disposición judicial, donde se iniciará el proceso formal conforme a lo establecido en la ley salvadoreña.

Al explicar la magnitud de la red, la Fiscalía General de la República detalló que la investigación permitió identificar tanto a los abastecedores como a los redistribuidores, quienes operaban de manera coordinada en varios sectores del oriente del país. La operación constituye una de las intervenciones más relevantes en la lucha oficial contra el narcomenudeo de los últimos meses.

El operativo también se enmarca en una ofensiva más amplia dirigida a erradicar estructuras de droga de alcance internacional. Según la Fiscalía General de la República, se continúa investigando el posible vínculo de esta red local con organizaciones más extensas dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Cae una red internacional: condenan al líder a 28 años de cárcel

De forma paralela, el Ministerio Público salvadoreño informó sobre el avance judicial contra William César Leiva Hernández, acusado de encabezar una segunda estructura vinculada al tráfico internacional de drogas y que actualmente cumple una pena de 28 años de prisión por un caso previo. El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso la instrucción formal y la detención provisional de varios integrantes vinculados a esta causa.

Entre los implicados identificados están Andrea Alejandra Santamaría, Raquel Elizabeth Mejía, Jonnathan Jacobo Marroquín, Verónica Santamaría Murcia, Glenda Yamileth Romero, José Rivera Hernández, Joel Osmín Rojas, Pedro Máximo López, José Edgardo ávila y Elmer Nelson Peñate. La investigación, que inició a finales de 2023, permitió determinar la conexión de estos sujetos con Luis Alfredo Arias Zuleta, ciudadano guatemalteco responsable de suministrar la droga desde su país, quien fue asesinado el 3 de diciembre de 2024 en Guatemala.

En el desarrollo del caso, las autoridades decomisaron $43,350,000 al menos nueve vehículos, más de cinco kilogramos de cocaína, además de otros tipos de droga como éxtasis, metanfetamina y marihuana, junto con 106 cajas de rivotril y medicamentos controlados utilizados para adulterar los estupefacientes, sumados a otros objetos de interés que serán próximamente destruidos por orden de un Juzgado.

Las pesquisas también revelaron la colaboración de un médico y una enfermera, quienes proporcionaban los fármacos necesarios para la manipulación de la droga, de acuerdo con la información brindada por la Fiscalía.

A los detenidos se les imputaron los delitos de tráfico ilícito bajo modalidad internacional, encubrimiento personal, cohecho, cooperación en tráfico de drogas y agrupaciones ilícitas. Su captura tuvo lugar el 13 de febrero luego de allanamientos ejecutados en San Salvador y otros departamentos del occidente salvadoreño.

Las autoridades confirmaron que las investigaciones para desmantelar completamente las estructuras de narcotráfico en el país permanecen activas.

