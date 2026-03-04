El Salvador

Un motociclista muere y tres personas resultan heridas en accidentes de tránsito en El Salvador

La jornada entre martes y miércoles estuvo marcada por múltiples colisiones en diferentes vías, tendencia que refleja el aumento en la siniestralidad reportado en los primeros meses de 2026 por autoridades de seguridad vial

Un motociclista perdió la vida y al menos tres personas resultaron lesionadas en diferentes accidentes de tránsito registrados entre la noche del martes y la madrugada del miércoles en El Salvador, una jornada que ejemplifica el crecimiento de la siniestralidad vial reportado en el país en los últimos meses, según datos consignados por las autoridades locales.

La Cruz Verde Salvadoreña informó que uno de los siniestros más graves ocurrió en la noche del martes, en el kilómetro 134 de la carretera Panamericana, en el sector de la colonia El Sitio, San Miguel Centro.

De acuerdo a lo notificado por la entidad en su cuenta oficial de Facebook, el motociclista perdió el control del vehículo sobre el carril principal, socorristas llegaron a la zona para auxiliarlo; sin embargo, no presentaba signos vitales.

Otro accidente significativo se registró en la carretera Panamericana, en el sentido de Santa Ana hacia San Salvador, a la altura del cantón El Guineo. Según el reporte de Comandos de Salvamento Ciudad Arce, un hombre chocó su vehículo tipo sedán durante la noche del martes y quedó atrapado entre los hierros de la carrocería.

Para rescatarlo, las entidades de socorro utilizaron equipo hidráulico especializado, antes de trasladarlo a un centro asistencial.

Durante la madrugada del miércoles, Comandos de Salvamento seccional Apopa comunicó que otro motociclista sufrió lesiones en el tobillo tras accidentarse en la carretera Troncal del Norte. El lesionado recibió auxilio en el lugar y posteriormente fue llevado a un hospital para su evaluación y tratamiento médico.

En otro hecho relevante, integrantes de Cruz Verde seccional Majahual atendieron a un conductor que resultó herido sobre la carretera Litoral, concretamente en el tramo del túnel dos. El incidente también se registró la noche del martes y la persona afectada fue trasladada de inmediato hacia un centro asistencial para recibir atención.

Accidentes de tránsito en El Salvador: una tendencia que crece en 2026

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial, con cifras proporcionadas por la Policía Nacional Civil, reportó un destacado incremento en los accidentes viales ocurridos entre el 1 de enero y el 3 de marzo de 2026, comparado con el mismo periodo del año anterior. Se contabilizaron 4,214 siniestros viales en este período, frente a los 3,205 informados en 2025, lo que equivale a 1,009 casos más y una variación de 31%.

El promedio diario de accidentes aumentó de 52 a 68 incidentes. El número de lesionados también creció: en 2025 se registraron 1,981 personas heridas, mientras que en 2026 la cifra ascendió a 2,679, un incremento de 698 casos y un alza porcentual de 35%. Así, el promedio diario de personas lesionadas pasó de 32 en 2025 a 43 en 2026.

Las muertes asociadas a siniestros viales siguieron la misma tendencia. El reporte oficial señala que en 2025 se habían contabilizado 187 fallecidos, cifra que se elevó a 252 en 2026; representa 65 decesos adicionales y un crecimiento del 35% respecto al año anterior. Actualmente, el promedio diario de muertes por accidentes de tránsito se ubicó en cuatro personas.

En contraste, la cantidad de detenciones por conducción peligrosa mostró una reducción. Entre enero y marzo de 2026, las autoridades reportaron 338 detenidos, frente a los 391 del mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución del 14%.

Las cifras exponen la dimensión del desafío para los organismos de seguridad vial en El Salvador, enfrentados a la tarea de revertir el aumento en los accidentes y fortalecer las actividades preventivas en toda la red de tráfico nacional.

