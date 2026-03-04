El Salvador participará en mayo en el Foro de Examen de la Migración Internacional de 2026

La viceministra Patricia Godinez informó sobre la participación de El Salvador en el Foro de Examen de la Migración Internacional de 2026, tras una reunión con Irene Vignini, ex jefa de misión a.i. de la OIM El Salvador./(Redes de Patricia Godinez)

El Salvador participará en el Foro de Examen de la Migración Internacional de 2026, un evento clave organizado por Naciones Unidas y considerado la principal plataforma internacional para el análisis y la cooperación en materia de migración.

Así lo anunció la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, Patricia Godinez, quien compartió en sus redes sociales detalles sobre una reciente reunión con Irene Vignini, ex jefa de misión a.i. de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en El Salvador.

Durante el encuentro, ambas representantes dialogaron sobre los avances de diversas iniciativas impulsadas en favor de la población salvadoreña migrante y establecieron compromisos para fortalecer la colaboración de cara al foro. Godinez destacó el apoyo de la OIM y recalcó la importancia de preparar una participación activa y constructiva, alineada con las prioridades del gobierno salvadoreño en materia migratoria.

“Agradecemos el valioso apoyo de la OIM y acordamos continuar trabajando conjuntamente, incluyendo los preparativos para la participación de El Salvador en el próximo Foro de Examen de la Migración Internacional”, expresó la funcionaria, quien además subrayó la intención de “seguir generando impacto positivo para los salvadoreños”.

El Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI) se llevará a cabo del 5 al 8 de mayo de 2026 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, precedido por una audiencia con múltiples partes interesadas el 4 de mayo. El evento tiene como objetivo evaluar e intercambiar los avances logrados en la implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado en 2018. Según información oficial de la International Organisation of Employers (OIE), el periodo de inscripción para las organizaciones interesadas en participar concluyó el 22 de diciembre de 2025, lo que marca la relevancia de la planificación anticipada por parte de los países y actores involucrados.

Patricia Godinez e Irene Vignini acordaron acciones conjuntas para el Foro de Examen de la Migración Internacional de 2026./(Redes de Patricia Godinez)

La participación de El Salvador cobra especial significado en un contexto en el que la migración sigue siendo un fenómeno central para la región. A través de la OIM, el país ha fortalecido sus capacidades para atender las necesidades de la diáspora salvadoreña y promover iniciativas que garanticen una movilidad segura y ordenada.

La OIM ha trabajado en El Salvador con programas orientados a la atención de retornados, la protección de derechos de migrantes y el fortalecimiento de políticas públicas para la gestión de flujos migratorios.

Además, la organización ha promovido la cooperación con instituciones nacionales, la sociedad civil y organismos internacionales para abordar los desafíos asociados a la migración, desde la prevención de la migración irregular hasta la integración de personas retornadas.

En la región centroamericana, la OIM desarrolla acciones en áreas como la asistencia humanitaria, la formación en derechos humanos y la lucha contra la trata de personas.

Entre sus líneas de trabajo destacan los programas de reintegración para migrantes retornados, campañas informativas sobre riesgos de la migración irregular y el impulso a mecanismos de protección para grupos vulnerables.

La labor de la OIM también se orienta a fortalecer las capacidades de los gobiernos para implementar el Pacto Mundial para la Migración, promoviendo la colaboración regional y la participación activa en foros internacionales como el FEMI.

La agenda de trabajo anunciada por la viceministra Godinez contempla la alineación de las iniciativas nacionales con los compromisos globales asumidos por El Salvador en materia de migración.

En sus publicaciones, Godinez resaltó la importancia de avanzar en una agenda coordinada con las prioridades del presidente Nayib Bukele y reiteró la disposición del país para compartir experiencias, retos y buenas prácticas en el foro multilateral. La funcionaria enfatizó que la participación salvadoreña buscará visibilizar los logros alcanzados en la atención a la diáspora, así como la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para enfrentar los nuevos desafíos migratorios.

Vignini concluyó sus funciones en este cargo, pero aseguró que desde su nueva posición dentro de la misión continuará colaborando para que en el 2026 las personas, sin importar el estatus migratorio, puedan ver al futuro con esperanza./ (Redes de Patricia Godinez)

El Foro de Examen de la Migración Internacional de 2026 reunirá a representantes de gobiernos, organismos internacionales, sector privado y sociedad civil para debatir sobre la movilidad humana, la protección de derechos y el desarrollo sostenible. La experiencia de El Salvador y el acompañamiento de la OIM servirán como base para aportar propuestas y consolidar alianzas estratégicas que contribuyan a una gestión más humana y efectiva de la migración en la región.