El Salvador

El Salvador participará en mayo en el Foro de Examen de la Migración Internacional de 2026

La viceministra Patricia Godinez anunció los preparativos para asistir al evento de Naciones Unidas, donde el país buscará fortalecer su agenda migratoria y compartir avances alcanzados en coordinación con la OIM y diversos organismos internacionales.

Guardar
La viceministra Patricia Godinez informó
La viceministra Patricia Godinez informó sobre la participación de El Salvador en el Foro de Examen de la Migración Internacional de 2026, tras una reunión con Irene Vignini, ex jefa de misión a.i. de la OIM El Salvador./(Redes de Patricia Godinez)

El Salvador participará en el Foro de Examen de la Migración Internacional de 2026, un evento clave organizado por Naciones Unidas y considerado la principal plataforma internacional para el análisis y la cooperación en materia de migración.

Así lo anunció la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, Patricia Godinez, quien compartió en sus redes sociales detalles sobre una reciente reunión con Irene Vignini, ex jefa de misión a.i. de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en El Salvador.

Durante el encuentro, ambas representantes dialogaron sobre los avances de diversas iniciativas impulsadas en favor de la población salvadoreña migrante y establecieron compromisos para fortalecer la colaboración de cara al foro. Godinez destacó el apoyo de la OIM y recalcó la importancia de preparar una participación activa y constructiva, alineada con las prioridades del gobierno salvadoreño en materia migratoria.

“Agradecemos el valioso apoyo de la OIM y acordamos continuar trabajando conjuntamente, incluyendo los preparativos para la participación de El Salvador en el próximo Foro de Examen de la Migración Internacional”, expresó la funcionaria, quien además subrayó la intención de “seguir generando impacto positivo para los salvadoreños”.

El Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI) se llevará a cabo del 5 al 8 de mayo de 2026 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, precedido por una audiencia con múltiples partes interesadas el 4 de mayo. El evento tiene como objetivo evaluar e intercambiar los avances logrados en la implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado en 2018. Según información oficial de la International Organisation of Employers (OIE), el periodo de inscripción para las organizaciones interesadas en participar concluyó el 22 de diciembre de 2025, lo que marca la relevancia de la planificación anticipada por parte de los países y actores involucrados.

Patricia Godinez e Irene Vignini
Patricia Godinez e Irene Vignini acordaron acciones conjuntas para el Foro de Examen de la Migración Internacional de 2026./(Redes de Patricia Godinez)

La participación de El Salvador cobra especial significado en un contexto en el que la migración sigue siendo un fenómeno central para la región. A través de la OIM, el país ha fortalecido sus capacidades para atender las necesidades de la diáspora salvadoreña y promover iniciativas que garanticen una movilidad segura y ordenada.

La OIM ha trabajado en El Salvador con programas orientados a la atención de retornados, la protección de derechos de migrantes y el fortalecimiento de políticas públicas para la gestión de flujos migratorios.

Además, la organización ha promovido la cooperación con instituciones nacionales, la sociedad civil y organismos internacionales para abordar los desafíos asociados a la migración, desde la prevención de la migración irregular hasta la integración de personas retornadas.

En la región centroamericana, la OIM desarrolla acciones en áreas como la asistencia humanitaria, la formación en derechos humanos y la lucha contra la trata de personas.

Entre sus líneas de trabajo destacan los programas de reintegración para migrantes retornados, campañas informativas sobre riesgos de la migración irregular y el impulso a mecanismos de protección para grupos vulnerables.

La labor de la OIM también se orienta a fortalecer las capacidades de los gobiernos para implementar el Pacto Mundial para la Migración, promoviendo la colaboración regional y la participación activa en foros internacionales como el FEMI.

La agenda de trabajo anunciada por la viceministra Godinez contempla la alineación de las iniciativas nacionales con los compromisos globales asumidos por El Salvador en materia de migración.

En sus publicaciones, Godinez resaltó la importancia de avanzar en una agenda coordinada con las prioridades del presidente Nayib Bukele y reiteró la disposición del país para compartir experiencias, retos y buenas prácticas en el foro multilateral. La funcionaria enfatizó que la participación salvadoreña buscará visibilizar los logros alcanzados en la atención a la diáspora, así como la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para enfrentar los nuevos desafíos migratorios.

Vignini concluyó sus funciones en
Vignini concluyó sus funciones en este cargo, pero aseguró que desde su nueva posición dentro de la misión continuará colaborando para que en el 2026 las personas, sin importar el estatus migratorio, puedan ver al futuro con esperanza./ (Redes de Patricia Godinez)

El Foro de Examen de la Migración Internacional de 2026 reunirá a representantes de gobiernos, organismos internacionales, sector privado y sociedad civil para debatir sobre la movilidad humana, la protección de derechos y el desarrollo sostenible. La experiencia de El Salvador y el acompañamiento de la OIM servirán como base para aportar propuestas y consolidar alianzas estratégicas que contribuyan a una gestión más humana y efectiva de la migración en la región.

Temas Relacionados

El SalvadorNueva YorkNaciones UnidasOrganización Internacional para las MigracionesMigración InternacionalPacto Mundial para la Migración

Últimas Noticias

Sistema Nacional de Áreas de Conservación reporta 26 incendios forestales en solo dos meses en Costa Rica

La afectación de 602 hectáreas durante la actual temporada mantiene en alerta a las autoridades, debido al impacto especialmente fuera de áreas protegidas y al incremento de casos en Guanacaste y Puntarenas

Sistema Nacional de Áreas de

El avance de la obesidad impacta en mujeres y niños en El Salvador

La presencia creciente de esta condición entre la población femenina adulta y en menores de edad constituye uno de los principales retos sanitarios del país, según fuentes especializadas y organismos internacionales

El avance de la obesidad

Líderes de doce países han sido convocados el sábado a Miami para cumbre con presidente Trump

La Casa Blanca reunirá este sábado en Miami a mandatarios de doce países latinoamericanos con el objetivo de consolidar un bloque regional afín a Washington y restringir la influencia china sobre recursos y mercados estratégicos

Líderes de doce países han

El Centro Histórico de San Salvador será sede de torneo de básquetbol 3x3 el 14 de marzo

La celebración deportiva contará con la participación de equipos femeninos y masculinos, además de actividades para asistentes y visitantes, en una jornada orientada a fortalecer el ambiente comunitario en uno de los principales espacios urbanos

El Centro Histórico de San

El reto de Nicaragua: sorprender en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con Dusty Baker al mando

Tras ganar la Serie Mundial con Houston, el veterano mánager de 76 años asume el timón de la selección pinolera con el objetivo de hacer historia en Miami

El reto de Nicaragua: sorprender

TECNO

Así funciona Privacy Display del

Así funciona Privacy Display del Galaxy S26, la barrera contra miradas indiscretas

Bre-B: nueva estafa por SMS notifica consignaciones falsas y amenaza con devolución del dinero

Los robots humanoides con IA comienzan a fabricar coches en Europa: BMW dio el paso

Cómo ver televisión en vivo y plataformas streaming como Disney+, HBO Max y Universal+ desde un solo lugar

MacBook Neo y MacBook Air M5: comparación detallada de potencia, autonomía, diseño y precio

ENTRETENIMIENTO

Tras el éxito de Bridgerton:

Tras el éxito de Bridgerton: regresa la magia de Julie Andrews con “Shy”, una historia para soñar en familia

Así fue cómo la muerte de Liam Payne afectó a Harry Styles: “Me permitió reflexionar sobre mi vida”

El emotivo recuerdo de Harry Styles a Liam Payne: “Vivía con el corazón en la mano y una energía contagiosa”

“A mi padre no le preocupaba perderse, sino ser una carga”: la dura confesión de Chris Hemsworth sobre el Alzheimer en su familia

“Hubo un punto de inflexión”: Harry Styles habla de la tristeza y el renacer creativo tras la partida de Liam Payne

MUNDO

Irán amenazó con atacar embajadas

Irán amenazó con atacar embajadas israelíes en todo el mundo si Tel Aviv bombardea su legación en Líbano

Estados Unidos restablecerá aranceles generales del 15% tras el fallo de la Corte Suprema

Las navieras Hapag-Lloyd y Maersk suspendieron el transporte marítimo en el Golfo Pérsico

El Pentágono investiga el bombardeo de una escuela en Irán que mató a 180 personas

Detuvieron al principal accionista del Banco Master en Brasil por fraude financiero, corrupción y amenazas