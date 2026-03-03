El Salvador

Diplomática subraya que “El Salvador no ha sido un espectador” en foros sobre ciberseguridad internacional

La representante diplomática de la misión salvadoreña aborda la relevancia de la participación activa de su país en las instancias multilaterales. Sus palabras realzan iniciativas clave de cooperación e influencia regional

La embajadora salvadoreña ante la ONU resalta la importancia de las nuevas dinámicas internacionales en torno a la ciberseguridad. Su análisis revela oportunidades emergentes y cambios en la forma de colaborar entre naciones -Imagen archivo Infobae

El debate internacional sobre ciberseguridad vivió un avance sustancial tras el cierre del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Naciones Unidas, evento que, según la embajadora Egriselda López, “este proceso ayudó a trasladar la conversación de la teoría a la capacidad cibernética real, brindando a más países, especialmente del Sur Global, una plataforma para dar forma a la gobernanza internacional de la ciberseguridad”.

En esta línea, la representante de la Misión Permanente de El Salvador remarcó la transformación de la discusión mundial en este campo.

Con atención al papel de cada nación, Egriselda López señaló que “El Salvador no ha sido un espectador pasivo”, y puso en el centro la actuación activa del país “al derecho internacional, las normas y los mecanismos prácticos de cooperación que fortalecen la confianza entre los Estados”.

Añadió un matiz fundamental: “El desarrollo de capacidades no es un asunto secundario. Es lo que hace que la cooperación sea real y los compromisos creíbles”.

La diplomática expresó su satisfacción con el trabajo de su equipo, declarando sentirse “orgulloso de mi equipo por posicionar a El Salvador en el centro de las discusiones sobre diplomacia cibernética en Tailandia, y orgulloso del liderazgo de mi país en este espacio”.

Resaltó el fundamento de ese posicionamiento con sus palabras: “El liderazgo se gana a través de la contribución sostenida, la preparación y los resultados”.

Normativa interna

En 2024 El Salvador aprobó la primera ley de ciberseguridad denominada “Ley de Ciberseguridad y seguridad de la información” cuyo fin dictar las políticas de protección que permitan estructurar, regular, auditar y fiscalizar las medidas de ciberseguridad y seguridad de la información en poder de las instituciones públicas.

La embajadora salvadoreña ante la ONU resalta la importancia de las nuevas dinámicas internacionales en torno a la ciberseguridad. Su análisis revela oportunidades emergentes y cambios en la forma de colaborar entre naciones (Captura de pantalla de X)

El texto legal establece que se debe mantener un registro actualizado de todas las acciones vinculadas al sistema de gestión de ciberseguridad, además de desarrollar e implementar planes de continuidad operacional y ciberseguridad, sujetos a aprobación y revisión periódica por parte de la autoridad competente.

La normativa contempla la realización continua de revisiones, ejercicios y simulacros para detectar vulnerabilidades o amenazas, lo cual favorece una detección preventiva de incidentes y sustenta la mejora continua de la seguridad tecnológica.

Otra exigencia explícita es la aplicación inmediata de medidas preventivas y de resolución frente a amenazas, según las disposiciones jurídicas aplicables, así como la adopción eficiente de acciones para reducir el impacto y la propagación de incidentes informáticos.

Los sujetos obligados deben remitir informes a la autoridad competente en el tiempo y forma establecidos y crear áreas responsables de implementar, dar seguimiento y evaluar continuamente las medidas de ciberseguridad. Estas áreas deben operar con independencia interna, pero en coordinación directa con la Agencia de Ciberseguridad del Estado.

ACE, agencia de ciberseguridad

Dicha normativa dio paso a la creación de la “ACE” o Agencia de Ciberseguridad del Estado, cuyas funciones centrales, definidas por la propia ley, incluyen la elaboración de la Política de Ciberseguridad y Seguridad de la Información de la Nación.

Esta política, que debe contener lineamientos, planes y programas de acción, será sometida a la aprobación del presidente de la República.

Corresponde a la Agencia emitir normativas, protocolos, lineamientos, estándares y criterios técnicos, tanto generales como específicos, fundamentados en mejores prácticas internacionales, asegurando que la regulación local mantenga equivalencia con los marcos de referencia globales.

La Agencia también debe crear e implementar programas de acción inmediatos ante amenazas o incidentes de ciberseguridad que involucren a los sujetos regulados, y exigir a las entidades afectadas la adopción de las medidas necesarias para la respuesta y recuperación.

El Salvador se aparta del
El Salvador se aparta del anonimato para liderar discusiones estratégicas. El trabajo con países emergentes y la transformación de discursos en acciones marcan esta evolución en foros mundiales, FOTO: captura de pantalla del portal de la ACE.

Un aspecto relevante es la responsabilidad de la Agencia de crear y administrar el Registro Nacional de Amenazas e Incidentes de Ciberseguridad, herramienta clave para monitorear y documentar la evolución y gestión de riesgos a nivel país.

