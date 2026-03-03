Crecen los casos de violencia intrafamiliar en El Salvador: Joven atacó a su madre y padrastro con un corvo

Ilustración alusiva a la violencia intrafamiliar, representando el impacto emocional en las víctimas dentro del hogar - Crédito iStock

En horas de la mañana de este martes, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Luis Remberto Peña Ortiz, de 19 años, acusado de agredir a su madre y a su padrastro en Zacatecoluca, La Paz Este.

Según el reporte oficial difundido en redes sociales, el joven, en estado de ebriedad, amenazó de muerte a su madre y la atacó con un corvo, provocándole heridas en distintas partes del cuerpo.

Ante la gravedad de la situación, el padrastro intervino y también resultó lesionado en la cabeza. Ambos fueron trasladados a un hospital local, donde permanecen estables. Peña Ortiz será remitido a las instancias judiciales correspondientes, conforme a lo señalado por la PNC.

La agresión registrada en Zacatecoluca se suma a una serie de eventos recientes que reflejan el repunte de la violencia intrafamiliar en El Salvador. Por ejemplo, el 24 de febrero de 2026, en Sesori, San Miguel Norte, un hombre en estado de ebriedad disparó contra sus hijos, con saldo de un joven de 23 años fallecido y una menor herida que logró sobrevivir.

Policía Nacional Civil traslada al joven detenido por violencia intrafamiliar en Zacatecoluca, La Paz Este (Foto cortesía PNC).

La PNC localizó al agresor, identificado como Héctor Mario Lara, quien murió tras enfrentarse a los agentes. Las autoridades indicaron que la menor se encuentra fuera de peligro tras recibir atención médica especializada.

Otra situación de alto impacto ocurrió el 18 de febrero de 2026 en Uluazapa, San Miguel, donde Ever Antonio Gómez Benítez agredió a su esposa e hijos. Durante el intento de huida, Gómez Benítez atacó a la policía con un arma blanca y perdió la vida cuando los agentes respondieron al ataque.

En el occidente del país, Samuel Asael Flores Acuña, de 23 años, fue arrestado en Teotepeque, La Libertad Costa, tras rociar gasolina y prender fuego a su padrastro tras presenciar una agresión contra su madre.

La víctima sufrió quemaduras graves. Sin embargo, Flores Acuña enfrenta cargos por intento de homicidio. Este caso ha sido destacado por la PNC y por organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes alertan sobre el riesgo de escalamiento de los conflictos familiares en contextos de violencia reiterada.

El 19 de febrero, Samuel Asael Flores Acuña, de 23 años, fue arrestado en Teotepeque, La Libertad Costa, acusado de rociar gasolina y prender fuego a su padrastro luego de presenciar una agresión contra su madre. (Foto cortesía PNC).

¿Qué es la violencia intrafamiliar y cómo está tipificada en El Salvador?

La violencia intrafamiliar se refiere a cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico, sexual o patrimonial a los integrantes de una familia, ya sea dentro o fuera del hogar. Este tipo de violencia puede estar dirigida hacia cónyuges, hijos, padres, hermanos u otros parientes, y suele involucrar agresiones recurrentes que afectan la integridad y bienestar de las víctimas.

En El Salvador, la violencia intrafamiliar está regulada principalmente por la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y el Código Penal.

La ley salvadoreña reconoce la violencia intrafamiliar como un delito que puede manifestarse en distintas formas, incluyendo agresiones físicas, amenazas, maltrato psicológico, abuso sexual y violencia económica. Las sanciones varían según la gravedad del caso y pueden incluir medidas de protección, asistencia legal y penas de prisión para los agresores.

El acompañamiento psicológico es fundamental para la recuperación de quienes han sido víctimas de violencia intrafamiliar (Imagen Ilustrativa Infobae).

Además, el marco legal establece la obligación de las autoridades de brindar protección inmediata a las víctimas y de investigar diligentemente las denuncias.

De igual manera, la legislación promueve la atención integral, asesoría psicológica y acompañamiento social para quienes sufren este tipo de violencia. Las instituciones responsables, como la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, coordinan acciones para prevenir, detectar y sancionar los hechos de violencia en el ámbito familiar.