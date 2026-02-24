El Salvador

Violencia intrafamiliar en El Salvador: un hombre mata a su hijo y muere tras atacar a la policía

La calma que vive El Salvador bajo el régimen de excepción se rompió esta semana, pero no por el accionar de las pandillas, sino por el estallido de la violencia dentro del hogar

Guardar
Escaladas de conflicto en el
Escaladas de conflicto en el entorno doméstico derivan en asesinatos, ataques armados y heridos graves según investigaciones judiciales y reportes policiales- crédito iStock

Un hombre en estado de ebriedad disparó contra sus dos hijos en Sesori, San Miguel Norte, causando la muerte de un joven de 23 años y lesiones a una menor de edad.

El hecho ocurrió el lunes por la noche, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) atendió una denuncia de violencia intrafamiliar en la zona.

Según el comunicado oficial de la PNC, la menor se encuentra fuera de peligro, mientras que el joven falleció cuando era trasladado al hospital. El agresor, identificado como Héctor Mario Lara, de 65 años, fue localizado por los agentes tras el ataque.

De acuerdo con la versión policial, Lara disparó contra un agente al momento de su detención, por lo que se respondió con el uso de la fuerza. El hombre falleció en el lugar. La PNC aseguró que sus agentes actuaron conforme a la ley ante la agresión armada y reiteró su compromiso de intervenir ante hechos de violencia familiar.

El uso de armas de
El uso de armas de fuego agrava el riesgo de tragedias en escenarios de conflicto intrafamiliar (Imagen Ilustrativa Infobae).

El caso de Sesori se suma a otros dos episodios recientes de violencia intrafamiliar reportados por las autoridades salvadoreñas. La noche del pasado 18 de febrero, se tiñó de sangre, en el distrito de Uluazapa, San Miguel, donde Ever Antonio Gómez Benítez, de 43 años, agredió a su esposa e hijos y, al intentar huir, enfrentó a los agentes con un arma blanca.

La policía respondió con el uso de la fuerza y Gómez Benítez falleció camino al hospital. La institución confirmó el deceso y recalcó la peligrosidad de este tipo de intervenciones.

El segundo incidente tuvo lugar en el caserío Chiquileca, Teotepeque, La Libertad Costa, donde la PNC y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) arrestaron a Samuel Asael Flores Acuña, de 23 años. Según el reporte, Flores Acuña roció gasolina y prendió fuego a su padrastro de 59 años tras presenciar una agresión de este contra su madre.

La víctima sufrió quemaduras en todo el cuerpo y permanece hospitalizada en estado grave. Las autoridades procesarán a Flores Acuña por intento de homicidio.

Impactantes detalles surgen tras un
Impactantes detalles surgen tras un suceso sin precedentes que involucra acciones extremas como respuesta a agresiones familiares en una zona rural (Foto cortesía PNC)

La violencia que no cesa al cerrar la puerta

Pese a que El Salvador cerró 2025 con una baja histórica en la criminalidad organizada, organizaciones como ORMUSA advierten que la violencia de género e intrafamiliar continúa siendo una deuda pendiente. Las estadísticas de 2026 muestran un repunte preocupante en los casos donde las discusiones familiares y el consumo de alcohol derivan en tragedias.

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estiman que el 6,7% de las mujeres y niñas han sufrido violencia de pareja en los últimos 12 meses. Las autoridades, citadas insisten en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección para evitar que los conflictos domésticos escalen hasta el uso de armas letales.

Especialistas brindan atención psicológica a
Especialistas brindan atención psicológica a personas afectadas por violencia intrafamiliar para prevenir situaciones irreversibles.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó 2,664 denuncias de violencia física en el periodo 2023-2024, lo que representa un aumento del 17% respecto al año anterior. Además, se contabilizaron 8,984 agresiones sexuales en ese mismo periodo, un 13% más que en el ciclo previo, según datos recogidos por El Salvador Nowy la Red Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres (RED-FEM).

Analistas también advierten que estos casos reflejan la falta de políticas públicas enfocadas en salud mental y prevención de la violencia doméstica. La PNC ha reiterado su llamado a denunciar cualquier indicio de maltrato a través del 911, y así brindar el apoyo necesario a tiempo.

Temas Relacionados

Violencia intrafamiliarEl SalvadorPNCViolencia

Últimas Noticias

En 30% aumentan los diagnósticos de neumonías en Nicaragua durante 2026

Las autoridades reportaron 9,755 casos de neumonía en lo que va del año, superando significativamente las cifras de 2025 y resaltando la importancia de fortalecer las estrategias preventivas por el impacto del clima frío en la población vulnerable

En 30% aumentan los diagnósticos

Las autoridades hondureñas intensifican supervisión en 911 ante hallazgos de irregularidades

Las administraciones del sistema de emergencias y la Secretaría de Infraestructura implementan medidas más estrictas, como registros diarios de asistencia y auditorías, para fortalecer la transparencia y prevenir el cobro irregular de salarios estatales

Las autoridades hondureñas intensifican supervisión

Blanca Saraí Palacios, un viaje por el Día de San Valentín, cámaras de vigilancia y un automóvil hallado con misterios sin resolver en Guatemala

Una joven salvadoreña es encontrada muerta en circunstancias inquietantes, tras una odisea marcada por pistas técnicas y testimonios desconcertantes. La familia y la policía aún buscan respuestas

Blanca Saraí Palacios, un viaje

La comunidad salvadoreña en Barcelona contará con trámite exprés del Documento Único de Identidad

La reciente iniciativa, coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Nacional, busca acercar servicios esenciales a la población migrante e impulsar la modernización en la atención a la diáspora

La comunidad salvadoreña en Barcelona

El último surf de Kurt Van Dyke: sus cenizas descansarán en Costa Rica y California

De las olas doradas del Pacífico al turquesa infinito de las Antillas. La familia del legendario surfista cumplirá su deseo final: una despedida en dos tiempos para el hombre que hizo del océano su único hogar

El último surf de Kurt

TECNO

Así son las nuevas pantallas

Así son las nuevas pantallas de ultrabajo consumo potenciada por inteligencia artificial

Tu celular nuevo vendría con un peligro oculto: cómo saber si tiene malware al comprarlo

Paso a paso para activar la verificación en dos pasos en WhatsApp y mantener tu cuenta segura

Gracias a la IA, hoy es posible lograr embarazos que antes resultaban inalcanzables detectando embriones viables

Cómo ocultar los resúmenes de IA de Google en los resultados de búsqueda

ENTRETENIMIENTO

Así se vivió la maratón

Así se vivió la maratón sexual de Bonnie Blue con 400 hombres sin protección: “Todo giraba en torno a su deseo de quedar embarazada”

Las deudas médicas que dejó la ELA de Eric Dane: por qué el GoFundMe para la familia del actor ha generado controversia

Russell Brand se vuelve a declarar no culpable en nueva audiencia judicial por delitos sexuales

Melissa Gilbert sorprendió en redes al cantar y bailar en medio de la polémica que rodea a Timothy Busfield

Hilary Duff se despide de Robert Carradine, su entrañable papá en ‘Lizzie McGuire’: “Esto duele mucho”

MUNDO

El régimen de Irán recurre

El régimen de Irán recurre a China: quiere un misil supersónico para tratar de defenderse ante la flota de EEUU

La Guardia Revolucionaria de Irán inició maniobras militares en el golfo Pérsico en plena escalada de tensiones con EEUU

El parlamento británico debatirá una moción para exigir la publicación de informes sobre el expríncipe Andrés

Zelensky abrió las puertas del búnker donde se resguardó para organizar la resistencia a la invasión rusa en 2022

Espionaje y sabotaje remoto: la tecnología de los autos chinos enciende alarmas en Europa y Estados Unidos