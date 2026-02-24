Violencia intrafamiliar en El Salvador: un hombre mata a su hijo y muere tras atacar a la policía

Escaladas de conflicto en el entorno doméstico derivan en asesinatos, ataques armados y heridos graves según investigaciones judiciales y reportes policiales- crédito iStock

Un hombre en estado de ebriedad disparó contra sus dos hijos en Sesori, San Miguel Norte, causando la muerte de un joven de 23 años y lesiones a una menor de edad.

El hecho ocurrió el lunes por la noche, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) atendió una denuncia de violencia intrafamiliar en la zona.

Según el comunicado oficial de la PNC, la menor se encuentra fuera de peligro, mientras que el joven falleció cuando era trasladado al hospital. El agresor, identificado como Héctor Mario Lara, de 65 años, fue localizado por los agentes tras el ataque.

De acuerdo con la versión policial, Lara disparó contra un agente al momento de su detención, por lo que se respondió con el uso de la fuerza. El hombre falleció en el lugar. La PNC aseguró que sus agentes actuaron conforme a la ley ante la agresión armada y reiteró su compromiso de intervenir ante hechos de violencia familiar.

El uso de armas de fuego agrava el riesgo de tragedias en escenarios de conflicto intrafamiliar (Imagen Ilustrativa Infobae).

El caso de Sesori se suma a otros dos episodios recientes de violencia intrafamiliar reportados por las autoridades salvadoreñas. La noche del pasado 18 de febrero, se tiñó de sangre, en el distrito de Uluazapa, San Miguel, donde Ever Antonio Gómez Benítez, de 43 años, agredió a su esposa e hijos y, al intentar huir, enfrentó a los agentes con un arma blanca.

La policía respondió con el uso de la fuerza y Gómez Benítez falleció camino al hospital. La institución confirmó el deceso y recalcó la peligrosidad de este tipo de intervenciones.

El segundo incidente tuvo lugar en el caserío Chiquileca, Teotepeque, La Libertad Costa, donde la PNC y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) arrestaron a Samuel Asael Flores Acuña, de 23 años. Según el reporte, Flores Acuña roció gasolina y prendió fuego a su padrastro de 59 años tras presenciar una agresión de este contra su madre.

La víctima sufrió quemaduras en todo el cuerpo y permanece hospitalizada en estado grave. Las autoridades procesarán a Flores Acuña por intento de homicidio.

Impactantes detalles surgen tras un suceso sin precedentes que involucra acciones extremas como respuesta a agresiones familiares en una zona rural (Foto cortesía PNC)

La violencia que no cesa al cerrar la puerta

Pese a que El Salvador cerró 2025 con una baja histórica en la criminalidad organizada, organizaciones como ORMUSA advierten que la violencia de género e intrafamiliar continúa siendo una deuda pendiente. Las estadísticas de 2026 muestran un repunte preocupante en los casos donde las discusiones familiares y el consumo de alcohol derivan en tragedias.

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estiman que el 6,7% de las mujeres y niñas han sufrido violencia de pareja en los últimos 12 meses. Las autoridades, citadas insisten en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección para evitar que los conflictos domésticos escalen hasta el uso de armas letales.

Especialistas brindan atención psicológica a personas afectadas por violencia intrafamiliar para prevenir situaciones irreversibles.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó 2,664 denuncias de violencia física en el periodo 2023-2024, lo que representa un aumento del 17% respecto al año anterior. Además, se contabilizaron 8,984 agresiones sexuales en ese mismo periodo, un 13% más que en el ciclo previo, según datos recogidos por El Salvador Nowy la Red Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres (RED-FEM).

Analistas también advierten que estos casos reflejan la falta de políticas públicas enfocadas en salud mental y prevención de la violencia doméstica. La PNC ha reiterado su llamado a denunciar cualquier indicio de maltrato a través del 911, y así brindar el apoyo necesario a tiempo.