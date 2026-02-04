El Salvador

Las ventas de China a El Salvador alcanzan cifra récord en 2025

El volumen de bienes importados por El Salvador desde el país asiático se incrementó en un 34.4 %, consolidando a esa nación como su segundo mayor proveedor, únicamente por detrás de Estados Unidos en el comercio exterior salvadoreño

Imagen destacada

El récord de importaciones desde China a El Salvador en 2025 ha marcado el mayor desequilibrio comercial de la relación bilateral, en un contexto donde la tecnología china desplaza a los proveedores locales y remodela el mercado salvadoreño. El déficit con el país asiático cerró el año pasado en $3,516.2 millones, cifra que representa un 34.4 % más que el saldo negativo registrado en 2024, según el Banco Central de Reserva de El Salvador.

Las cifras más recientes muestran que las compras de teléfonos móviles alcanzaron los $20.8 millones en noviembre de 2025, convirtiéndose en el producto más importado desde China, de acuerdo con los registros oficiales. La tecnología elaborada en el gigante asiático acapara la preferencia de los consumidores salvadoreños, desplazando a otras categorías tradicionales y acentuando la presión sobre los comercios nacionales, que enfrentan una competencia intensa y en expansión.

En total, las importaciones desde China sumaron $3,566.2 millones, lo que supone un aumento respecto a los $2,652.5 millones de 2024. Esto convierte al país asiático en el segundo proveedor más relevante para el mercado salvadoreño, solo detrás de Estados Unidos, cuyas ventas a El Salvador en 2025 ascendieron a $4,677.8 millones, como indicó el Banco Central.

Los dispositivos tecnológicos de China
Los dispositivos tecnológicos de China se consolidaron como la principal importación de El Salvador en 2025, según información del Banco Central de Reserva.. EFE/EPA/HAYOUNG JEON

El predominio tecnológico chino no se restringe a teléfonos inteligentes. El desglose de productos comprados a China en 2025 incluye computadoras personales, tabletas, consolas de videojuegos, televisores inteligentes y una gama diversa de dispositivos electrónicos.

Además, destacan en el registro oficial: vehículos automóviles para transporte de personas con $15.3 millones, productos laminados planos de hierro o acero sin alear con $14.8 millones, máquinas automáticas para procesamiento de datos ($10.7 millones), alambrón de hierro o acero ($8.2 millones), partes y accesorios de vehículos (5 millones), manufacturas de plástico ($4.4 millones), vehículos para usos especiales ($4.3 millones), topadoras frontales ($4.3 millones) y monitores/proyectores ($4.3 millones), informó el Banco Central de Reserva.

China compra muy pocos productos salvadoreños

Pese a la magnitud del flujo importador, China no figura entre los 10 mayores compradores de bienes salvadoreños. Las exportaciones hacia ese destino apenas alcanzaron los $50 millones, registrando una caída del 5.3 % con respecto a los $52.8 millones de 2024 y lejos de los $85.6 millones exportados en 2018, el mayor monto desde 1994 según los datos de la autoridad monetaria.

Estados Unidos continúa encabezando el listado de socios exportadores para El Salvador, con compras por $2,086 millones, seguido por países de Centroamérica, República Dominicana, México, España y Bélgica.

Contenedores de mercancías en el
Contenedores de mercancías en el Puerto de Shanghái (China). Ole Spata/dpa

La balanza comercial evidencia una dependencia agudizada: El Salvador importó más bienes de los que exportó a China en 2025, una brecha que se ha ampliado de $2,599.7 millones el año previo. El impacto ha sido especialmente visible en el sector de artículos electrónicos importados, cuya dinámica ha reducido la participación de los comercios salvadoreños en la venta de tecnología, según reflejan los datos del BCR.

Esta tendencia se inscribe en el marco de una relación bilateral que experimentó un cambio sustancial desde agosto de 2018, cuando El Salvador decidió romper sus lazos diplomáticos con Taiwán para establecer relaciones con China, medida adoptada bajo el gobierno del entonces presidente Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

