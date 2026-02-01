Un futbolista salvadoreño da el salto a las inferiores del River Plate en Argentina

River Plate incorpora al joven salvadoreño Enry Hernández a sus divisiones formativas tras superar un exigente período de pruebas en Buenos Aires. (Cortesía: Historias de Inferiores)

El equipo de Argentina River Plate tomó la decisión de incorporar al joven salvadoreño Enry Hernández a sus divisiones formativas tras un período de pruebas durante 2025.

El futbolista, de 18 años, se integrará a la cuarta división bajo la dirección técnica de Flavio Espósito, sumándose así al proceso de desarrollo de talentos del club Millonario.

El desembarco de Hernández en el fútbol argentino responde al interés renovado de River Plate por fortalecer su red de captación de juveniles en el exterior.

El caso de Hernández cobra mayor relevancia en El Salvador, cuyo sistema de formación futbolística afronta múltiples limitaciones estructurales.

Además, se suma al fenómeno creciente de jóvenes latinoamericanos que desarrollan parte de su formación inicial en Estados Unidos, como es el caso de Hernández, quien inició su recorrido deportivo en la Met Oval Academy de Nueva York, perteneciente a la MLS Next Pro.

Un salvadoreño en las inferiores del Millonario

La oficialización del fichaje se produjo este martes, cuando River Plate anunció también un proyecto de ampliación que convertirá al estadio Monumental en la mayor infraestructura deportiva de Argentina y Sudamérica.

El arribo de Hernández representó la segunda novedad relevante de la jornada para el club argentino.

El mediocampista ofensivo superó un período donde los encargados de la cantera realizaron un seguimiento cercano a su evolución futbolística.

Según se confirmó, Hernández disputará la temporada 2025 en la cuarta división, etapa previa a dar el salto a la plantilla principal.

En caso de alcanzar la primera división, Hernández sería el segundo futbolista centroamericano en vestir los colores del conjunto argentino. El antecedente más reciente data de 1993, cuando el guatemalteco Claudio Rojas integró el primer equipo.

Repercusiones en El Salvador y proyección internacional

La noticia de la llegada de Enry Hernández a un nuevo club generó fuerte repercusión en El Salvador, donde se lo considera uno de los proyectos más prometedores de su generación.

Esta oportunidad le permitirá entrenar en un entorno de exigencia internacional, potenciar sus habilidades y adquirir una perspectiva competitiva que podría impulsar su proyección, aprendiendo de escuelas donde surgieron jugadores élite como los Julián Álvarez, Enzo Hernández y Franco Mastantuono.

El fichaje del salvadoreño Enry Hernández destaca la relevancia de su formación deportiva en la Met Oval Academy de Nueva York. (Cortesía: Olé)

La posibilidad de que un talento cuscatleco se forme en un club de la dimensión internacional de River abre expectativas de cara a futuros compromisos de la selección salvadoreña a nivel mayor e inferiores.

El paso previo de Hernández por la Met Oval Academy, un centro deportivo ubicado en la ciudad de Nueva York, marcó el salto de calidad que llamó la atención de los ojeadores del club de Buenos Aires.

Futbolistas salvadoreños con breve paso en River Plate

La presencia de futbolistas salvadoreños en el Club Atlético River Plate ha sido poco frecuente, pero significativa para el deporte salvadoreño.

A lo largo de los años, algunos jugadores y jugadoras lograron abrirse camino en las divisiones inferiores y el plantel femenino del club argentino, marcando hitos para El Salvador dentro del fútbol sudamericano. Entre los nombres que destacan figuran:

Jaime Alas y Andrés “Ruso” Flores. Ambos salvadoreños, formaron parte de las divisiones inferiores del River Plate en Argentina durante la primera década de los 2000. Pese a ello, tanto Alas como Flores ninguno logró saltar al equipo mayor de los Millonarios.

Alejandra Evangelina Herrera Reyes. Se convirtió en la primera jugadora de El Salvador en integrar el plantel femenino del combinado argentino. Se consolidó como una de las referentes del equipo, llegando a ser capitana y participando en torneos destacados, como la Copa Libertadores Femenina, donde fue la primera salvadoreña en disputar el certamen. También logró el título de campeona en el fútbol argentino en 2017.

.