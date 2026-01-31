Siniestro fatal de motociclista eleva cifra de víctimas en accidentes viales en El Salvador

Un agente de la Policía Nacional Civil resguarda la escena del accidente (Foto cortesía de la PNC).

Una mujer perdió la vida tras ser arrollada por una rastra esta mañana en el kilómetro 7 del bulevar Constitución, en el distrito de Mejicanos, en un nuevo episodio de la reciente racha de siniestros viales que involucran a motociclistas en El Salvador.

El incidente, reportado por las autoridades, ocurrió cuando la víctima, acompañante en una motocicleta, cayó sobre la calzada luego de que otra motocicleta forzó una maniobra que la sacó del carril. El conductor de la rastra no logró detenerse y la mujer falleció en el lugar.

El caso se suma a una serie de accidentes que, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI), han generado preocupación por el repunte de muertes y lesiones de motociclistas en los primeros días de 2026.

Entre el 1 y el 22 de enero del 2026, El Salvador reporta 30 motociclistas fallecidos, lo que representa un incremento del 188% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron ocho muertes, de acuerdo con ONASEVI.

Las motocicletas encabezan la lista de vehículos involucrados en siniestros viales con fallecidos en enero de 2026, con 30 casos registrados, según datos de ONASEVI (Foto cortesía de ONASEVI).

La cifra de accidentes también muestra una tendencia ascendente, con 207 percances de motocicleta y 203 personas lesionadas en ese mismo lapso. Las respectivas autoridades destacan que este aumento ha sido calificado como alarmante por las autoridades viales.

Los factores detrás de esta situación son por:

Distracción al conducir

La invasión de carril

El irrespeto a las señales de tránsito

Exceso de velocidad

La conducción bajo los efectos del alcohol.

El informe de ONASEVI señala que la distracción del conductor representó el 36% de los accidentes mortales en motocicleta y la velocidad excesiva el 24%. El Viceministerio de Transporte (VMT) sostiene que maniobras imprudentes y la falta de uso de equipo reglamentario agravan la gravedad de los siniestros.

El departamento de San Salvador encabeza la lista de incidentes, con 261 accidentes registrados del 1 al 14 de enero, seguido por Santa Ana y Sonsonate. Las autoridades identifican estos corredores como puntos críticos y han reforzado la presencia de controles viales y la aplicación de tecnologías como fotomultas, principalmente en el bulevar Monseñor Romero y la autopista a Comalapa.

Uso obligatorio de casco y tipos de siniestros más frecuentes entre motociclistas en El Salvador

A partir del 29 de diciembre de 2025, se estableció como obligatorio el uso de casco certificado para motociclistas y acompañantes. No cumplir con esta disposición implica una multa de 150 dólares. Según el VMT, el uso correcto del casco puede aumentar la probabilidad de sobrevivir entre un 50% y un 60%, y reducir en un 70% la posibilidad de lesiones graves.

Las colisiones entre motocicletas, atropellos por vehículos de carga y choques frontales aparecen entre los tipos de siniestro más frecuentes. En la última semana, se reportaron varios accidentes similares en distintos puntos del país, con saldo de al menos cuatro motociclistas lesionados, según Cruz Verde Salvadoreña y Comandos de Salvamento, citados por Infobae.

El análisis geográfico y temático de ONASEVI confirma que la tendencia de siniestralidad vial en motociclistas muestra un deterioro en los niveles de seguridad. Las autoridades insisten en la necesidad de reforzar la educación vial, supervisar el uso de equipo de protección y mantener la vigilancia en zonas de alta incidencia, con el objetivo de contener el aumento de muertes y lesiones.