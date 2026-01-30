Operativo en El Salvador deja dos detenidos por agresión sexual y posesión de material pornográfico infantil

(Foto cortesía en la red social X de la FGR)

La madrugada de este viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador y la Policía Nacional Civil (PNC) llevaron a cabo un operativo en Mejicanos que resultó en la captura de dos hombres acusados de delitos sexuales y posesión de material pornográfico infantil.

La intervención, confirmada por ambas instituciones y difundida en comunicados oficiales, se enmarca en una serie de acciones orientadas a combatir la explotación sexual de menores en el país.

En el procedimiento, los agentes detuvieron a Marvin Saúl Arias Aguilar, señalado por la FGR como responsable de agresión sexual y utilización de niños, adolescentes o personas con discapacidad en material pornográfico. Las autoridades indicaron que en la vivienda de Arias se incautó material audiovisual que documenta abusos sexuales cometidos contra un menor de edad. Este hallazgo fue reportado como parte de las pruebas clave en la investigación en curso.

Junto a él fue arrestado Gerardo Alexander Palencia Castellón, identificado como la pareja sentimental de Arias. La investigación apunta que Palencia estuvo presente durante los hechos y será procesado por los mismos delitos, con el agregado de adquisición o posesión de material pornográfico.

Durante el operativo, los agentes incautaron; tres teléfonos celulares, propiedad de los imputados, que serán sometidos a peritajes para determinar el alcance de los delitos y detectar posibles vínculos con otras personas o redes involucradas en la explotación sexual de menores.

La FGR trasladó a ambos detenidos a una sede judicial en Mejicanos, donde se inició el proceso penal correspondiente. El caso se mantiene bajo reserva, en atención a la sensibilidad de los hechos y para resguardar la identidad de la víctima, que es menor de edad.

El Salvador intensifica la lucha contra la explotación sexual infantil y la pornografía

Este procedimiento se suma a una serie de operativos recientes en los que las autoridades salvadoreñas han intensificado la persecución de delitos sexuales y la distribución de pornografía infantil, como parte de un esfuerzo nacional coordinado por la Fiscalía adjunta de la Mujer, Niñez y Adolescencia.

El combate a la explotación sexual infantil en El Salvador ha cobrado relevancia en los últimos años. Datos oficiales recabados por Human Rights Watch y citados en distintos reportes periodísticos destacan que la violencia sexual afecta a miles de niños y adolescentes en el país. Entre 2019 y 2022, se registraron más de 22,700 víctimas de violencia sexual, con cifras que muestran una tendencia persistente de agresiones contra menores de edad (“Your Child Does Not Exist Here”: Human Rights Abuses Against ...).

En 2025, una operación internacional coordinada por Interpol incluyó a El Salvador entre los países de América Latina donde fueron arrestados sospechosos de participación en redes de distribución de material de abuso sexual infantil.

Autoridades de al menos siete países latinoamericanos participaron en la acción, que derivó en la captura de varios acusados y el decomiso de dispositivos electrónicos con contenido ilegal (20 arrested in international operation targeting child sexual ...).

El marco legal salvadoreño contempla penas severas para estos delitos. El Código Penal de El Salvador tipifica la violación contra menor o incapaz en el artículo 159, sancionando el acceso carnal con menores de quince años con penas de catorce a veinte años de prisión.

La agresión sexual en menor o incapaz se encuentra en el artículo 161 y contempla sanciones de ocho a doce años, que pueden llegar hasta veinte en casos agravados. La utilización de menores en pornografía está regulada en el artículo 173, mientras que la posesión de material pornográfico infantil se penaliza según el artículo 173-A.