El Salvador

Operativo en El Salvador deja dos detenidos por agresión sexual y posesión de material pornográfico infantil

Autoridades salvadoreñas arrestaron en Mejicanos a dos sujetos, señalados por delitos sexuales y tenencia de videos de explotación infantil

Guardar
(Foto cortesía en la red
(Foto cortesía en la red social X de la FGR)

La madrugada de este viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador y la Policía Nacional Civil (PNC) llevaron a cabo un operativo en Mejicanos que resultó en la captura de dos hombres acusados de delitos sexuales y posesión de material pornográfico infantil.

La intervención, confirmada por ambas instituciones y difundida en comunicados oficiales, se enmarca en una serie de acciones orientadas a combatir la explotación sexual de menores en el país.

En el procedimiento, los agentes detuvieron a Marvin Saúl Arias Aguilar, señalado por la FGR como responsable de agresión sexual y utilización de niños, adolescentes o personas con discapacidad en material pornográfico. Las autoridades indicaron que en la vivienda de Arias se incautó material audiovisual que documenta abusos sexuales cometidos contra un menor de edad. Este hallazgo fue reportado como parte de las pruebas clave en la investigación en curso.

Junto a él fue arrestado Gerardo Alexander Palencia Castellón, identificado como la pareja sentimental de Arias. La investigación apunta que Palencia estuvo presente durante los hechos y será procesado por los mismos delitos, con el agregado de adquisición o posesión de material pornográfico.

(Foto cortesía en la red
(Foto cortesía en la red social X de la FGR)

Durante el operativo, los agentes incautaron; tres teléfonos celulares, propiedad de los imputados, que serán sometidos a peritajes para determinar el alcance de los delitos y detectar posibles vínculos con otras personas o redes involucradas en la explotación sexual de menores.

La FGR trasladó a ambos detenidos a una sede judicial en Mejicanos, donde se inició el proceso penal correspondiente. El caso se mantiene bajo reserva, en atención a la sensibilidad de los hechos y para resguardar la identidad de la víctima, que es menor de edad.

El Salvador intensifica la lucha contra la explotación sexual infantil y la pornografía

Este procedimiento se suma a una serie de operativos recientes en los que las autoridades salvadoreñas han intensificado la persecución de delitos sexuales y la distribución de pornografía infantil, como parte de un esfuerzo nacional coordinado por la Fiscalía adjunta de la Mujer, Niñez y Adolescencia.

El combate a la explotación sexual infantil en El Salvador ha cobrado relevancia en los últimos años. Datos oficiales recabados por Human Rights Watch y citados en distintos reportes periodísticos destacan que la violencia sexual afecta a miles de niños y adolescentes en el país. Entre 2019 y 2022, se registraron más de 22,700 víctimas de violencia sexual, con cifras que muestran una tendencia persistente de agresiones contra menores de edad (“Your Child Does Not Exist Here”: Human Rights Abuses Against ...).

Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un juez, elaborada con IA. (Adobe)

En 2025, una operación internacional coordinada por Interpol incluyó a El Salvador entre los países de América Latina donde fueron arrestados sospechosos de participación en redes de distribución de material de abuso sexual infantil.

Autoridades de al menos siete países latinoamericanos participaron en la acción, que derivó en la captura de varios acusados y el decomiso de dispositivos electrónicos con contenido ilegal (20 arrested in international operation targeting child sexual ...).

El marco legal salvadoreño contempla penas severas para estos delitos. El Código Penal de El Salvador tipifica la violación contra menor o incapaz en el artículo 159, sancionando el acceso carnal con menores de quince años con penas de catorce a veinte años de prisión.

La agresión sexual en menor o incapaz se encuentra en el artículo 161 y contempla sanciones de ocho a doce años, que pueden llegar hasta veinte en casos agravados. La utilización de menores en pornografía está regulada en el artículo 173, mientras que la posesión de material pornográfico infantil se penaliza según el artículo 173-A.

Temas Relacionados

Agresión sexualPornografía infantilCódigo penalEl SalvadorFiscalía General de la República

Últimas Noticias

Febrero traerá rebajas en los combustibles en Costa Rica

La mayor reducción será para los conductores que utilicen diésel, con 29 colones menos por litro

Febrero traerá rebajas en los

Multinacionales evalúan nuevas inversiones en Panamá

El Gobierno sostuvo reuniones con FONPLATA para financiar proyectos sociales y de infraestructura durante el foro del CAF

Multinacionales evalúan nuevas inversiones en

Gobierno panameño garantiza estabilidad portuaria tras anulación del contrato con Panama Ports

Mulino anunció un proceso ordenado, sin despidos, mientras la empresa cuestiona la decisión y evalúa recurrir a instancias internacionales

Gobierno panameño garantiza estabilidad portuaria

Las autoridades de Estados Unidos ofrecen recompensa por información sobre el guatemalteco Eugenio Darío Molina-López

Un pago de hasta diez millones de dólares está disponible para quienes aporten datos que conduzcan a la localización o sentencia de la persona buscada por actividades relacionadas con tráfico ilegal de estupefacientes

Las autoridades de Estados Unidos

CECOT: el modelo carcelario salvadoreño que sigue despertando interés regional

La reciente visita de líderes de la región a El Salvador y la adopción de proyectos inspirados en el CECOT reflejan un creciente interés por el modelo de megacárcel como respuesta a la crisis de seguridad y hacinamiento en las prisiones

CECOT: el modelo carcelario salvadoreño

TECNO

Despidos en Amazon: por qué

Despidos en Amazon: por qué la empresa de Bezos busca recuperar su mentalidad de startup en 2026

Apple Music sin costo: el paso a paso para activar los meses de regalo

Juegos gratis en Steam 2026: los mejores títulos para descargar sin pagar

Día de San Valentín en Pokémon GO: desafío global, bonus y más del evento

Viuda de Steve Jobs ya utilizó la mitad de la herencia del fundador de Apple: qué hizo con la fortuna

ENTRETENIMIENTO

El Super Bowl LX apuesta

El Super Bowl LX apuesta en grande por Bad Bunny y la explosión de la música latina

La primera serie hecha con inteligencia artificial ya está aquí: Darren Aronofsky presenta ‘On This Day… 1776′

Se cumplen 20 años de la película que estuvo a punto de no hacerse y cambió las reglas de la industria de Hollywood: “Es muy raro que saliera bien”

De la Premier League a la gran pantalla: el polémico futbolista que se volvió un icono de acción

Ethan Hawke cuestionó la influencia de Tom Cruise sobre sus exigencias para las escenas peligrosas

MUNDO

Un destructor de misiles de

Un destructor de misiles de Estados Unidos ancló en Eilat en medio de tensiones con Irán

Francia se encamina a la adopción definitiva de su presupuesto

Zelensky dijo que Ucrania no cederá el Donbás y pidió firmar un acuerdo de seguridad con EEUU antes de la paz

Israel confirmó la reapertura del paso peatonal en el cruce de Rafah desde este domingo

Zelensky denunció que Rusia detuvo los intercambios de prisioneros