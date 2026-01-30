El Salvador

El sector textil y la moda salvadoreña refuerzan alianzas para impulsar la innovación

Representantes de la industria textil y la moda local se reunieron en San Salvador para consolidar estrategias de cooperación, promover el talento nacional y proyectar la creatividad salvadoreña en mercados internacionales, con miras a fortalecer la economía del sector

Guardar
El sector textil y de
El sector textil y de confección en El Salvador es responsable de aproximadamente el 35% de las exportaciones del país. (Fuente: Andina).

La Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX) y el instituto Haute Couture organizaron un encuentro para fortalecer la colaboración entre la industria textil y la moda local.

El evento, titulado “Conectando industrias: innovación y creatividad salvadoreña”, se realizó el 29 de enero en la sede de Haute Couture, con la participación de representantes de ambos sectores.

La iniciativa surgió a partir de gestiones de Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Washington, quien impulsa la proyección de diseñadores salvadoreños en escenarios internacionales.

Según informaron los organizadores, el propósito de la actividad es posicionar la moda nacional como un sector creativo e innovador, y generar oportunidades de cooperación con el sector textil para aumentar la visibilidad de los creadores locales.

Durante la jornada, los asistentes realizaron un recorrido por las instalaciones de Haute Couture, conocieron la oferta formativa del instituto y observaron una exhibición de piezas diseñadas por estudiantes.

El programa incluyó un espacio de networking donde participaron actores del sector creativo y representantes de la industria textil, quienes dialogaron sobre las posibilidades de articulación entre ambos rubros.

La directora ejecutiva de Camtex
La directora ejecutiva de Camtex en alianza con diseñadores de moda, para impulsar la innovación en la industria textil. (Cortesía Camtex).

Patricia Figueroa, directora ejecutiva de CAMTEX, remarcó la importancia de establecer alianzas estratégicas para impulsar la moda salvadoreña.

“Una industria nacional de moda sólida, innovadora y con proyección internacional construida a partir del talento local”, afirmó Figueroa en declaraciones recogidas por los organizadores. Por su parte, Haute Couture destacó su papel como plataforma educativa y de lanzamiento para el talento creativo nacional.

El evento forma parte de una estrategia conjunta que busca proyectar la moda salvadoreña fuera del país y consolidar la articulación entre diseñadores, instituciones educativas y el sector productivo.

Ambas organizaciones expresaron su interés en continuar promoviendo este tipo de encuentros y desarrollar nuevas iniciativas orientadas a fortalecer la industria de la moda en El Salvador.

Sector textil y moda, claves en la economía local

El sector textil y de confección en El Salvador es responsable de aproximadamente el 35% de las exportaciones del país y aporta cerca de 73,603 empleos directos y 200,000 empleos indirectos, lo que representa el 43% del empleo industrial, según fundesa.org.gt.

A pesar de su relevancia, el sector experimentó una caída del 34% en el valor de sus exportaciones entre 2015 y 2024, una contracción vinculada a la incertidumbre económica global y a la reducción de la demanda, sobre todo en Estados Unidos, que absorbe el 80% de la producción nacional, de acuerdo con laprensagrafica.com.

Sin embargo, la industria anticipa un repunte para 2026, a partir de inversiones recientes, la reactivación de pedidos internacionales y la posible eliminación de aranceles gracias a un acuerdo bilateral con Estados Unidos, lo que podría mejorar la posición salvadoreña frente a otros proveedores.

Representantes de la Cámara
Representantes de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX) y el instituto Haute Couture (Foto cortesía Camtex).

Durante 2024, El Salvador se consolidó como el proveedor número 18 de productos textiles y de confección para Estados Unidos, con ventas por 2,090.8 millones de dólares que constituyeron el 32.4% de las exportaciones nacionales.

El segmento de la moda salvadoreña ha logrado posicionarse en la escena internacional. Durante 2024, diseñadores nacionales participaron en la Latin Fashion Week de Nueva York, presentando creaciones que integran fibras naturales y tintes como el añil, lo que resalta la artesanía local y un compromiso con la sostenibilidad, informó rree.gob.sv.

El segmento de la moda
El segmento de la moda salvadoreña ha logrado posicionarse en la escena internacional. Durante 2024, diseñadores nacionales participaron en la Latin Fashion Week de Nueva York. (Cortesía fashiondesignersoflatinamerica)

A nivel nacional, eventos como "Moda por una Causa" han convertido el Centro Histórico de San Salvador en un escenario que reúne diseñadores de distintas partes del mundo y fomenta iniciativas benéficas.

El futuro del sector textil y de confección en El Salvador parece trazado por la conjugación de nuevas inversiones, la diversificación de mercados y la adopción de prácticas sostenibles. La expectativa de recuperación en empleo y producción, asociada a la dinámica comercial con Estados Unidos y a la proyección internacional del diseño salvadoreño, define actualmente la hoja de ruta de una de las principales industrias del país.

Temas Relacionados

El SalvadorModaIndustria textilAlianzaInnovación

Últimas Noticias

APM Terminals confirmó su interés en operar temporalmente los puertos panameños y China advirtió que tomará medidas

El ofrecimiento se da en medio del proceso de transición tras el fallo de la Corte y del debate internacional sobre infraestructura estratégica

APM Terminals confirmó su interés

El programa laboral se expande a Costa Rica facilitando oportunidades seguras para trabajadores salvadoreños

La transición hacia canales estructurados y supervisados para la migración económica señala un cambio de época y supone retos y oportunidades para los trabajadores

El programa laboral se expande

Presidente electo Kast recorre el CECOT junto a funcionarios de gobierno de El Salvador

El presidente electo de Chile y la ministra de Seguridad designada, Trinidad Steinert, visitarán el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador para conocer de cerca las estrategias implementadas contra el crimen organizado y el narcotráfico

Presidente electo Kast recorre el

Gobierno de Costa Rica pide a sus ciudadanos no viajar a Israel, Palestina y países vecinos

Ministerio de Relaciones Exteriores formuló una advertencia por el aumento de tensiones en la región y la dificultad para evacuar a costarricenses desde esos países

Gobierno de Costa Rica pide

Claudia Dobles, la arquitecta y ex primera dama que sueña con la presidencia en Costa Rica

Su postulación representa una apuesta renovada del Partido Acción Ciudadana (PAC) y una visión progresista centrada en la educación, la justicia social y la modernización del Estado

Claudia Dobles, la arquitecta y

TECNO

El Reino Unido liderará la

El Reino Unido liderará la automatización de experimentos científicos con 12 proyectos de inteligencia artificial inéditos

Revelan que más de la mitad de empresas de videojuegos usan IA para sus creaciones

WhatsApp no va más desde febrero de 2026 en estos iPhone y celulares Android

Apple invierte USD 2.000 millones en IA facial: así es la tecnología secreta que llegará a los futuros iPhone

La inteligencia artificial mejora la detección de cáncer de mama en Suecia

ENTRETENIMIENTO

Este fue elegido como el

Este fue elegido como el momento cinematográfico más épico de los últimos 50 años

Netflix estrenará un documental sobre los inicios de los Red Hot Chili Peppers

Murió la cantante coreana Mo Su-jin a los 27 años

Sydney Sweeney revela cómo es su hombre ideal: “Atlético, extrovertido y divertido”

El Super Bowl LX apuesta en grande por Bad Bunny y la explosión de la música latina

MUNDO

La ONU denunció restricciones de

La ONU denunció restricciones de los hutíes que paralizan la ayuda en Yemen

El gobierno sirio y las Fuerzas Democráticas kurdas sellaron un acuerdo para consolidar el alto el fuego

Dónde está la flota que envió Trump a reforzar la presencia de Estados Unidos cerca de Irán

Un destructor de misiles de Estados Unidos ancló en Eilat en medio de tensiones con Irán

Francia se encamina a la adopción definitiva de su presupuesto