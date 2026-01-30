El sector textil y la moda salvadoreña refuerzan alianzas para impulsar la innovación

El sector textil y de confección en El Salvador es responsable de aproximadamente el 35% de las exportaciones del país. (Fuente: Andina).

La Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX) y el instituto Haute Couture organizaron un encuentro para fortalecer la colaboración entre la industria textil y la moda local.

El evento, titulado “Conectando industrias: innovación y creatividad salvadoreña”, se realizó el 29 de enero en la sede de Haute Couture, con la participación de representantes de ambos sectores.

La iniciativa surgió a partir de gestiones de Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Washington, quien impulsa la proyección de diseñadores salvadoreños en escenarios internacionales.

Según informaron los organizadores, el propósito de la actividad es posicionar la moda nacional como un sector creativo e innovador, y generar oportunidades de cooperación con el sector textil para aumentar la visibilidad de los creadores locales.

Durante la jornada, los asistentes realizaron un recorrido por las instalaciones de Haute Couture, conocieron la oferta formativa del instituto y observaron una exhibición de piezas diseñadas por estudiantes.

El programa incluyó un espacio de networking donde participaron actores del sector creativo y representantes de la industria textil, quienes dialogaron sobre las posibilidades de articulación entre ambos rubros.

La directora ejecutiva de Camtex en alianza con diseñadores de moda, para impulsar la innovación en la industria textil. (Cortesía Camtex).

Patricia Figueroa, directora ejecutiva de CAMTEX, remarcó la importancia de establecer alianzas estratégicas para impulsar la moda salvadoreña.

“Una industria nacional de moda sólida, innovadora y con proyección internacional construida a partir del talento local”, afirmó Figueroa en declaraciones recogidas por los organizadores. Por su parte, Haute Couture destacó su papel como plataforma educativa y de lanzamiento para el talento creativo nacional.

El evento forma parte de una estrategia conjunta que busca proyectar la moda salvadoreña fuera del país y consolidar la articulación entre diseñadores, instituciones educativas y el sector productivo.

Ambas organizaciones expresaron su interés en continuar promoviendo este tipo de encuentros y desarrollar nuevas iniciativas orientadas a fortalecer la industria de la moda en El Salvador.

Sector textil y moda, claves en la economía local

El sector textil y de confección en El Salvador es responsable de aproximadamente el 35% de las exportaciones del país y aporta cerca de 73,603 empleos directos y 200,000 empleos indirectos, lo que representa el 43% del empleo industrial, según fundesa.org.gt.

A pesar de su relevancia, el sector experimentó una caída del 34% en el valor de sus exportaciones entre 2015 y 2024, una contracción vinculada a la incertidumbre económica global y a la reducción de la demanda, sobre todo en Estados Unidos, que absorbe el 80% de la producción nacional, de acuerdo con laprensagrafica.com.

Sin embargo, la industria anticipa un repunte para 2026, a partir de inversiones recientes, la reactivación de pedidos internacionales y la posible eliminación de aranceles gracias a un acuerdo bilateral con Estados Unidos, lo que podría mejorar la posición salvadoreña frente a otros proveedores.

Representantes de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX) y el instituto Haute Couture (Foto cortesía Camtex).

Durante 2024, El Salvador se consolidó como el proveedor número 18 de productos textiles y de confección para Estados Unidos, con ventas por 2,090.8 millones de dólares que constituyeron el 32.4% de las exportaciones nacionales.

El segmento de la moda salvadoreña ha logrado posicionarse en la escena internacional. Durante 2024, diseñadores nacionales participaron en la Latin Fashion Week de Nueva York, presentando creaciones que integran fibras naturales y tintes como el añil, lo que resalta la artesanía local y un compromiso con la sostenibilidad, informó rree.gob.sv.

El segmento de la moda salvadoreña ha logrado posicionarse en la escena internacional. Durante 2024, diseñadores nacionales participaron en la Latin Fashion Week de Nueva York. (Cortesía fashiondesignersoflatinamerica)

A nivel nacional, eventos como "Moda por una Causa" han convertido el Centro Histórico de San Salvador en un escenario que reúne diseñadores de distintas partes del mundo y fomenta iniciativas benéficas.

El futuro del sector textil y de confección en El Salvador parece trazado por la conjugación de nuevas inversiones, la diversificación de mercados y la adopción de prácticas sostenibles. La expectativa de recuperación en empleo y producción, asociada a la dinámica comercial con Estados Unidos y a la proyección internacional del diseño salvadoreño, define actualmente la hoja de ruta de una de las principales industrias del país.