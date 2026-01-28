Caen las remesas cripto en El Salvador, mientras aumentan las reservas de Bitcoin

Imagen destacada

La participación de las remesas enviadas a El Salvador mediante billeteras de criptomonedas experimentó una brusca caída en 2025, retrocediendo desde el 1 % del año anterior hasta el 0.57 % del total, una diferencia de 0.43 puntos porcentuales que refleja un uso menguante de este canal pese a las grandes apuestas iniciales por el Bitcoin en el país.

De acuerdo con datos publicados por el Banco Central de Reserva (BCR), el volumen total de remesas recibidas vía cripto fue de 57.67 millones de dólares, cifra que representa una merma del 32.5 % frente a los 85.5 millones de dólares contabilizados en 2024 y una disminución de 27.83 millones de dólares en términos absolutos.

La entidad precisó que este flujo equivale a una fracción mínima del total de remesas ingresadas al país durante 2025, que ascendió a 9,987.91 millones de dólares. En 2024, el monto de remesas por billeteras de criptomonedas alcanzó 85.5 millones de dólares, ligeramente superior a los 82.93 millones de 2023, lo que implicó un modesto incremento del 3.1 %.

dolar - dinero - remesas - soles

El Salvador marcó un precedente global al adoptar el bitcóin como moneda de curso legal junto al dólar estadounidense en septiembre de 2021, una medida que constituyó el núcleo de la estrategia económica promovida por el presidente Nayib Bukele.

No obstante, el rechazo social fue notorio: más del 90 % de la población manifestó su negativa a incorporar la criptomoneda en las transacciones cotidianas, incluso cuando el Gobierno dispuso exenciones fiscales para quienes invirtieran en este activo, según varias encuestas públicas.

El enfoque gubernamental respecto al bitcóin dio un giro tras el cierre de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1,400 millones de dólares, que exigió la retirada de la condición de moneda de curso legal para la criptodivisa. La Asamblea Legislativa aprobó la revocatoria de dicho estatus y limitó la intervención estatal en su circulación.

Entusiastas de Bitcoin participan en el lanzamiento del Foro Plan B El Salvador, en San Salvador, El Salvador, el 30 de enero de 2025. REUTERS/Jose Cabezas

A pesar de los requerimientos impuestos por el FMI, que vetaron el uso de recursos públicos para nuevas compras, la administración de Bukele continuó incrementando sus reservas de Bitcoin.

A finales de 2025, las tenencias gubernamentales del criptoactivo más destacado del mercado superaron las 7,517 unidades, un crecimiento del 25 % respecto al año anterior, según cifras oficiales del ejecutivo salvadoreño.

Hasta este miércoles, el balance actual indicaba que El Salvador tiene una reserva del criptoactivo que asciende a 7,546 BTC, con un valor equivalente a 672.9 millones de dólares. En los últimos treinta días sumaron 31 BTC, lo que representa un gasto de más de 2.7 millones de dólares.

Y durante la última semana, el incremento registrado fue de 8 BTC para un valor de 713,400 dólares.