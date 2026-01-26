El Salvador

Las temperaturas descienden hasta los 7° en la zona occidental de El Salvador

Las condiciones meteorológicas informadas por el Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales incluyeron vientos de hasta 80 km/h, junto con un frente frío proveniente de Guatemala que alteró el clima durante la madrugada

Guardar
Tras el ingreso de los
Tras el ingreso de los vientos nortes el MARN ha registrado ráfagas de viento entre 35 y 55 km/h. Foto cortesía Medio Ambiente

Las temperaturas descendieron hasta 7° en la zona occidental de El Salvador durante la madrugada del lunes, según registros del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que el fenómeno estará acompañado de vientos del norte con ráfagas de hasta 80 km/h y la llegada de un frente frío procedente de Guatemala que será visible en el transcurso del día.

El territorio salvadoreño se encuentra expuesto a sistemas de vientos estacionales debido a su posición en el norte del cinturón tropical, lo que provoca que, desde noviembre, prevalezcan los vientos del noreste y eventos ocasionales de nortes que arrastran aire fresco desde Norteamérica.

Estos frentes, aunque pierden intensidad tras atravesar el Golfo de México, inciden directamente en Centroamérica y establecen un patrón de variabilidad térmica en el país.

El frente frío proveniente de
El frente frío proveniente de Guatemala provocó un descenso de hasta siete grados en el occidente de El Salvador durante la madrugada del lunes. Foto cortesía MARN

Variación térmica y episodios de viento extremo

La estación de Los Naranjos, en el departamento de Sonsonate, registró una temperatura mínima de 7.2° esta es una zona montañosa conocida por sus cultivos de café. En otro punto de la geografía nacional, la estación de Las Pilas en Chalatenango, situada a 2,400 metros de altitud sobre el nivel del mar, se reportó un descenso hasta los 10°. Los Planes de Montecristo, en Santa Ana, alcanzaron mínimas de 11.8°.

El MARN señaló que durante este lunes el cielo permanecería parcialmente nublado, especialmente en la franja volcánica y el cinturón montañoso de la zona oriental y central. Se preveían lluvias breves en sectores de la zona oriental y norte.

El ingreso progresivo de vientos del norte alcanzó intensidades de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas ocasionales de hasta 80 km/h en las zonas altas del occidente y nororiente.

Las previsiones oficiales indicaron que estas condiciones se extenderían hasta el jueves, con una transición el viernes, mientras que el próximo sábado 31 de enero se observaría la influencia de un nuevo evento climático similar, con efectos especialmente notorios en Guatemala, Honduras y nuevamente en El Salvador.

Pese a los descensos nocturnos, las temperaturas durante la tarde se mantendrían en un rango cálido.

Protección Civil advirtió sobre los
Protección Civil advirtió sobre los riesgos de incidentes como la caída de árboles y el aumento de incendios forestales debido a la combinación de vientos intensos y clima variable. Foto cortesía Medio Ambiente

Impactos y recomendaciones ante los riesgos asociados

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, advirtió sobre los riesgos derivados de la combinación de vientos intensos y temperaturas variables. “Estos fenómenos meteorológicos incrementan significativamente los vientos, generando incidentes como la caída de árboles, algo que ya experimentamos la semana pasada”, afirmó Amaya.

Los vientos pueden ocasionar la caída de árboles o vallas publicitarias en las próximas 48 y 72 horas.

Hasta la fecha, las autoridades reportaron 26 incendios forestales durante el año en curso. Amaya remarcó que “cada vez que tenemos vientos muy fuertes, como los que tuvimos la semana pasada y los que vamos a tener a partir de hoy hasta el jueves, incrementa la probabilidad de tener incendios de cualquier tipo. Un simple fuego para deshacerse de hojas podría convertirse en un evento de mayor magnitud”.

El MARN y Protección Civil recomendaron a la población evitar la quema agrícola durante periodos de vientos fuertes y consultar los boletines meteorológicos oficiales para adoptar medidas preventivas. A quienes practican navegación marítima o aérea y pesca artesanal o deportiva, se les instó a evaluar las condiciones meteorológicas y atender las recomendaciones de la Dirección General de Protección Civil.

Las autoridades resaltaron la necesidad de mantenerse informados y actuar con cautela, dado que la propagación de incendios se facilita con estos patrones meteorológicos extremos.

Temas Relacionados

Frente fríoEl SalvadorMARNProtección CivilGuatemalaSonsonateTemperaturaVientoIncendios forestales

Últimas Noticias

El Ministerio de Agricultura y Ganadería salvadoreño actualiza manzanas de frijol cosechadas en ciclo 2025/2026

La gestión entre instituciones estatales y agricultores promueve una mayor autosuficiencia, mientras se planea diversificar la oferta agrícola nacional con cultivos como maíz y hortalizas en los próximos años

El Ministerio de Agricultura y

El alto porcentaje de indecisos mantiene abierta la disputa presidencial en Costa Rica

La incertidumbre predomina a días de la votación debido al número significativo de ciudadanos que aún no deciden su preferencia, mientras los partidos intensifican su actividad para influir en el resultado final

El alto porcentaje de indecisos

Las emergencias por incendios crecen un 45% en El Salvador en 2026

Las autoridades del país han informado un aumento significativo en los eventos de fuego durante el inicio de 2026 y señalan que gran parte de estos incidentes tienen origen en prácticas humanas, tanto por descuido como por acciones deliberadas

Las emergencias por incendios crecen

Siete playas están en recuperación en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá

La reapertura de Playa Prieta marca el primer paso de un proyecto que plantea integrar espacios costeros al Centro Histórico, con reglas de uso y criterios de conservación patrimonial

Siete playas están en recuperación

Biblioteca Nacional de El Salvador implementará préstamo de libros para llevar a casa

El nuevo servicio anunciado por el titular de cultura permitirá que usuarios soliciten ejemplares y los devuelvan en una visita posterior, ampliando así las opciones de acceso al material bibliográfico

Biblioteca Nacional de El Salvador

TECNO

Tu celular Android tarda mucho

Tu celular Android tarda mucho en abrir una aplicación: esto debes hacer para volverlo más rápido

Si dicen alguna de estas frases en una llamada cuelga, todo es una estafa

Por qué cubrir el teclado al digitar tu clave en un cajero automático es clave para tu seguridad

WhatsApp prepara el modo razonamiento para Meta AI: respuestas más inteligentes y detalladas

A qué temperatura colocar el aire acondicionado en invierno y verano para reducir su consumo energético

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Quinton Aaron, protagonista de “Un

Quinton Aaron, protagonista de “Un sueño posible”, fue hospitalizado de emergencia

“Persigo la grandeza”: Timothée Chalamet explicó por qué quiere ser uno de los mejores actores de la historia

Yahya Abdul-Mateen II recordó su inesperada decisión: “En 2010, me despidieron de mi trabajo y decidí ser actor”

Primer vistazo de Yoshi en nuevo tráiler de “Super Mario Galaxy: la película”

El documental que utiliza grabaciones reales para plasmar el intento de asesinato de Salman Rushdie por el que perdió un ojo: “Es escalofriante”

MUNDO

Las sorprendentes historias reales de

Las sorprendentes historias reales de quienes sobrevivieron en islas desiertas inspiran al cine y la literatura

También Canadá sufre la ola polar en Norteamérica: Toronto amaneció paralizada tras una nevada histórica

La purga militar de Xi Jinping en China recrudece la incertidumbre sobre su política de defensa

Israel confirmó la identidad del último rehén asesinado por Hamas que quedaba en Gaza: el sargento Ran Gvili

Rusia no tiene apuro en llegar a un cese del fuego en Ucrania y dijo que no habrá resultados en el corto plazo