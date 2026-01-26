Las temperaturas descienden hasta los 7° en la zona occidental de El Salvador

Tras el ingreso de los vientos nortes el MARN ha registrado ráfagas de viento entre 35 y 55 km/h. Foto cortesía Medio Ambiente

Las temperaturas descendieron hasta 7° en la zona occidental de El Salvador durante la madrugada del lunes, según registros del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que el fenómeno estará acompañado de vientos del norte con ráfagas de hasta 80 km/h y la llegada de un frente frío procedente de Guatemala que será visible en el transcurso del día.

El territorio salvadoreño se encuentra expuesto a sistemas de vientos estacionales debido a su posición en el norte del cinturón tropical, lo que provoca que, desde noviembre, prevalezcan los vientos del noreste y eventos ocasionales de nortes que arrastran aire fresco desde Norteamérica.

Estos frentes, aunque pierden intensidad tras atravesar el Golfo de México, inciden directamente en Centroamérica y establecen un patrón de variabilidad térmica en el país.

El frente frío proveniente de Guatemala provocó un descenso de hasta siete grados en el occidente de El Salvador durante la madrugada del lunes. Foto cortesía MARN

Variación térmica y episodios de viento extremo

La estación de Los Naranjos, en el departamento de Sonsonate, registró una temperatura mínima de 7.2° esta es una zona montañosa conocida por sus cultivos de café. En otro punto de la geografía nacional, la estación de Las Pilas en Chalatenango, situada a 2,400 metros de altitud sobre el nivel del mar, se reportó un descenso hasta los 10°. Los Planes de Montecristo, en Santa Ana, alcanzaron mínimas de 11.8°.

El MARN señaló que durante este lunes el cielo permanecería parcialmente nublado, especialmente en la franja volcánica y el cinturón montañoso de la zona oriental y central. Se preveían lluvias breves en sectores de la zona oriental y norte.

El ingreso progresivo de vientos del norte alcanzó intensidades de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas ocasionales de hasta 80 km/h en las zonas altas del occidente y nororiente.

Las previsiones oficiales indicaron que estas condiciones se extenderían hasta el jueves, con una transición el viernes, mientras que el próximo sábado 31 de enero se observaría la influencia de un nuevo evento climático similar, con efectos especialmente notorios en Guatemala, Honduras y nuevamente en El Salvador.

Pese a los descensos nocturnos, las temperaturas durante la tarde se mantendrían en un rango cálido.

Protección Civil advirtió sobre los riesgos de incidentes como la caída de árboles y el aumento de incendios forestales debido a la combinación de vientos intensos y clima variable. Foto cortesía Medio Ambiente

Impactos y recomendaciones ante los riesgos asociados

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, advirtió sobre los riesgos derivados de la combinación de vientos intensos y temperaturas variables. “Estos fenómenos meteorológicos incrementan significativamente los vientos, generando incidentes como la caída de árboles, algo que ya experimentamos la semana pasada”, afirmó Amaya.

Los vientos pueden ocasionar la caída de árboles o vallas publicitarias en las próximas 48 y 72 horas.

Hasta la fecha, las autoridades reportaron 26 incendios forestales durante el año en curso. Amaya remarcó que “cada vez que tenemos vientos muy fuertes, como los que tuvimos la semana pasada y los que vamos a tener a partir de hoy hasta el jueves, incrementa la probabilidad de tener incendios de cualquier tipo. Un simple fuego para deshacerse de hojas podría convertirse en un evento de mayor magnitud”.

El MARN y Protección Civil recomendaron a la población evitar la quema agrícola durante periodos de vientos fuertes y consultar los boletines meteorológicos oficiales para adoptar medidas preventivas. A quienes practican navegación marítima o aérea y pesca artesanal o deportiva, se les instó a evaluar las condiciones meteorológicas y atender las recomendaciones de la Dirección General de Protección Civil.

Las autoridades resaltaron la necesidad de mantenerse informados y actuar con cautela, dado que la propagación de incendios se facilita con estos patrones meteorológicos extremos.