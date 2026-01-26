El Salvador

La Asamblea Legislativa recibirá propuesta de cambio en juzgados de San Miguel

Una iniciativa que busca redefinir la estructura de los juzgados civiles, mercantiles y laborales en San Miguel fue aprobada en Corte Plena y será analizada próximamente por diputados para eventuales reformas legales

Guardar
Corte Suprema de Justicia impulsa
Corte Suprema de Justicia impulsa una reforma para especializar los juzgados civiles y mercantiles en San Miguel. (Foto: Asamblea Legislativa)

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha dado un nuevo paso en la reorganización del sistema judicial del oriente del país al aprobar el envío de un anteproyecto que propone la transformación de dos juzgados de primera instancia de San Miguel en órganos especializados de lo civil y mercantil.

Esta medida, estructurada para optimizar la distribución de causas y el rendimiento institucional de los tribunales en el departamento, se presentó en la sesión plenaria número 82 y será remitida a la Asamblea Legislativa para su discusión y eventual promulgación, según informó el diario El Mundo.

Uno de los puntos centrales de la propuesta establece que los Juzgados de Primera Instancia de Ciudad Barrios y Chinameca pasarán a convertirse en los Juzgados 4º y 5º de lo Civil y Mercantil de San Miguel, con el objetivo de mejorar la distribución del trabajo en la ciudad y canalizar de manera más eficiente el volumen de causas que ingresan a los tribunales migueleños.

El anteproyecto también prevé la ampliación de funciones no solo para los tres juzgados civiles y mercantiles ya existentes, sino también para el Juzgado de lo Laboral de San Miguel y los tres juzgados de instrucción de la ciudad.

Según la Gerencia General de Asuntos Jurídicos, que expuso ante los magistrados un análisis comparativo de la productividad judicial a nivel nacional, se constató que los tribunales de Santa Ana y San Salvador presentan un desempeño superior al registrado en San Miguel. Este dato, destacado durante la sesión, justifica la necesidad de redistribuir la carga de trabajo y modernizar los procesos en el oriente del país.

Durante el debate, los magistrados identificaron la necesidad de actualizar los sistemas informáticos, implementar inventarios físicos de expedientes y definir indicadores objetivos de desempeño para el personal judicial. Además, plantearon avanzar hacia una distribución de casos que privilegie la especialización, con la aspiración de incrementar la eficiencia en la resolución de causas.

Uno de los cambios inmediatos será que los cinco juzgados civiles y mercantiles de San Miguel tendrán competencia sobre todos los procesos de esa materia en el departamento, mientras que el Juzgado de lo Laboral de San Miguel asumirá todas las causas laborales que antes correspondían a los juzgados de Ciudad Barrios y Chinameca, una vez que la reforma entre en vigencia.

La transformación de los Juzgados
La transformación de los Juzgados de Ciudad Barrios y Chinameca busca optimizar la distribución del trabajo en el sistema judicial migueleño. (Foto: @FGR_SV)

La aprobación del anteproyecto requirió el respaldo de 13 magistrados en la sesión de Corte Plena, según detalló el diario El Mundo. Ahora será competencia de la Asamblea Legislativa determinar si se sanciona el decreto y se realizan las reformas pertinentes a la Ley Orgánica Judicial.

Operatividad de instituciones

El análisis elaborado por el Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana revela que la relación entre los casos iniciados y los casos judicializados ofrece una radiografía precisa sobre la capacidad de respuesta institucional ante las demandas sociales.

En el periodo comprendido entre 2020 y 2025, el centro documentó que la FGR registró 440,706 casos iniciados, de los cuales solo 136,901 fueron judicializados. Esta cifra representa el 38% del total de casos ingresados, mientras que el 68% ,equivalente a 303,805 casos, no avanzó hacia la instancia judicial.

El informe del Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana destaca que, aunque en el ciclo 2023-2024 se observó el mayor número de casos iniciados, el período 2020-2021 fue el que reportó un mayor volumen de casos judicializados. Esta variación evidencia que la eficacia de la FGR para transformar denuncias en acciones penales ha fluctuado a lo largo de los años.

La reforma también plantea definir
La reforma también plantea definir indicadores objetivos de desempeño para mejorar la eficiencia judicial. (Foto: @FGR_SV)

El centro también subraya que en 2024-2025, se elevó la proporción de casos judicializados a 32%, superando el 28% registrado en los dos períodos previos. Este avance representa 2,375 casos judicializados adicionales respecto a los ciclos anteriores.

En cuanto al promedio global del quinquenio, el Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana calcula que el 32% de los casos iniciados alcanzó la judicialización, lo cual evidencia cierto margen de mejora en la capacidad institucional para llevar las denuncias a los tribunales.

Las cifras recopiladas por el centro permiten examinar el desempeño de la FGR y abren el debate sobre los obstáculos que impiden que la mayoría de los casos iniciados llegue a la etapa judicial.

Temas Relacionados

Sistema judicialCorte Suprema de JusticiaAsamblea LegislativaSan MiguelReforma judicialJuzgados civiles y mercantiles

Últimas Noticias

CK Hutchison evalúa una venta fragmentada de sus puertos, incluidos Balboa y Cristóbal en Panamá

Los puertos panameños han sido citados en el debate internacional sobre control de infraestructuras estratégicas, una afirmación rechazada por el Gobierno de Panamá

CK Hutchison evalúa una venta

La aerolínea Iberia incrementa en un 23 % la oferta de asientos entre Madrid y República Dominicana

La compañía aérea Iberia proyecta superar las 400.000 plazas en 2026 en la ruta Madrid-República Dominicana, tras un acuerdo con el Ministerio de Turismo dominicano que fortalece la conectividad y anticipa impactos positivos para el turismo

La aerolínea Iberia incrementa en

Las cámaras empresariales guatemaltecas urgen al gobierno a asignar fondos para el metro

Las agrupaciones empresariales consideran que los recursos presupuestados deben ser transferidos sin demora a la Agencia Nacional de Infraestructura para que se garantice el inicio de la licitación y construcción del sistema ferroviario público

Las cámaras empresariales guatemaltecas urgen

Tres personas reciben el diagnóstico de VIH cada día en El Salvador

Según datos oficiales, la mayoría de los nuevos diagnósticos corresponden a jóvenes de entre 20 y 39 años; expertos instan a la realización frecuente de pruebas y a iniciar tratamiento antirretroviral inmediato tras un resultado positivo

Tres personas reciben el diagnóstico

Sistema activo de fallas genera sismos percibidos en el área urbana de la capital costarricense

Estudio del OVSICORI identificó que eventos sísmicos, registrados en agosto de 2025 y enero de 2026, se originaron en un sistema cortical poco profundo y provocaron fuertes sacudidas en varias zonas del país

Sistema activo de fallas genera

TECNO

Expertos revelan las claves para

Expertos revelan las claves para lograr una desintoxicación digital efectiva y sostenible

Advierten que los directores generales que demoren en adoptar la IA arriesgan la supervivencia de sus empresas

Es peligroso o no que los niños usen teléfonos antes de los 13 años edad: respuesta de expertos

Nokia 1100: dónde comprar el teléfono más vendido de la historia y cuál es su precio hoy

Apple lanza su nuevo AirTag: precio, características y cómo comprar este rastreador

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Los secretos detrás de la

Los secretos detrás de la grabación de “All By Myself” de Céline Dion: “Cantaba como si sintiera cada palabra”

“Fue lo más aterrador que me ocurrió durante una película”, la dura experiencia que marcó a Jodie Foster en su infancia

Melissa Gilbert relató cómo vivió la detención de su esposo Timothy Busfield: “Este es un tiempo extraordinariamente difícil”

Un millón de dólares que se convirtió en leyenda: la historia detrás del supuesto rechazo de ZZ Top a afeitarse

Kanye West pide disculpas formales por comentarios antisemitas y reflexiona sobre su salud mental: “Cuando estás en un episodio maníaco no crees estar enfermo”

MUNDO

Las sorprendentes historias reales de

Las sorprendentes historias reales de quienes sobrevivieron en islas desiertas inspiran al cine y la literatura

Zelensky dijo que podrían celebrarse nuevas reuniones con Rusia y Estados Unidos esta semana

Filipinas expresó alarma ante China por la escalada de las tensiones diplomáticas

Europa impulsa el mayor polo mundial de energía limpia en el mar del Norte

La OTAN acordó con Trump dos líneas de trabajo para más presencia de la OTAN en el Ártico y menos de Rusia y China