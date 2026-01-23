El Salvador

El Salvador se prepara para recibir el Ironman 70.3 con mejoras clave en el Parque Recreativo Apulo

El país avanza en la modernización de espacios turísticos y deportivos para albergar una de las competencias de triatlón más exigentes, mientras autoridades destacan el impacto en turismo y economía local

El centro recreativo ubicado en
El centro recreativo ubicado en el Lago de Ilopango es intervenido para albergar un circuito deportivo de nivel internacional. /Redes Ministerio de Obras Públicas

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOP) avanza en la ejecución de mejoras integrales en el Parque Recreativo Apulo, una de las sedes principales del Ironman 70.3 San Salvador, previsto para el 22 de febrero de 2026.

Esta será la primera vez que El Salvador reciba una prueba oficial del circuito internacional Ironman, según informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, en diferentes ocasiones.

El Parque Recreativo Apulo, ubicado a orillas del lago de Ilopango, se convertirá en el escenario clave para la fase de natación y transición de la competencia. Las intervenciones contemplan la renovación de infraestructura, la modernización de accesos y la ampliación de servicios, con el objetivo de cumplir los estándares internacionales que exige la organización del Ironman.

En una jornada de entrevistas radiales, el ministro de Obras Públicas dijo “estamos haciendo mejoras en el turicentro de Apulo para triatlón Ironman, por ejemplo”, haciendo alusión a las obras que se están ejecutando para albergar eventos internacionales de primer nivel.

El centro turístico fue cerrado
El centro turístico fue cerrado al público a finales de 2025 para la competencia. /Redes Ministerio de Obras Públicas

Con el circuito Ironman 70.3 San Salvador se espera recibir a cientos de atletas de élite y aficionados provenientes de distintos países. El recorrido incluye 1.9 kilómetros de natación en el lago de Ilopango, 90 kilómetros de ciclismo sobre la Carretera Panamericana y 21.1 kilómetros de carrera a pie, con meta en la Plaza Gerardo Barrios, en el centro histórico de la capital.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, ha subrayado la relevancia de este evento para la proyección internacional del país. En declaraciones a brindadas en diferentes medios en noviembre pasado dijo que “esta competencia atraerá a miles de atletas y visitantes de todo el mundo, consolidando a El Salvador como un destino emergente en turismo deportivo”.

La funcionaria explicó que la elección de El Salvador como sede fue el resultado de un proceso de negociación prolongado con los organizadores de Ironman, quienes realizaron varias inspecciones para evaluar las condiciones logísticas, sanitarias y de seguridad.

La ministra también resaltó que la seguridad y la hospitalidad salvadoreña influyeron en la selección del país como anfitrión. Se estima que el evento movilizará entre 4,500 y 5,000 personas, entre atletas y acompañantes, lo que representará un impacto económico favorable para sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio local.

El Parque Recreativo será epicentro
El Parque Recreativo será epicentro de la etapa de natación y transición del evento internacional./ Redes Ministerio de Obras Públicas

El Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Turismo (Mitur) han coordinado esfuerzos para garantizar que la infraestructura vial y turística esté lista para la fecha. Además de las obras en Apulo, el MOP desarrolla proyectos paralelos como la construcción de un parque de diversiones en el Puerto de La Libertad, en el marco de Surf City, que busca potenciar el atractivo de la zona costera, según el sitio oficial de la cartera de Estado.

La organización Ironman ha enviado delegaciones técnicas en dos ocasiones para inspeccionar los lugares seleccionados. El recorrido del evento atravesará paisajes naturales y urbanos, y pondrá a prueba la capacidad logística y de organización de El Salvador ante la comunidad internacional.

Para las autoridades, la cita deportiva permitirá fortalecer la imagen del país y abrir nuevas oportunidades para el turismo especializado.

El evento, que forma parte de uno de los circuitos de triatlón más exigentes y reconocidos a nivel global, se suma a la estrategia del Gobierno para posicionar a El Salvador como sede de actividades deportivas internacionales.

Centro Recreativo Apulo Ironman 70.3 San Salvador Competencia Obras Públicas Modernización

