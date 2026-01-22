El Salvador

“Jardín de Colores”: la diseñadora salvadoreña que lleva la esencia de Fernando Llort a la pasarela

La exposición “Jardín de Colores” reúne piezas textiles y objetos creados por Natalia Guerra que reinterpretan la obra de Fernando Llort en el Centro Histórico de San Salvador

Guardar
Foto cortesía/ https://www.instagram.com/fernandollort/
Foto cortesía/ https://www.instagram.com/fernandollort/

La diseñadora Natalia Guerra ha presentado en el Centro de Desarrollo Artesanal Interactivo (Cedarti) la exposición “Jardín de Colores”, donde exhibe una colección de prendas y objetos inspirados en el universo visual de Fernando Llort.

La muestra propone una fusión entre arte, moda e identidad salvadoreña a partir de la obra de Llort, reconocido como un referente de la cultura nacional.

La propuesta de Guerra, a través de su marca House of Serena, toma como punto de partida los símbolos, colores y formas geométricas identificables en la producción de Llort.

Guerra traslada estos elementos al diseño textil, generando vestidos y piezas que funcionan como soportes narrativos y visuales. De acuerdo con lo expuesto por parte de la diseñadora en sus redes oficiales precisó que “los vestidos expuestos no solo funcionan como prendas, sino como superficies narrativas que amplifican el alcance del arte más allá del espacio expositivo tradicional”.

La inauguración de la exposición reunió a Paul Steiner, presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), y a Juan Pablo Llort, presidente de la Galería El Árbol de Dios.

Por lo que, el proyecto es fruto de la colaboración entre CONAMYPE, el Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (Fantel) y la galería, con el objetivo de promover el diálogo entre la tradición artística y la creación contemporánea.

La obra de Fernando Llort está ampliamente representada en el Centro Histórico de San Salvador. El mural “Armonía de mi Pueblo”, compuesto por unos 2,700 azulejos pintados a mano, decoró la fachada de la Catedral Metropolitana durante años y se consolidó como un emblema cultural.

Tras su remoción, parte de esos azulejos se empleó en el “Monumento al Hermano Lejano”, un homenaje a los salvadoreños en el extranjero. Además, en 2024 se restauró un edificio de la 2a. Calle Oriente, cerca del Museo de la Moneda del Banco Central de Reserva, incorporando una réplica de hierro inspirada en la obra de Llort.

La exposición “Jardín de Colores” utiliza estos referentes para proponer una interpretación renovada de la identidad visual de El Salvador. Cada pieza ofrece una lectura contemporánea del imaginario de Llort, resaltando la alegría, la espiritualidad cotidiana y lo popular como elementos centrales.

La influencia de Fernando Llort en la cultura salvadoreña

Fernando Llort es considerado uno de los artistas más influyentes de El Salvador. Su trabajo, caracterizado por el uso de colores vibrantes, formas simplificadas y símbolos espirituales, fortaleció la identidad artística nacional. Llort impulsó la artesanía en La Palma, donde fundó una cooperativa que transformó el municipio en un centro artesanal reconocido internacionalmente.

El legado de Llort abarca la democratización del arte a través de talleres comunitarios y proyectos educativos, involucrando a niños y adultos en la creación artística. Sus murales, mosaicos y esculturas han marcado espacios públicos y religiosos, consolidando el sentido de identidad colectiva. Además, promovió el arte salvadoreño en escenarios internacionales y contribuyó a proyectar una imagen positiva del país.

La obra de Fernando Llort sigue presente en la vida cotidiana y en la memoria cultural de El Salvador, celebrando las raíces indígenas, la vida diaria y la espiritualidad mediante un lenguaje visual propio.

Juan Pablo Llort, hijo del icónico artista salvadoreño, nos cuenta la historia de 'El Árbol de Dios', un legado que comenzó en La Palma en los años 70 y que hoy continúa innovando con talleres de cerámica, serigrafía y colaboraciones en el mundo de la moda.

Temas Relacionados

Fernando LlortCentro HistóricoJardín de ColoresArteExposiciónEl Salvador

Últimas Noticias

490 escuelas públicas salvadoreñas han sido intervenidas

Hasta el 21 de enero, el sitio web oficial de “Dos Escuelas X Día”, señala que los trabajos de remodelación han iniciado en 490 escuelas; sin embargo, no se detalla cuántas de estas instalaciones ya fueron entregadas

490 escuelas públicas salvadoreñas han

El Salvador lidera el Plan Trifinio para la protección ambiental en la región fronteriza

El Trifinio está conformado por autoridades de Guatemala, Honduras y El Salvador para la protección de los recursos naturales compartidos en las zonas fronterizas de los tres países asegurando el desarrollo de las comunidades rurales

El Salvador lidera el Plan

Gobierno panameño lanza plan de licitaciones eléctricas para reducir la volatilidad de las tarifas

El Gobierno apuesta por contratos de largo plazo, nueva generación renovable y respaldo térmico

Gobierno panameño lanza plan de

Ley antipandillas en Guatemala que clasifica a maras como organizaciones terroristas cobra relevancia ante los recientes hechos violentos

La normativa introduce criterios de catalogación con vigencia ampliable y exige su publicación oficial inmediata, además de reforzar acciones penales, mecanismos de cooperación internacional y medidas preventivas en zonas vulnerables

Ley antipandillas en Guatemala que

La aparición de 38 casos de sarampión moviliza acciones sanitarias en Guatemala

Los especialistas del sector salud han desplegado investigaciones de campo y vigilancia clínica tras la detección de múltiples contagios vinculados a una reunión pública realizada en el departamento de Sololá

La aparición de 38 casos

TECNO

Harry Potter tiene su tablet

Harry Potter tiene su tablet oficial: así es el dispositivo inspirado en Hogwarts

Cinco trucos para ahorrar energía en casa y dejar de pagar más dinero a fin de mes

Por qué millones de televisores dejarán de ser compatibles con Netflix

Cargar tu celular en lugares públicos puede exponerlo a malware

Qué pasa si envuelves el router WiFi con papel aluminio: ¿se mejora o empeora el internet?

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Timothée Chalamet igualó el récord

Timothée Chalamet igualó el récord de Marlon Brando tras ser nominado al Oscar por tercera vez

Premios Oscar 2026: dónde ver las películas nominadas al máximo galardón

Harry Styles sorprende con una gira exclusiva: solo siete ciudades serán testigo de su show en 2026

Arctic Monkeys lanzó su primera canción en cuatro años

“Amos del Universo” reveló su primer tráiler oficial con Nicholas Galitzine como He-Man

MUNDO

Demis Hassabis, CEO de Google

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, reveló en Davos los próximos desafíos y apuestas de la inteligencia artificial

El Parlamento Europeo solicitó la inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas

Dos semanas sin internet en Irán: incomunicación, negocios dañados y sin visos de apertura

La OTAN busca limitar las ambiciones de Rusia: prepara maniobras militares en el Ártico para los próximos meses

Estados Unidos ya le compró un territorio a Dinamarca: cómo y cuándo sucedió