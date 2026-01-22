“Jardín de Colores”: la diseñadora salvadoreña que lleva la esencia de Fernando Llort a la pasarela

Foto cortesía/ https://www.instagram.com/fernandollort/

La diseñadora Natalia Guerra ha presentado en el Centro de Desarrollo Artesanal Interactivo (Cedarti) la exposición “Jardín de Colores”, donde exhibe una colección de prendas y objetos inspirados en el universo visual de Fernando Llort.

La muestra propone una fusión entre arte, moda e identidad salvadoreña a partir de la obra de Llort, reconocido como un referente de la cultura nacional.

La propuesta de Guerra, a través de su marca House of Serena, toma como punto de partida los símbolos, colores y formas geométricas identificables en la producción de Llort.

Guerra traslada estos elementos al diseño textil, generando vestidos y piezas que funcionan como soportes narrativos y visuales. De acuerdo con lo expuesto por parte de la diseñadora en sus redes oficiales precisó que “los vestidos expuestos no solo funcionan como prendas, sino como superficies narrativas que amplifican el alcance del arte más allá del espacio expositivo tradicional”.

La inauguración de la exposición reunió a Paul Steiner, presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), y a Juan Pablo Llort, presidente de la Galería El Árbol de Dios.

Por lo que, el proyecto es fruto de la colaboración entre CONAMYPE, el Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (Fantel) y la galería, con el objetivo de promover el diálogo entre la tradición artística y la creación contemporánea.

La obra de Fernando Llort está ampliamente representada en el Centro Histórico de San Salvador. El mural “Armonía de mi Pueblo”, compuesto por unos 2,700 azulejos pintados a mano, decoró la fachada de la Catedral Metropolitana durante años y se consolidó como un emblema cultural.

Tras su remoción, parte de esos azulejos se empleó en el “Monumento al Hermano Lejano”, un homenaje a los salvadoreños en el extranjero. Además, en 2024 se restauró un edificio de la 2a. Calle Oriente, cerca del Museo de la Moneda del Banco Central de Reserva, incorporando una réplica de hierro inspirada en la obra de Llort.

La exposición “Jardín de Colores” utiliza estos referentes para proponer una interpretación renovada de la identidad visual de El Salvador. Cada pieza ofrece una lectura contemporánea del imaginario de Llort, resaltando la alegría, la espiritualidad cotidiana y lo popular como elementos centrales.

La influencia de Fernando Llort en la cultura salvadoreña

Fernando Llort es considerado uno de los artistas más influyentes de El Salvador. Su trabajo, caracterizado por el uso de colores vibrantes, formas simplificadas y símbolos espirituales, fortaleció la identidad artística nacional. Llort impulsó la artesanía en La Palma, donde fundó una cooperativa que transformó el municipio en un centro artesanal reconocido internacionalmente.

El legado de Llort abarca la democratización del arte a través de talleres comunitarios y proyectos educativos, involucrando a niños y adultos en la creación artística. Sus murales, mosaicos y esculturas han marcado espacios públicos y religiosos, consolidando el sentido de identidad colectiva. Además, promovió el arte salvadoreño en escenarios internacionales y contribuyó a proyectar una imagen positiva del país.

La obra de Fernando Llort sigue presente en la vida cotidiana y en la memoria cultural de El Salvador, celebrando las raíces indígenas, la vida diaria y la espiritualidad mediante un lenguaje visual propio.

