42% de los fallecidos en siniestros viales en El Salvador son peatones

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta 1.167 accidentes de tránsito en El Salvador en los primeros diecinueve días de enero de 2024. Foto cortesía Comandos de Salvamento

El Salvador ha registrado un incremento significativo en la siniestralidad vial en los primeros veinte días de enero de 2026, con el 42% de las víctimas mortales identificadas como peatones, de acuerdo con datos recientes del Viceministerio de Transporte (VMT). Hasta la fecha, se han contabilizado 1,233 accidentes en todo el país, resultando en 77 fallecidos y 774 lesionados, en una tendencia que afecta tanto a urbanas como a rurales.

La mitad de las personas atropelladas en el presente año correspondió a adultos mayores, un grupo que permanece especialmente expuesto a la inseguridad vial en el país.

El número de accidentes de tránsito aumentó un 41% en El Salvador en comparación con el mismo periodo del año pasado. Foto cortesía Comandos de Salvamento

Las cifras actuales reflejan una emergencia que se ha gestado por diferentes factores que persisten en la movilidad salvadoreña.

El crecimiento descontrolado del parque vehicular, la deficiente infraestructura peatonal, la debilidad en la fiscalización y la convivencia diaria entre automóviles, motocicletas y peatones han sostenido, durante años, una elevada vulnerabilidad para los peatones en El Salvador.

Las políticas de prevención no han logrado controlar este panorama, agravado por la informalidad en el transporte público y la precariedad en la señalización vial. Los datos actuales del VMT evidencian que en el período anterior sólo se habían registrado 876 accidentes viales en el mismo mes, lo que equivale a un promedio de 44 incidentes diarios, una cifra considerablemente menor que la de 2026, según detalló el Observatorio Nacioanl de Seguridad Vial.

Perfil de las víctimas y causas principales

La información proporcionada por el VMT detalla que, tras los peatones, el 38.16% de los fallecidos eran conductores implicados en colisiones en diferentes zonas del país.

Un 14.47% de los conductores perdió la vida al chocar contra objetos inmóviles o vehículos estacionados, y el 5.27% restante fue consecuencia de vuelcos o caídas desde vehículos en movimiento.

El Viceministerio de Transporte ha identificado que las principales causas de accidentes incluyen la distracción del conductor, la invasión de carril y el incumplimiento de la distancia reglamentaria. Estas conductas de riesgo se repiten en la estadística nacional y subrayan la gravedad de la inseguridad vial, especialmente para los grupos más desprotegidos, como los adultos mayores, quienes constituyen la mitad de las 32 personas atropelladas registradas en enero.

(Foto cortesía en la red social X de Cruz Verde Salvadoreña)

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, afirmó en las últimas semanas que "hemos tenido una reducción del 8,5% en fallecidos por siniestros viales respecto al mismo periodo del año pasado“. Según el titular del VMT, se han sostenido y reforzado las principales acciones preventivas en las vías nacionales, a pesar de la presión sobre las estadísticas por el aumento de accidentes.

No obstante, los datos oficiales indican que el número de accidentes diarios ha escalado a 62 a nivel nacional en lo que va de enero, lo que representa un alza del 41% frente al año anterior en el mismo tramo temporal, según el monitoreo del VMT junto con la Policía Nacional Civil (PNC).

Los datos que aportó la PNC, se encuentran motoristas particulares, motociclistas y operadores de transporte de carga, evidenciando la transversalidad del problema.