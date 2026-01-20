Racha de accidentes viales deja un fallecido y múltiples lesionados en el territorio salvadoreño

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta 1.167 accidentes de tránsito en El Salvador en los primeros diecinueve días de enero de 2024. Foto cortesía Comandos de Salvamento

Al menos una persona fallecida y nueve más resultaron lesionadas en diferentes accidentes de tránsito que marcaron la mañana del martes 20 de enero en El Salvador, donde autoridades registraron ya 1,167 siniestros en lo que va del año a lo largo del territorio nacional.

El país enfrenta una escalada significativa de accidentes viales, impulsada, según reportes oficiales del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, por la distracción al volante y el exceso de velocidad. Las autoridades señalaron un incremento del 41% en el total de accidentes respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que los incidentes que involucran a motociclistas presentan un repunte del 40%. En los primeros 19 días de enero, los accidentes han dejado por lo menos 732 personas lesionadas y 69 fallecidos. Esta tendencia que las autoridades locales han luchado por revertir en los últimos años.

Accidentes múltiples y víctimas en todo el país

La última jornada dejó una víctima mortal en la carretera que conduce de la capital hacia La Libertad, donde, según informes de las autoridades, una motociclista aún no identificada perdió la vida al colisionar con un pick up. Los reportes indicaron que el accidente ocurrió cuando la víctima circulaba por la zona en horas de la madrugada.

El número de accidentes de tránsito aumentó un 41% en El Salvador en comparación con el mismo periodo del año pasado. Foto cortesía Comandos de Salvamento

En un incidente distinto, cinco personas sufrieron lesiones, dos de ellas son menores de edad, tras el vuelco de un vehículo en Santo Tomás, en las inmediaciones de San Salvador. Autoridades atribuyeron este percance a la pérdida de control por parte del conductor, asociada presumiblemente a la velocidad inadecuada y la falta de atención.

Previamente socorristas de Comandos de Salvamento gestionaron la atención de otros afectados, entre ellos dos motociclistas impactados contra un tráiler en el kilómetro 33 ½ de la Carretera Panamericana. Se identificó a Alexis Antonio López, de 37 años, con dos fracturas expuestas en la pierna izquierda y lesiones en el hombro, así como trauma craneoencefálico moderado. Mientras que su acompañante, Magali Rosales Figueroa, también presentó lesiones en la cabeza. Ambos recibieron atención inmediata y fueron estabilizados para su traslado a un centro hospitalario.

De forma paralela en La Libertad, un motociclista resultó herido en un nuevo siniestro; Comandos de Salvamento lo asistió, aunque no informó sobre las causas del incidente. Horas más tarde, un camión volcó en la carretera entre San Salvador y Santa Ana, dejando al conductor con golpes severos en la cabeza y extremidades, según relataron voluntarios de la Cruz Verde Salvadoreña que acudieron a la zona.

Desde Protección Civil se informó de un accidente más sobre la Carretera Panamericana en San Vicente, que únicamente produjo daños materiales.

Otras emergencias incluyeron tres fallecidos y diez lesionados en diferentes accidentes reportados por cuerpos de socorro este domingo. Foto cortesía

Impacto y tendencia en la seguridad vial

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó que del 1 al 19 de enero se contabilizaron 1,167 accidentes de tránsito en todo el país, cifra que representa un notable aumento respecto al periodo anterior en 2025.

En promedio las autoridades atienden 61 accidentes de transito a diario a nivel nacional.

La estadística destaca la distracción del conductor como el principal factor detonante de los siniestros viales, seguida por el exceso de velocidad. Además, las tendencias apuntan que las motocicletas aparecen cada vez más involucradas, lo que plantea desafíos adicionales para la gestión de la movilidad.