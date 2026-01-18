Esposos con nacionalidad estadounidense serán velados en El Salvador tras fatal accidente

(Foto cortesía de Comandos de Salvamento Zacatecoluca)

Una pareja con ciudadanía estadounidense perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido durante la noche en el kilómetro 72 de la Carretera Litoral, cerca de Tecoluca, San Vicente.

El incidente involucró un sedán al intentar rebasar a otro vehículo y una rastra cañera. Las víctimas, identificadas como Miguel ángel Amaya Villegas y Ana Elizabeth Leiva de Amaya, serán veladas en El Salvador la noche del 18 de enero.

La tragedia ocurrió en un entorno donde los índices de siniestralidad vial han mantenido una tendencia preocupante en el país.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre el 1 y el 17 de enero se registraron en promedio 60 accidentes diarios, dando un total de 1,040 accidentes en lo que va del año. Las cifras muestran que la distracción al volante y la invasión del carril contrario constituyen las principales causas, fenómenos que se reflejan en lo ocurrido con los esposos Amaya Leiva.

El comportamiento de la movilidad vial, especialmente en días viernes y sábado, concentra la mayor accidentalidad, según los datos oficiales.

Coordinación de autoridades

El choque entre el sedán ocupado por la pareja y la rastra cañera dejó a las víctimas atrapadas entre los restos del vehículo, según manifestó Juan Clímaco, vocero de Comandos de Salvamento de Zacatecoluca, en la zona central del país, a medios locales. La compleja tarea de extracción requirió la intervención conjunta de equipos de Comandos de Salvamento, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional Civil y el Ejército Nacional.

La situación motivó una rápida movilización de equipos de emergencia y el cierre temporal de la vía para facilitar las labores de rescate e investigación. La Policía Nacional Civil continúa las indagatorias sobre las causas exactas del siniestro, que conforme a los primeros reportes, involucró una maniobra inadecuada seguida del impacto con la rastra.

Juan Clímaco, vocero de la entidad de socorro, detalló que la intervención del personal de rescate requirió aproximadamente una hora de labores para liberar los cuerpos de entre los hierros.

Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de San Vicente, donde se realizaron los procedimientos forenses necesarios.

Impacto social y procedimientos

La comunidad local reaccionó con consternación ante la noticia, especialmente por el perfil de las víctimas, quienes presuntamente se encontraban de forma temporal en el país.

Las autoridades de tránsito recalcaron que casos similares subrayan la urgencia de reforzar la prevención y el cumplimiento de las normas viales.

La familia Amaya ha dispuesto que los cuerpos sean velados en la vivienda de Reina Amaya, hermana de una de las víctimas en las afueras de San Salvador, conforme informaron medios salvadoreños.