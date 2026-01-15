El tercer trimestre de 2025 marca récord en carga marítima movilizada por los puertos de El Salvador

Fotografía general de buques y barcos anclados en el Puerto de Acajutla este jueves, en Acajutla (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

El comercio marítimo de El Salvador alcanzó en 2025 un nuevo récord con 5,983.97 miles de toneladas métricas movilizadas entre enero y septiembre, superando lo registrado en todo 2024.

Este desempeño revela el impulso de la modernización portuaria y la creciente integración logística centroamericana, que posiciona al país como un nodo estratégico en la cuenca del Pacífico, conforme a los datos del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, recogidos hasta el 9 de diciembre de 2025.

El tercer trimestre de 2025 evidenció el mayor repunte del año, al contabilizar 2,094.36 miles de toneladas métricas, superando en 395.22 miles de toneladas métricas el mismo periodo de 2024.

En 2025, el movimiento de carga en importaciones y exportaciones creció 11.2 % en toneladas métricas en el Puerto de Acajutla, destacó CEPA.

El aumento estuvo impulsado principalmente por el movimiento de granos básicos, combustibles, materias primas, productos industriales y carga general, fortaleciendo la cadena de abastecimiento del país.

El Puerto Acajutla ratificó su liderazgo al movilizar 3,926.50 miles de toneladas métricas, un aumento de 201.12 miles frente al año anterior. Por su parte, Puerto La Unión protagonizó la variación más marcada, al pasar de 8.69 a 90.05 mil toneladas, lo que supone un incremento de 81.36 mil toneladas métricas.

El puerto de Acajutla es la principal terminal marítima de todo el país y reportó un crecimiento de más del 11% en carga.

El informe de SICA precisa que el volumen de carga nacional en 2025 se repartió de la siguiente manera en los primeros tres trimestres: 2,078.73, 1,810.88 y 2,094.36 miles de toneladas métricas, respectivamente. Frente a los trimestres de 2024, que se ubicaron en 2,042.88, 1,888.74 y 1,699.14 miles de toneladas, el resultado es un crecimiento interanual de 353.21 miles de toneladas métricas, es decir, 6.3% por encima del año precedente.

Carga aérea también subió

Más allá del transporte marítimo, la carga aérea también mostró un aumento relevante en el comercio salvadoreño. Según cifras de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador movilizó 39.7 millones de kilogramos durante el año, fortaleciendo los sectores logístico y económico.

El presidente de CEPA, Federico Anliker, detalló en el programa de entrevistas Diálogo 21 que el Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” reportó en 2025 una actividad cercana a 5.2 millones de pasajeros entre arribos, partidas y conexiones.

El crecimiento del comercio aéreo por su parte, fue del 11%, permitiendo que casi 40 millones de kilogramos se transportaran por la terminal de carga.

FOTO DE ARCHIVO. Un Airbus A320neo de Avianca permanece en la pista del Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero en San Luis Talpa, El Salvador, 7 de mayo, 2018. REUTERS/Jose Cabezas

Anliker también informó que la terminal registró 51,000 operaciones aéreas, lo que representa un 5% más frente a 2024.

En palabras del funcionario: “Este 5% se logró gracias a que tenemos la capacidad de que aumentamos frecuencias, aumentamos destinos de vuelos”.

El Banco Central de Reserva (BCR) también destacó un crecimiento en el movimiento de carga aérea en los primeros ocho meses de 2025.

La entidad registró más de 3.600 toneladas métricas ingresadas por transporte aéreo y marítimo, hasta septiembre del año pasado.

China empuja crecimiento

Uno de los fenómenos que ha impulsado este crecimiento son las importaciones desde China que experimentaron un incremento de alrededor del 40.4 % entre enero y octubre de 2025, totalizando los 3,060 millones de dólares , frente a los 2,179.2 millones del mismo periodo en 2024.

Para agosto, la carga aérea representó la mayor parte del total destacado por el BCR, llegando a 3,049.38 toneladas métricas, mientras que por vía marítima arribaron 584.05 toneladas métricas.

El sector de carga aérea, según reportó la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, aumentó 18 % respecto al año previo solo entre enero y octubre, impulsado por la atención de 18 vuelos de carga semanales.

El aeropuerto Internacional de El Salvador ha tenido un crecimiento acelerado en la llegada de carga aérea procedente de China.

Representantes de asociaciones de carga y transporte señalaron que entre enero y junio de 2025, los envíos de paquetes del extranjero crecieron entre 12 % y 20 %, siendo China el principal origen de estas mercancías.

El total arribado por vía aérea hasta agosto equivale ya al 84 % del registro anual anterior.