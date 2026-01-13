El Salvador

Diputados discutirán hoy nuevo proyecto de ley para el fomento de la expansión de inversiones

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, convocada para las 2:30 p.m., discutirá un nuevo proyecto de ley, que podría ser aprobado en la plenaria de mañana.

Guardar
ARCHIVO: El pleno de la
ARCHIVO: El pleno de la Asamblea Legislativa podría discutir mañana la propuesta en caso de ser aprobada esta tarde por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión (El Salvador). EFE

Los diputados que integran la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa discutirán hoy un ambicioso proyecto de “Ley para el fomento de la expansión de las inversiones”, que apunta a transformar el dinamismo empresarial mediante incentivos fiscales focalizados en compañías ya establecidas. La propuesta, presentada por el Ministerio de Economía a la Asamblea salvadoreña, ofrece beneficios tributarios dirigidos a empresas que decidan ampliar sus operaciones con inversiones desde $1 millón hasta más de $20 millones, con el objetivo de estimular el crecimiento en sectores estratégicos y consolidar la economía nacional a largo plazo.

Uno de los principales estímulos consiste en un crédito tributario acreditable contra el Impuesto sobre la Renta, con una vigencia de hasta 10 años, lo que representa un alivio fiscal significativo para quienes amplíen sus inversiones conforme a las condiciones establecidas. Además, la iniciativa contempla la exención del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces en la adquisición de inmuebles utilizados para la expansión, siempre que se mantenga el uso productivo durante al menos cinco años. De acuerdo con la información publicada, la medida busca crear un paquete integral de incentivos que promueva la reinversión local y la modernización del tejido productivo en El Salvador.

El proyecto detalla criterios rigurosos de elegibilidad: los incentivos solo estarán disponibles en sectores como textil y confección, agroindustria, alimentos y bebidas, autopartes, electrónica, plásticos, calzado, farmacéuticos y químicos, productos para la construcción y papel. Se excluye expresamente a las empresas que ya reciben beneficios tributarios de otras normativas o que hayan perdido tal condición por incumplimiento, así como a aquellas que mantienen pendientes obligaciones aduaneras o fiscales.

Para acceder a los incentivos, cada empresa interesada deberá obtener un “Acuerdo de calificación de la inversión de expansión” otorgado por el Ministerio de Economía, que cuenta con un plazo de cinco días hábiles para una revisión inicial de requisitos y, en caso de observaciones, un máximo de 10 días para que pueda subsanarlas. Posteriormente, tras solicitar opinión al Ministerio de Hacienda, la resolución definitiva deberá emitirse en un plazo adicional de 10 días hábiles. El proceso administrativo se articula de manera ágil, para evitar dilatar las decisiones de inversión.

ARCHIVO: Las propuestas han sido
ARCHIVO: Las propuestas han sido trabajadas por el Ministerio de Economía. La titular del ramo, María Luisa Hayem, ha estado al frente de la iniciativa. EFE

La solicitud exige una serie de documentos y comprobantes: se requiere el nombre de la persona natural o jurídica responsable, calificación de inversionista emitida por Invest o la Secretaría de Comercio e Inversiones de la Presidencia de la República, número de administración tributaria, una descripción técnica del proyecto, cronograma de ejecución, monto de la inversión y porcentaje de ampliación proyectada. Asimismo, se exige la presentación de estados financieros auditados y depositados en el Centro Nacional de Registros de los últimos 10 años, comprobantes de capacidad técnica y financiera, y una declaración jurada que respalde la veracidad de la información.

El texto, remitido a la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, establece que la discusión legislativa arrancará este día, lo cual abrirá un proceso en el que se espera la evaluación técnica y política de la propuesta.

La comisión está convocada para las 2:30 de la tarde, en caso de aprobarse pasará a la discusión de la plenaria, que está convocada para mañana a las 9: 30 a.m.

Al contar con el beneplácito del pleno legislativo, la ley entraría en vigencia luego de su publicación en el Diario Oficial.

La comisión también podría discutir esta tarde una reforma de ley para call centers y otros servicios internacionales. La iniciativa. que también fue presentada por el Ministerio de Economía, regula el establecimiento y funcionamiento de los parques y centros de servicios, que incluye exenciones fiscales para las compañías que cumplen los requisitos de operación en estos espacios.

Temas Relacionados

ItaliaVenezuelaDiplomaciaNicolás Maduro

Últimas Noticias

El Show Aéreo Ilopango 2026 prepara una nueva edición con acrobacias internacionales y apoyo a la niñez

Un espectáculo de acrobacia aérea y solidaridad se vivirá en el Aeropuerto Internacional de Ilopango, donde expertos del mundo y actividades para toda la familia buscan atraer a miles de visitantes

El Show Aéreo Ilopango 2026

Remesas récord en Centroamérica: números históricos y temor a nuevas leyes en EE.UU.

El auge de las transferencias desde el exterior marcó récords en Guatemala, El Salvador y Honduras en 2024. Pero el nuevo impuesto a las remesas aprobado por el congreso de Estados Unidos amenaza el sustento de millones de familias en la región.

Remesas récord en Centroamérica: números

El Salvador registra varios sismos en enero de 2026

Las instituciones encargadas del monitoreo han reportado que los temblores más notables ocurrieron frente a las costas, recomendando a la ciudadanía seguir protocolos de prevención para reducir posibles riesgos ante futuros eventos

El Salvador registra varios sismos

El Salvador será sede del Grand Prix de ciclismo: rutas, fechas y cierres viales

La capital y otras localidades acogerán la cita internacional, que reunirá a más de 120 deportistas y activará operativos especiales de tránsito en las principales arterias

El Salvador será sede del

La seguridad y la cooperación centran la agenda de Nayib Bukele en Costa Rica

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele visitará Costa Rica este martes para conocer los avances en la construcción de una nueva infraestructura penitenciaria similar al modelo CECOT de El Salvador

La seguridad y la cooperación
DEPORTES
Murió una estrella del deporte

Murió una estrella del deporte tras quedar atrapado en una avalancha mientras esquiaba

El día que un arquero se quedó esperando el inicio de un partido que se había suspendido y no le avisaron

Un niño le preguntó a una ex figura de la NBA cómo llegar al Draft y la respuesta se hizo viral

El particular contrato bajo el sistema de la “meritocracia deportiva” que el Zorro Cóccaro firmó con Newell’s

Valentín Carboni explicó por qué rechazó ofertas de Italia y decidió firmar en Racing

TELESHOW
El recuerdo de Nancy Dupláa

El recuerdo de Nancy Dupláa a Antonio Echarri, el padre de Pablo: “¡Hoy cumpliría 90 años!”

Belén, el largometraje de Dolores Fonzi, fue nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya

Floppy Tesouro habló de su polémico encuentro con Martín Migueles: “Es raro que te encaren en una escalera”

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna con una emotiva canción: “Hoy te soñé, negrita”

Tamara Bella se sinceró sobre su vínculo con Luciano Castro tras la infidelidad a Griselda Siciliani

INFOBAE AMÉRICA

Entrenaba como rescatista y una

Entrenaba como rescatista y una raya lo apuñaló en el abdomen: se salvó de milagro

El secretario general de la OTAN condenó la represión violenta en Irán

El día que un arquero se quedó esperando el inicio de un partido que se había suspendido y no le avisaron

El Show Aéreo Ilopango 2026 prepara una nueva edición con acrobacias internacionales y apoyo a la niñez

Rangiroa, el aislado atolón que redefine la experiencia en la Polinesia Francesa