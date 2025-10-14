Educación

Los grandes desafíos de volver a estudiar en la universidad en la era de la Inteligencia Artificial

A partir de su regreso al nivel superior, Paulette Delgado cuenta cómo cambió el estudio con asistentes de IA y propone reglas simples para decidir qué hacer con ayuda y qué hacer a mano

Guardar
"Antes", dice la autora, "era,
"Antes", dice la autora, "era, o leíste, o no leíste; ahora es: o leíste tú, o leyó ChatGPT"

Volver a estudiar en 2025 exige una decisión nueva: hasta dónde usar la IA y hasta dónde pensar por cuenta propia. Esa es la tesis que plantea Paulette Delgado en su columna “Diez años después: volver a estudiar en un mundo dominado por la IA”, publicada en el Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación del Tec de Monterrey.

El texto parte de su experiencia de regreso a la universidad una década después. El aula cambió. De Blackboard a Canvas; de la cursada rígida al formato híbrido; de bibliografía impresa a repositorios compartidos. La logística es más ágil y el trabajo se distribuye en tiempos que el estudiante administra con mayor libertad.

El cambio de fondo aparece en la práctica de estudio. Delgado incorpora asistentes como ChatGPT, TECgpt, NotebookLM y Logically para resolver tareas que antes demandaban horas: buscar, ordenar, contrastar, redactar. Lo cuenta sin triunfalismo. Primero dudó por temor profesional; terminó adoptándolos porque mejoran el acceso a textos complejos y sostienen el ritmo de lectura, en especial para quien, como ella, convive con dislexia.

La autora pone un límite: “Antes era, o leíste, o no leíste; ahora es: o leíste tú, o leyó ChatGPT.” La frase funciona como alerta. La comodidad puede desplazar los ejercicios que forman criterio: leer de punta a punta, subrayar, tomar notas, reescribir.

El artículo resume evidencia que acompaña esa inquietud: cuando la herramienta asume etapas completas del proceso, aparecen dos efectos indeseables. Menor esfuerzo cognitivo y textos más estandarizados, con una voz que se apaga. No se trata de prohibir, sino de fijar reglas de uso para que la tecnología sea un apoyo y no un sustituto.

Delgado no idealiza el pasado. Señala un presente en el que la infraestructura permitió estudiar mejor: repositorios accesibles, colaboración en línea, clases grabadas, retroalimentación más rápida. El avance es real. El problema comienza cuando la delegación se vuelve sistemática y la lectura queda afuera.

La propuesta es práctica. Definir qué momentos requieren IA y cuáles conviene preservar: exploración bibliográfica, sí; comprensión de un texto central, lectura directa; borradores asistidos, quizá; versión final, revisión propia. Cada decisión construye una ética de estudio que resguarda la autoría intelectual.

Como espejo del sistema, la columna describe una transición ya instalada en posgrados y cursos profesionales. La discusión no es plataforma contra plataforma. Es método. En un entorno donde casi todo puede automatizarse, estudiar vuelve a ser elegir: qué hacer con ayuda y qué hacer a mano. Esa elección, sugiere Delgado, es hoy parte del aprendizaje.

Temas Relacionados

universidad

Últimas Noticias

Con Greta Thunberg como modelo: la estudiante argentina que llevó la educación ambiental a Abu Dabi

María José Amor, alumna del Colegio Loma Verde, viajó a Abu Dabi para participar en el World Conservation Congress y trabajó en un llamado estudiantil por la educación ambiental. En diálogo con Ticmas contó qué aprendió, qué vínculos construyó y qué propone al regresar

Con Greta Thunberg como modelo:

Michael Fung: “La universidad del futuro deberá acompañar el aprendizaje a lo largo de toda la vida”

El director del Instituto para el Futuro de la Educación del Tec de Monterrey considera que las instituciones educativas deben ser cada vez más flexibles, con ofertas académicas adaptadas a las diversas trayectorias de estudiantes que, más allá de la carrera de grado, necesitarán formación continua

Michael Fung: “La universidad del

Calificación perfecta en las pruebas ICFES Saber 11 la obtuvo estudiante de un pequeño pueblo de Cundinamarca: 500/500

Un alumno de un colegio de Cundinamarca alcanzó el mejor resultado en la prueba de Estado, logro que destaca el modelo educativo de zonas lejanas a las grandes ciudades

Calificación perfecta en las pruebas

Ucrania trabaja con éxito en la digitalización de la educación ante la guerra

El conflicto armado con Rusia y los constantes bombardeos generaron un estado de urgencia en lo educativo donde miles de niños, niñas y jóvenes ven afectado su aprendizaje cotidiano y futuro cercano

Ucrania trabaja con éxito en

Walter Pérez: “La escuela es igual que el deporte: te da muchas chances de fallar y volver a intentar”

En diálogo con Ticmas, el campeón olímpico y actual DT de la selección argentina de pista cuenta cómo es su relación con la educación, que abandonó en el secundario. En el marco de Volver a estudiar de la OEI, plantea un método: planificar el día, sostener el esfuerzo y estudiar en paralelo al alto rendimiento

Walter Pérez: “La escuela es
ÚLTIMAS NOTICIAS
Claves para mezclar ingredientes dulces

Claves para mezclar ingredientes dulces y salados: cinco recetas fáciles para sorprender

SpaceX probó con éxito la reutilización total del cohete Starship: cómo fue el vuelo

El misterio de ‘El Bola’ y sus “revoleos” que introdujo la amante del narco y dueño de la droga del triple femicidio

El retroceso de los glaciares antárticos en los últimos 30 años: cuáles son las causas y consecuencias

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado en Concordia no tiene cabeza y confirmaron que puede tratarse del remisero desaparecido

INFOBAE AMÉRICA
Líderes opositores y organizaciones de

Líderes opositores y organizaciones de DDHH exigieron justicia tras el ataque contra los activistas venezolanos en Bogotá

El primer ministro de Francia comparecerá ante un Parlamento dividido en medio de la peor crisis institucional

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos visitará Granada y Antigua en medio de las tensiones con Venezuela

Identifican una estructura magnética sin precedentes en la frontera del campo terrestre

Estados Unidos condenó las acciones hostiles de China contra un barco filipino en el mar Meridional: “Buscan desestabilizar la región”

TELESHOW
Lorna, la fan de Susana

Lorna, la fan de Susana Giménez, sobre su autismo con hiperfoco: “Ella me prestó atención sin saber que yo era distinta”

Así arrancó MasterChef Celebrity: la presentación de los famosos y las figuras que ganaron el primer desafío

Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025: el momento de su gran consagración

La apuesta de Juli Poggio por un emprendimiento asociada con sus padres: “Me encanta invertir, sino tengo la plata ahí muerta”

Quiénes fueron los ganadores de La Voz Argentina y cómo están hoy tras consagrarse en el show de talento de Telefe