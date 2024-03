“El entorno es crucial para que una mujer pueda dar el salto a las áreas STEM”: Gabriela Bernal, alumna del Tec y CEO de Gama Construction

Gabriela Bernal, joven estudiante de Ingeniería Mecánica en el Tec de Monterrey, campus Toluca. Crédito: @gabrielabernal.mx, Instagram

Con una rutina bien establecida, empezando el día a las 5:00 horas de la mañana, diariamente Gabriela Bernal es más que una joven universitaria. Estudiante de Ingeniería Mecánica, CEO de una empresa de construcción, así como ganadora de varios premios en reconocimiento a sus ideas innovadoras y su trayectoria.

La joven mexiquense fue una de las 18 galardonadas el pasado 12 de marzo por el Premio Mujer Tec, específicamente en la categoría de Emprendimiento por su empresa Gama Construction, una startup que busca transformar la industria constructiva y ser una alternativa para que las familias mexicanas tengan una vivienda digna y asequible.

“¿Se puede cambiar el status quo de una empresa, una industria, una sociedad o las personas? En México, la industria de la construcción es un gigante que lleva siglos dominando el paisaje, una industria donde el cambio parece casi imposible, y donde las mujeres apenas somos el 1% de la participación en la construcción”, dijo en su discurso de agradecimiento por el premio.

Gama Construction por vivienda digna y sustentable

La empresa que la hizo ahora merecedora del galardón del Tec de Monterrey, en su edición 2024, nació de dos necesidades que se convergen: reducir el impacto ambiental de la construcción, la cual genera más de del 40% de la contaminación a nivel global, al mismo tiempo que se puede dar un techo a ese más del 20% de la población mundial que no tiene acceso a una vivienda.

Gabriela Bernal fue una de las 18 galardonadas con el Premio Mujer Tec 2024, en la categoría de Emprendimiento (Tec de Monterrey)

En entrevista con Infobae México, Gabriela Angelina Bernal Ibáñez explicó que Gama Construction localiza residuos de tipo industrial, particularmente plásticos que actualmente su ciclo de vida es nulo (es decir, se desecha, se va al relleno sanitario o se quema), se recuperan y se utilizan como materia prima para crear paneles constructivos, los cuales remplazan a los tradicionales tabiques o ladrillos de tabla roca o madera.

Si bien los parámetros dependen del diseño de la vivienda y el tamaño de la misma, el proceso que sigue la empresa de Bernal permite que se reduzcan entre un 50 y 80% los costos de la vivienda

“Hay una reducción significativa que permite a personas que ahorita no tienen el acceso, puedan tener un hogar digno”, recalcó la joven.

La joven estudiante de nivel profesional en campus Toluca del Tecnológico de Monterrey también habló con Infobae México sobre el impacto hídrico que genera la industria constructiva, lo cual repercute de mayor manera ahora que muchos estados de la República Mexicana enfrentan graves problemas de sequía.

En ese sentido, refirió que incluso si se puede reducir en un 10% el consumo de agua en la construcción, se pueden ahorrar millones de litros de agua si se habla por metro cuadrado.

Utilizando los desechos de plásticos industriales, el emprendimiento de la joven mexicana Gabriela Bernal busca reducir el costo de las construcciones para que más personas tengan una vivienda digna y asequible. Crédito: Gabriela Angelina Bernal, YouTube

“Nosotros como construcción reducimos el uso de agua hasta en un 90%. Somos un sistema de construcción seco, por lo que puede ser implementado en zonas de alto estrés hídrico. En general en cualquier lugar reduce el costo y el uso de suministros, además contribuye a reducir el uso de energías y la huella de carbono y también la trazabilidad de residuos. Si esto se aplica en sobre todo en ciudades como Guadajalara, Monterrey, Ciudad de México, y demás, esto puede tener un impacto totalmente significativo”, insistió.

La empresa que fundó y que actualmente dirige Gabriela Bernal está inmersa en los residuos industriales, todo el plástico que desechan las fábricas, sin embargo en 2023 generó un proyecto en el que junto el problema de la construcción con otra cuestión que impacta fuertemente al ambiente: la moda rápida.

Fashion Bricks, de la pasarela a la construcción

Lo que empezó como un proyecto a propósito del Hult Prize (un premio internacional de emprendimiento social en las universidades), en el que se retó a rediseñar la moda rápida, se logró una iniciativa en que se junta la necesidad de reducir el impacto de dos industrias que son altamente contaminantes.

“El equipo de Gama Construction nos preguntamos qué se está haciendo con el residuo de la moda, que sabemos que es altamente contaminante y que desafortunadamente el ciclo de vida de una prenda es súper corto y que cada vez acorta más”, destacó Gabriela Bernal.

Gama Constructions ofrece una solución para reducir el impacto ambiental de dos industrias altamente contaminantes: la moda y la construcción. Crédito: Gabriela Angelina Bernal, YouTube

Bernal Ibáñez agregó que las personas pueden hacer una contribución medioambiental desde casa aprovechando comprando de forma consciente la ropa que utilizamos día con día, para que sea de lo más duradera y que verdaderamente se utilice. Sin embargo, reconoció que no es una solución suficiente para el desperdicio textil que existe en la actualidad y que continuará creciendo.

“¿Qué hacemos con los residuos que ya existen y que claramente se van a seguir desechando en mayores cantidades en los próximos años? Es ahí donde nosotros encontramos el área de oportunidad y decidimos transformar estos desechos para masificar su reciclaje utilizando los en paneles constructivos”, recalcó.

Estudiante, CEO y futura ingeniera

Bernal Ibáñez también habló sobre los obstáculos del camino en el mundo del emprendimiento, pero sobre en el sector de construcción, pues la participación de las mujeres en estos ámbitos es baja. Compartió que, específicamente en la construcción, las mujeres constituyen apenas un 0.8% del sector. Sin embargo, continuar, buscar los apoyos y no desistir es parte de la vía al éxito, incluso el que viene después para otras mujeres en este ámbito.

Gabriela aún es estudiante de Ingeniería Mecánica, pero también dibuja para relajarse, pasa tiempo con sus amigos y convive con su familia. En medio de su vida personal y estudiantil, lleva juntas sobre Gama Construction y otros nuevos proyectos en mente. Además, constantemente busca conectar con nuevas personas, continuar con su crecimiento profesional y enfrentarse a diferentes retos; uno de sus desafíos más significativos fue su participación en un Campamento Internacional Espacial de la NASA.

Gabriela Bernal Ibáñez fue una de los seis mexicanos que tuvieron la oportunidad de asistir a distintas instalaciones de la NASA.(Tec de Monterrey)

“Yo tuve la oportunidad de aplicar y ser una de las seis personas mexicanas seleccionadas para participar en este campamento y en el que conviví tanto con científicos que trabajaron en proyectos tan grandes como el telescopio James Web hasta con astronautas que ya estuvieron en el espacio en la Estación Espacial Internacional. Algo que influyó en mi selección es que he participado en torneos de diseño de hábitats, donde se busca maximizar el uso de recursos al máximo y es ahí donde hay propuestas tan interesantes como utilizar el rigolito, un material que está en la Luna, para construir hábitats donde puedan vivir los astronautas. Quizá nos preguntamos qué tiene que ver la construcción con el espacio, pero hablamos de este aprovechamiento de recursos, de tener inspiración y adaptar ideas o generar nuevas para poner aquí enla tierra”, desglosó sobre su experiencia en el campamento, el cual también dijo de suma importancia para aumentar la participación femenina en los sectores de ciencias y tecnología.

Pero el interés nato que tiene Gabriela Bernal sobre la construcción, es espacio, la ciencia y la tecnología pudo florecer gracias a un punto clave: su familia alimentó y apoyó estos intereses. “El entorno es crucial para que una mujer pueda dar el salto a las áreas STEM. Mi familia fue fundamental, porque nunca me pusieron trabas y nunca me dijeron que no podía”, recuerda.

“Cuando entré a la carrera de Ingeniería Mecánica, me enfrenté a que en un grupo de 30 personas solo éramos cuatro mujeres. Sé que puede ser un número incluso menor. La verdad es que recomiendo muchísimo a las mujeres que están buscando las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) que volteen a ver y busquen a esos referentes de mujeres que ya la están rompiendo en la ciencia, que ya la están rompiendo en esa área donde buscan entrar”, dijo a mientras recordó a las mujeres que a ella la inspiraron como

“Hay que apoyarnos mucho, seamos sororas. Ya que estamos dentro de las carreras, difundamos que sí se puede, motivemos a más mujeres”.

La joven Gabriela Bernal lleva un balance entre su vida personal y su vida profesional dirigiendo Gama Construction. (Instagram/@gabrielabernal.mx)

Finalmente, Gabriela Bernal apuntó al valor de las ideas reconociendo que si bien al inicio no serán las mejores, se puede trabajar sobre las mismas y encontrar una solución a estas. “Cualquier idea que tengas en mente empieza el aterrizarla ya (...) Así pienses que no es bueno, que es muy chiquita o poco significativa, pero trabájalo”.

Y cerró dando un consejo para todas las mujeres en STEM y en el emprendedurismo: