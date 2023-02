Presentaron una red de estudiantes latinoamericanos de políticas públicas en EEUU que busca potenciar el vínculo con la región

Estudiantes latinoamericanos de políticas públicas en EEUU integran una red que busca potenciar la vinculación futura con la región

La Red Omnia es una plataforma integrada por estudiantes latinoamericanos de postgrado en políticas públicas en Estados Unidos y que funciona como un punto de encuentro para aquellos que estén cursando una maestría en el país norteamericano. Tiene dos fines, principalmente: potenciar la vinculación futura de la región y servir de vehículo para los centros de estudios latinoamericanos de cada universidad.

Este proyecto derivó de las Conferencias Omnia, que comenzaron en 2016 en Washington y donde estudiantes de políticas públicas se reunían una vez al año para conocerse y trabajar en el diseño de una región más prospera. A causa de la pandemia, estas conferencias se paralizaron. Hasta que la Asociación de Políticas Públicas de Latinoamérica y el Caribe (LAPA) de la Universidad de Georgetown tomó la iniciativa de reiniciarlas recientemente, pero con un formato diferente. Así, se creó la Red Omnia, que les permite a sus integrantes conectarse, interactuar, aprender, discutir y apoyarse mutuamente.

El lanzamiento se realizó a mediados de enero en la Embajada argentina en EEUU y contó con la participación de universidades como American University, Columbia, Georgetown, Harvard, Johns Hopkins, Yale y otras universidades que mostraron su interés de ser parte de la red en un futuro, entre ellas la Universidad de Chicago, Cornell, y Princeton.

Dentro de las nacionalidades presentes en la Conferencia Omnia 2023 estuvieron estudiantes de posgrado de México, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Paraguay, Costa Rica, Puerto Rico, Brasil, Cuba, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala.

“Todos los representantes de las distintas universidades estamos de acuerdo en que esta red tiene una visión de más de 40 años en la que buscamos contar con todas las universidades de Estados Unidos para fortalecer la comunidad latinoamericana y formar lazos profundos entre los futuros hacedores de políticas públicas de toda la región. Estamos interesados en pensar cómo crear una región más equitativa, pacífica e inclusiva, con oportunidades para todos y todas”, comentó Bernarda Jarrín, una de las co-fundadoras del proyecto.

Representantes de las universidades de American University, Columbia, Georgetown, Harvard, Johns Hopkins y Yale, entre otras, participaron del lanzamiento

Durante el primer día, los estudiantes pudieron visitar las oficinas del Inter-American Development Bank (BID) y conocer sobre las actividades del Grupo BID, BID Invest y BID Lab así como oportunidades laborales dentro del organismo, y un recorrido por sus oficinas.

Luego, visitaron el Congreso de los Estados Unidos y, al final del recorrido, los recibió un panel de organizado por Jeyben Castro, director adjunto de la Oficina de Diversidad e Inclusión de la Casa de los Representantes, junto a LAPA.

En la charla participaron Jaqueline Serrano, jefa adjunta de gabinete del diputado Tony Cárdenas; Patricia Ordaz, presidenta de CHSA y directora de divulgación de la senadora Amy Klobuchar; Caitlin Soto, asesora principal del comité HELP del Senado; Karen Navarro, jefa de gabinete de la diputada Monica De La Cruz; y Sesha Joi Moon, jefa de diversidad de la cámara de representantes de los Estados Unidos.

A continuación, se dirigieron a la recepción en la Embajada argentina, donde hubo un acto. “Omnia se puede traducir como ‘todo’, y creo que eso es lo que debe ser esta red, una plataforma para que todos hablemos de todo”, dijo el presidente de LAPA, David Guzmán Fonseca, quien dio unas palabras de apertura junto a la decana de la Escuela McCourt de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown, Maria Cancian, previo a la firma del documento que dio lugar a la creación de la Red Omnia.

La firma del documento que dio nacimiento a la Red Omnia se realizó en la sede de la Embajada argentina en EEUU

El segundo día de la conferencia fue en el edificio del Escuela McCourt de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown donde se ofrecieron tres distintos paneles. El primero, titulado “Policymaking in Think Tanks: Democracy and Governance”, contó con la participación de Benjamin Gedan, director del programa de Latinoamérica del Wilson Center; Michael Shifter, expresidente del Inter-American Dialogue; y Ryan C. Berg, director del programa de las Américas del Centro de Estrategias y Estudios Internacionales (CSIS). El panel, además, fue moderado por Diego Marroquín, del Brookings Institute, exestudiante de Georgetown y exmiembro de LAPA.

El segundo panel, titulado “Policymaking and Cooperation: Social Challanges & Opportunities”, estuvo compuesto por Gabriela Cuevas del Instituto Republicano Internacional (IRI) y Deborah Ullmer del Instituto Democrático Nacional (NDI) con Soledad Planes del BID, exestudiante de Georgetown y exmiembro de LAPA, como moderadora.

El último panel fue una conversación entre Marcela Escobari, directora regional para América Latina y el Caribe de la Agencia de Desarrollo Internacional USAID, y Maricarmen Barrón, experta en Desarrollo Internacional y también ex-estudiante de Georgetown y ex-miembro de LAPA.

Seguir leyendo: