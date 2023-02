La dramática situación de más de 250 familias tras enterarse del sorpresivo cierre de un colegio a 20 días del inicio de clases: “Estamos desesperados”

Colegio Nuevo Horizonte, en San Cristóbal (Foto: Revista El Abasto)

A 20 días del inicio de clases en la Ciudad de Buenos Aires, un importante número de padres y alumnos se enteraron en las últimas horas que el colegio al que acuden no abrirá sus puertas. Se trata del Centro Educativo Nuevo Horizonte, del barrio porteño de San Cristóbal, que con su decisión afectó a más de 250 familias que ya han comprado uniformes y útiles y hasta han pagado las matrículas en diciembre -y a 90 docentes que trabajan allí- sin embargo desde la institución comunicaron este martes que el colegio será vendido y por ende cierra sus puertas.

La desesperación de mamás y papás -algunos de ellos de hijos con discapacidades- que deberán salir a buscar vacantes en un nuevo colegio, problemática que se profundizó durante los últimos años en la Capital Federal. Por su parte, los maestros y profesores deberán buscar trabajo en otra institución tras el cierre anunciado.

Silvia, madre de uno de los alumnos, manifestó: “Fue de ayer a hoy, nos avisaron que cerraban y que no hay solución pese a que ofrecimos todas las soluciones habidas y por haber pero no quieren saber nada”.

Según precisó la mujer, en declaraciones a Todo Noticias (TN), los padres propusieron elevar el valor de la cuota hasta el doble e incluso quitar becas, pero la institución no dio el brazo a torcer. “Quiero tener el lugar para que mi hijo vaya al colegio con sus compañeros; los chicos están llorando, es una locura, se creen que esto es un supermercado y que somos animales”, protestó Silvia contras las autoridades de Nuevo Horizonte.

Por su parte, Celeste, ex alumna del colegio -ubicado en Matheu 1472- al cual llevó también a su hijo, señaló que “es tremendo lo que estamos viviendo, todos los papás estamos desesperados, no sabemos ya cómo pedir ayuda y frenar esta situación”. “No sabemos qué puede hacer el Gobierno de la Ciudad, por lo menos que nos den tiempo, no nos pueden avisar ayer que va a cerrar el colegio; hay gente que está de vacaciones y se está enterando que no tiene colegio; no tenemos dinero, no podemos salir a buscar porque nadie tiene una vacante. ¿Cómo le explicamos a los chicos que hoy no tienen colegio? estamos pidiendo asistencia psicológica para poder explicarles bien a los nenes la situación, por favor hagan algo”, lamentó desesperada.

“Todos queremos a este colegio, lo elegimos, no puede ser un negocio, no puede ser un negocio la educación”, continuó Celeste: “No podemos dejar en la calle a chicos con autismo, con síndrome de down, con un montón de situaciones... familias destrozadas”. Sin embargo, “nos dijeron que el colegio está vendido; nos cierran la puerta en la cara”.

Tras enterarse de forma “desprolija” y “por mensaje”, las familias afectadas se autoconvocaron este martes a las 9 de la mañana para tratar de encontrar una solución con las autoridades. “Intentamos hablar para solucionar este problema, si tenemos que pagar más nos vamos a juntar; si hay familias que no pueden pagar, todas las familias juntan el dinero y pagamos, pero no puede ser que los pibes queden en la calle, es inhumano”, declaró indignada Celeste.

Los padres denunciaron que hasta el momento no han tenido respuesta del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

Paula, mamá de una estudiante de segundo grado con discapacidad, dijo en diálogo con la revista El Abasto, que “un tal Cristian nos dijo que no cerraban los números”: “Nuevo Horizonte está 60% subvencionado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... le pregunté cuánto más necesitaban para que continúe y dijo que debía aumentar el doble la cuota y la matrícula”. “Le dije que no había problema, que lo habláramos y que los padres que no pudieran los ayudábamos, pero dijo que no”, agregó denunciando “un problema interno” de la institución, más allá del económico.

El comunicado del colegio

El Centro Educativo Nuevo Horizonte envió este 7 de febrero un comunicado a los padres oficializando la decisión de cerrar el colegio “a partir del 1° de marzo”. Si bien señalaron que la medida es “triste y dolorosa”, justificaron la determinación haciendo referencia a “la situación económica del país, los incrementos salariales de los docentes y no docentes de los últimos años, la decreciente matriculación en todos los niveles educativos, los efectos y consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19″, entre otros factores.

“La decisión tomada del cierre de la actividad educativa nos pesa, más allá de las implicancias a nivel personal y profesional, en tanto afecta a toda la comunidad educativa: alumnos, padres, personal docente y no docente y personal directivo de ambos niveles “, admitieron.

