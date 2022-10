El Gobierno entregó 1.500 tablets para alumnos de escuelas públicas de Tigre

El Gobierno entregó 1500 tablets a chicos de Tigre

El Gobierno entregó hoy 1.500 tablets destinadas a estudiantes de sexto grado de escuelas públicas de Tigre, en el marco de un programa impulsado por ENACOM. Lo hizo en un acto encabezado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y su esposa Malena Galmarini, presidenta de AySA.

“Se trata de una plataforma con contenidos para cada año. Lo que hace es fomentar y acrecentar el vínculo entre los maestros y el alumnado. El acto es la culminación de un trabajo que se viene haciendo desde hace seis meses. Se dice que es imposible coordinar varias áreas del Estado, pero hemos articulado tan bien que hoy los alumnos tienen una plataforma moderna, dinámica, que hace mucho más divertido el aprender y el enseñar”, destacó Galmarini en diálogo con Infobae.

Malena Galmarini, presidenta de AySA

La funcionaria precisó que solo quedan 16 escuelas sin Internet en el municipio, que serán conectadas antes de fin de año. “Tiene un impacto real importantísimo. Achicamos la brecha digital entre los chicos pobres y los chicos ricos. Tienen más ganas de estudiar, de ir a la escuela, de hacer la tarea. Es muy importante el rol que tiene la plataforma y también el dispositivo”, subrayó.

Facundo Leal, presidente de Arsat, Malena Galmarini y Jaime Perczyk

El anuncio se realizó en la sede de ARSAT en Benavídez y forma parte del Programa Conectando con Vos, que busca promover el “el acceso equitativo a dispositivos TIC” y cuenta con un total de 140 mil tablets y un presupuesto de 3.500.000 pesos. El anuncio fue impulsado por distintos organismos en forma conjunta: ARSAT, el ENACOM, el Ministerio de Educación y el municipio de Tigre.

Las tablets que entregó el Gobierno

Al respecto, el presidente de ENACOM, Claudio Ambrosini, señaló: “Esto significa poder articular una política conjunta de conectividad basándose en la premisa de conectar a los no conectados, a lugares donde los privados no llegan porque económicamente no es rentable. El Estado ahí tiene que estar presente para igualar la línea de largada. Es un paso más de lo que venimos haciendo desde el primer día”.

El presidente de Arsat y la titular de AySA

Durante el acto, participaron cientos de chicos que se llevaron la tablet a su casa. Una profesora y un alumno en representación de cada una de las 16 escuelas subieron al escenario a recibir el dispositivo de mano de las autoridades.

El ministro de Economía, Sergio Massa, y su par de Educación, Jaime Perczyk, también participaron del acto

Jaime Perczyk, ministro de Educación, también participó del acto y celebró que “cada vez más chicos acceden a las herramientas tecnológicas”. “Esto solo tiene como objetivo que ustedes puedan aprender más, no hay otro objetivo que ese. Se trata de nivelar para arriba, con más computadoras, más libros y más tiempo en la escuela”, remarcó.

Por último, Sergio Massa tomó la palabra y agradeció a la comunidad educativa. “Quiero felicitar a los docentes por cómo recibieron la tecnología. Tenemos un sueño que si trabajamos todos juntos: docentes, papás, alumnos, autoridades podamos lograr que a fin de año no haya una solo escuela de Tigre sin internet, que no haya ni un solo chico sin su tablet. Y lo vamos a tratar de hacer a lo largo de toda la Argentina porque ustedes, chicos, son los dueños del país que viene”.

Fotos: Adrián Escándar

