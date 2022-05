Leo Gentili: el fútbol, los libros y la ambición por la excelencia

Qué placer fue escuchar a Leonardo Gentili, el reconocido relator que todos los fines de semana llena de fútbol las radios del país, pero esta vez hablando de su labor y sus pasiones. Invitado por Ticmas para hablar de la vocación, Gentili contó cómo es el trabajo de aquel que —parafraseando a Walter Saavedra— “lee en voz alta lo que los jugadores escriben con los pies”.

Quizá Gentili sea el relator más cálido de la actualidad, lo que es seguro es que es el más culto. Comparte esa característica con Víctor Hugo Morales, gran figura de la radio a quien admira por su desempeño y su compromiso. Con una vasta trayectoria que incluye diez años siguiendo la campaña de Excursionistas y luego un paso por importantes emisoras como Radio Nacional, Splendid, Rivadavia y La Red —donde está desde 2012—, Gentili tiene la capacidad para integrar en el relato intertexualidades de Borges, Andrés Rivera, Galeano y otros grandes escritores.

“Yo me siento relator de fútbol todo el tiempo”, dijo, “aunque no todo el tiempo estoy relatando. Pero si voy al teatro, al cine o leo un libro, todo eso me queda en el preconciente y sé que en algún momento lo voy a poder volcar en un partido”.

Leo Gentili estuvo en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro

En este sentido, Gentili recordó una vieja anécdota que Vicente Muleiro le contó en Radio Nacional. Muleiro de chico escuchaba a Fioravanti —un icónico relator de entonces—, quien, en un partido de la selección argentina dijo: “Estamos en Suiza donde se respira un aire de tarjeta postal”. La enorme potencia visual de esas pocas palabras permaneció largamente en Muleiro hasta que, mucho después, las encontró en un poema de Oliverio Girondo. “Se respira una brisa de tarjeta postal”, decía el poema llamado “Venecia”, y Muleiro comprendió cómo se forma un periodista.

Gentili tiene esa relación con los libros. Es un lector caótico como cualquier apasionado. Todo en él es fascinación y saqueo: “Soy un gran subrayador y todo lo voy plasmando en distintas carpetas”, dijo. Y continuó: “Tengo papeles por todos lados que andan dando vueltas por mi casa y sé que en alguna ocasión me va a servir para mejorar un relato, para hacer un editorial. Es la manera que yo tengo de enarbola bandera de la literatura y hacerla un balón de fútbol”.

—¿Qué hace que el fútbol nos cautive tanto?

—La pasión no tiene explicación y parte del encanto está en eso. El futbol, por sobre todas las cosas, es una pasión; entiendo que es la pasión icónica de los argentinos. Por eso mueve lo que mueve y genera lo que genera, y excede lo que es propiamente el fútbol. El fútbol no son solo veintidós tipos: estamos hablando del barrio, de lo identitario, de los amigos, de nuestras historias. Y, en definitiva, todos estamos hechos de historias. El fútbol tiene que ver con el acervo cultural de los argentinos. Y la literatura y el fútbol se cruzan: en los libros, en los relatos, en la cancha, en una biblioteca, en la feria del libro. No es solamente una pelota y veintidós tipitos buscándola.

—Borges irónicamente se preguntaba por qué no le daban una pelota a cada uno.

—Y, sin embargo, en sus cuentos también hizo referencia al fútbol. Borges era un gran provocador, pero interpretaba lo que a la gente le apasionaba.

—¿Y los libros? ¿Qué pasión te despiertan?

—Cuando uno ingresa por la puerta de un libro, que es la primera página, y termina escapándose por la del fondo, que es la última, ya no es el mismo. No soy el mismo tipo porque habré agregado algo, habré aprendido. Todo eso a mí me sirve para incorporar conocimientos, conceptos, palabras, frases. A mí me gusta como oyente aprender y llegar a distintos lugares a partir de lo que me cuenta el relator, el tipo de la radio. Humildemente lo intento. No sé si lo consigo. Ir en busca de la excelencia no te asegura encontrarla, pero sí te asegura ser cada día un poquito mejor.