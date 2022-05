Diego Valenzuela: “La gran misión de los argentinos es volver a mover la rueda del progreso social”

Diego Valenzuela en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro de Buenos Aires 2022 (Foto: Lucía Rennella)

En una charla distendida, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela visitó el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro y habló con Patricio Zunini sobre los temas más salientes de la educación en su partido.

“Para mí el hecho educativo no pasa solamente por las escuelas”, comenzó, “pero, por otro lado, hoy educarse, formarse conlleva un montón de otras cuestiones; a veces de la educación no formal, también de las habilidades blandas, actitudinales. Hoy por hoy, creo que la gran misión de los argentinos es volver a mover la rueda del progreso social y ahí la educación y la formación para el trabajo son claves”, destacó Valenzuela.

Sobre la gestión de Tres Febrero, el intendente informó que cuentan con “27 jardines municipales, la mitad de la oferta o de la propuesta de nivel inicial es municipal; a mí eso me hizo aprender mucho y concentrarme en los más chiquitos que además es la etapa formativa de la vida”. Ante estos primeros pasos en la educación, Valenzuela destacó que “Hicimos muchos cambios a nivel jardines de infantes desde un programa para las emociones, robótica… este último año sumamos educación física porque es sumamente importante tener el trabajo del desarrollo del cuerpo y la motricidad en los más chiquitos”.

Problemas y desafíos ante el Covid-19

En cuanto a los problemas y desafíos que enfrenta la educación en el partido de Tres Febrero, el intendente señaló como el primero fue la vuelta a la presencialidad. “Si bien las escuelas se mantuvieron abiertas con la virtualidad; también la virtualidad dañó mucho porque hay muchísimas familias en el conurbano que no han podido tener la conectividad, los datos, la computadora para que sus hijos se eduquen correctamente”.

“Hay un déficit que es cuanti-cualitativo. Hay chicos y chicas que no volvieron a la escuela. Y otros que volvieron, pero no aprendieron durante dos años”, se mostró preocupado Valenzuela, aunque destacó el programa “ATR” de la provincia que consistió en salir a buscar a esos chicos que quedaron excluidos de la educación con la pandemia, en especial de los barrios populares.

Continuando con los desafíos, remarcó que era clave la infraestructura: “Las escuelas en la Provincia están mal, tienen edificios muy antiguos; no se han hecho las inversiones suficientes y falta un montón para que el ámbito escolar sea el correcto. Y lo otro que diría es la conectividad”.

Hay chicos y chicas que no volvieron a la escuela. Y otros que volvieron, pero no aprendieron durante dos años

Un mundo conectado

Estar conectados es mucho más que un simple slogan de deseo. Valenzuela lo ve como una “precondición para todo. A veces uno no entiende cómo no nos podemos organizar los niveles de gobierno para que todas las escuelas, los edificios escolares tengan conectividad de alta intensidad porque eso garantiza hoy accesibilidad al mundo de la educación”

“Si bien las estadísticas no las manejo yo, porque las escuelas son provinciales”, planteó a la hora de pensar en números, “lo que hicimos en base a unos estudios es ver un 10% de desconexión en base a una matriz. Si la matrícula en Tres de Febrero en todos los niveles es 82 mil , hay 8 mil chicos de diferentes edades que han tenido ese problema; probablemente algunos hayan vuelto, otros no. Hay que insistir en volver a los barrios, es muy importante el territorio, el trabajo de campo”.

También destacó la necesidad de priorizar contenidos, para aquellos que quedaron excluidos durante la pandemia y así puedan recuperar el nivel que se requiere para avanzar en los distintos niveles educativos.

Ingresar al mercado laboral

La preocupación de muchos docentes, académicos y familias se centra también en el rol de la escuela como preparadora para el mundo del trabajo. Al respecto, Valenzuela tiene una opinión sobre aquellos alumnos que egresan de la secundaria en su partido: “Me los imagino ciudadanos y ciudadanas activos, comprometidos con su barrio con su sociedad interesados por lo público. Después cada uno tiene por supuesto una pasión, un desarrollo personal, pero sin perder su lógica ciudadana; eso es lo primero. Y lo segundo, es tener capacidad de empleabilidad. Me parece que ese tiene que ser el norte de todos nuestros esfuerzos”.

Además de destacar el rol de la escuela, a la hora de preparar a los chicos para el mundo del trabajo Valenzuela señaló que no hay que perder de vista “La educación no formal. Nosotros tenemos desde una escuela de albañilería, electricidad y plomería con la UOCRA, hasta hemos armado una escuela de tecnología que se llama Tecno 3F, donde hay programación por ejemplo y donde también hay acceso a lenguaje y tecnologías que tienen un desembarco muy rápido en el mundo del trabajo”. Otra de las necesidades que remarcó fue la de que los alumnos que se formen en su partido sepan hablar inglés, al menos en términos básicos, para cumplir con las expectativas de obtener un trabajo de calidad.

La educación tiene que ser el motor del progreso. Y el rol del Estado tiene que ser el de facilitador y promotor de estas herramientas para todos, para los que quizás no lo tienen en su hogar por su contexto socioeconómico

Tecno 3F

Se trata de un programa de capacitación lanzado por la Dirección de Empleo y Formación para el Trabajo de la Municipalidad de Tres de Febrero en 2022 con el objetivo de acercar de manera inclusiva a la tecnología, la programación, habilidades del siglo XXI, aptitudes profesionales y necesidades laborales a toda la comunidad. El intendente se mostró orgulloso de la iniciativa y contó que se “sintieron desbordados” por la muestra de interés de los ciudadanos, logrando más de mil inscriptos en tan solo un día.

“La educación tiene que ser el motor del progreso. Y el rol del Estado tiene que ser el de facilitador y promotor de estas herramientas para todos, para los que quizás no lo tienen en su hogar por su contexto socioeconómico”, planteó Valenzuela.

Desafíos para un nuevo país

El intendente destacó la importancia de no perder de vista que nuestro país hoy no tiene, por diversas razones, “un marco de conectividad adecuado. Se ha difundido la conectividad, pero es de baja intensidad y ni hablar de los sectores populares. A veces la conectividad es el teléfono de una mamá o un hermano con datos que se acaban rápido”.

“Cualquier ciudad del mundo que quiera realmente estar en la frontera del pensamiento, del conocimiento, de la competitividad tiene que tener 500 gigas a un tera y si vemos lo que tenemos en la Argentina estamos lejísimos”, planteó y agregó: “Falta una política nacional que apunte a la conectividad. Al final del día hoy la empleabilidad es educación, formación, talento y conectividad”

Valenzuela también aprovechó la charla para hablar de sus frustraciones al enfrentarse a los tiempos y las formas de la burocracia. “Yo he querido conectar a las escuelas de Tres de Febrero, pero no lo puedo hacer porque soy el intendente, lo tiene que hacer la Provincia (de Bs As) y ahí te gana la burocracia”. Sobre su relación con el gobierno actual de Axel Kicillof, Valenzuela situado en el arco político opositor, planteó: “El color político no debería ser un impedimento para las políticas de Estado. Las políticas de Estado trascienden los Gobiernos y las ideologías. Yo siempre busco dialogar, poder tener proyectos en común tanto con la Provincia como con la Nación”.

La batalla de la lectura

Ya desde el inicio de la charla, Zunini había notado que Valenzuela llegó acompañado del libro Caseros. La batalla por la organización nacional, de Ignacio Zubizarreta, Alejandro Rabinovich y Leonardo Canciani (Penguin Random House) y no quiso perderse la opinión de un lector comprometido como lo es Valenzuela.

Por sus obligaciones, el intendente contó: “Leo menos que antes. Soy más quirúrgico a la hora de elegir cosas que me apasionen o que realmente me sean útiles para enriquecer mi trabajo. La historia es una de mis pasiones; este libro es el más reciente que hay sobre la batalla de Caseros y el contexto político social anterior y posterior a la batalla; es el que da nombre a la localidad en la que vivo (...) Nuestro municipio lleva su nombre por la fecha de esta batalla”. Una historia clave que lo llena de orgullo “Son mis pagos y es una batalla que tiene un sentido histórico para los argentinos”.

