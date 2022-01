20 millones de muertos y Europa devastada: la trágica historia de la Primera Guerra Mundial

El británico guarda silencio y hace un mes que no se pronuncia oficialmente acerca del caso. Desde Inglaterra informaron qué tendría que suceder para su vuelta a la competencia

En un diálogo con la prensa de su país, el ex futbolista francés dio su opinión sobre varios temas tabú dentro del deporte más popular del mundo

Reapareció Ginés González García y recordó su salida del Gobierno: “No hice nada incorrecto, quizás cometí alguna estupidez”

“A la distancia pienso que no pudo haber sido algo fortuito”, afirmó el ex funcionario, a quién Alberto Fernández le pidió la renuncia por el vacunatorio VIP que se montó en el Ministerio de Salud cuando todavía no se había expandido la vacunación en el país