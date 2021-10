Descubrir en lugar de “cubrir”: el Aprendizaje Basado en Proyectos y la motivación de los estudiantes

Aprendizaje basado en proyectos

Reconocer los intereses individuales de nuestros alumnos no es tarea fácil, implica un acompañamiento sistemático de reflexión, observación, seguimiento y propuestas de abordaje para su correcta interpretación. Cada actividad de recolección de información debe estar planificada en función del desarrollo de habilidades múltiples y atendiendo a la diversidad, para que cada chico sienta que esa actividad que le estamos proponiendo no es general, sino que es para él, ya que necesitan permanentemente sentirse comprendidos, valorados y que les brindamos ese espacio de contención donde, se construye un gran vínculo sano, desde la emoción, la intención y la atención.

Mediante el trabajo por ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) un estudiante puede demostrar no sólo lo que sabe. También cómo es capaz de aplicarlo desde la geometría al arte, desde las ciencias al lenguaje, ofreciéndoles ideas clave, metodologías, perspectivas, herramientas y competencias que traten de favorecer la oportunidad de mostrar lo que saben. Decir que debemos volvernos observadores minuciosos en el aula resulta indispensable para captar motivaciones encubiertas que podemos potenciar.

Una experiencia ampliamente gratificante (entre tantas vividas en el aula) me condujo a prestar suma atención. Tenía una alumna que durante todas mis clases dibujaba, nunca levantaba la vista frente a mis explicaciones y esto ocurría a menudo. Lo interesante era que, cuando yo pedía respuestas, era la primera en levantar la mano y contestar, lo que me daba la pauta de que prestaba atención, solo que no podía dejar de hacer eso que más le gustaba y captaba su atención por completo. Decidí “des-cubrir” su habilidad y potenciarla a través de actividades de investigación sobre la temática de sus dibujos, incursionó y lo relaciona con diferentes materias como lengua, artes plásticas, matemática, desde diferentes perspectivas construyó aprendizajes significativos desde lo cotidiano y mediante trabajos colaborativos con sus compañeros.

Esto nos lleva repensar estrategias de abordaje desde sus contextos próximos y observables, tal es el caso de una de las metodologías de enseñanza muy necesaria para la construcción del trabajo por ABP, el estudio de casos, en el que los estudiantes construyen su aprendizaje a partir del análisis y discusión de experiencias y situaciones de la vida real, es decir, de su contexto próximo. No solamente nos abre un abanico de posibilidades para conocer a nuestros estudiantes, sino que en ese proceso de descubrimiento les brindamos la posibilidad de desarrollar ampliamente las capacidades de comunicación, pensamiento crítico, resolución de problemas, trabajo colaborativo siempre poniendo énfasis en buscar opciones facilitando el pensamiento divergente, en ese “aprender haciendo” los preparamos para la toma de decisiones, autorregulación de tiempos, autonomía y confianza.

Construir métodos de caso en función de sus intereses, resulta un gran desafío por parte de los docentes, requiere de una planificación previa atendiendo a diferentes etapas que servirán de base para que cada estudiante construya con su aporte. Nos encontramos con una fase preliminar, donde los acercamos desde la toma de conciencia a la problemática detectada, siempre desde su contexto inmediato. Pasamos a la fase de expresión, donde, de manera individual, los estudiantes investigan y realizan sus aportes para intentar brindar una posible solución a través de disparadores y preguntas productiva. Ya en la fase de contraste, y de manera grupal, se pone en debate cada propuesta, con el único fin de considerar cada postura, pero respetando la idea inicial de cada alumno. Para culminar en la fase de reflexión, donde los acompañamos en ese proceso construido, visualizan y, si es necesario, realizan ajustes para que, a partir de lo trabajado, comiencen a generar actividades que darán nacimiento al proyecto.

En la charla “Motivar a los docentes”, María Lorena Vaccher, especialista en educación, nos cuenta diferentes experiencias del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) donde expresa que los lazos de confianza de los estudiantes se afianzan cuando se conocen al desempeñar distintos roles, al analizar, investigar, enfrentar y resolver situaciones de la vida real.

Los docentes debemos generar instancias donde el cuestionamiento sostenido no solamente se realice en el desarrollo de los métodos de caso, sino durante todo el transcurso del proyecto que se lleve a cabo. Esto propiciará que se puedan seguir desarrollando capacidades. ¿Contame qué has comprendido del tema? ¿Decime cómo serías capaz de expresar lo que has aprendido? ¿De qué manera podrías emplear lo aprendido en otra situación? Vaccher destaca la importancia de la autoevaluación, coevaluación y la evaluación como parte del proceso de aprendizaje a través de rúbricas y listas de cotejo. De este modo, la motivación de los estudiantes se mantiene al saber que están aprendiendo contenidos significativos y que sus acciones impactarán en su realidad.

El trabajo por ABP propicia estos espacios de aprendizaje y se diferencia fuertemente del aprendizaje clásico, desde la mirada del rol protagónico y poniendo la atención en que los estudiantes demuestren que van abriendo campo a la confianza suprema de conocerse más en su miríada de posibilidades.

Marta Palomo es profesora especialista Diplomada en Neuroeducación y Neurodidáctica y autora de los libros La importancia del Aprendizaje Basado en Proyectos todo un desafío en las aulas 2020 y El ABP en acción, Re- creando nuestras prácticas con herramientas didácticas.

