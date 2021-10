Cuánto mide un aula: la experimentación como un hecho educativo

Un aula a la espera de los alumnos. EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

“¿Cuánto mide un aula?”. Estamos tomando un café con Gerardo en un bar de Belgrano, un local en una esquina con forma de L. Gerardo era profe de Química —hoy ya está retirado— y me habla de los años en que daba clase. Entonces mira el bar y me hace esta pregunta. Busca en el bolsillo interno del saco una lapicera gruesa bordó. Corre la taza, agarra una servilletita y hace un dibujo que se parece a un rectángulo. Me sorprende, porque aunque lo hace con trazo firme, la forma le sale chueca: los lados están un poco torcidos, a uno le sale un poco de panza. “Esto es un aula”, dice, “cómo calculás la superficie”. Fácil, pienso pero no lo digo. Es un rectángulo: base por altura.

Gerardo me cuenta, entonces, que en los últimos años les pedía a los estudiantes que llevaran un metro para calcular el área del curso. “Los más perspicaces tomaban dos paredes y calculaban base por altura. Eso está muy bien”, dice. Pero, como si hubiera adivinado lo yo que pensaba, dice: “Pero no es lo correcto, ¿no?”.

La geometría ayuda a anticipar los resultados, le da un marco, una aproximación a los cálculos. Pero asumir que un aula es un rectángulo sin confrontar la realidad es un problema. Un aula puede tener una forma regular, pero no necesariamente debe ser así: a veces las paredes quedan un poco torcidas, a veces a una le sale un poco de panza.





Un aula del Colegio Nacional Buenos Aires

En última instancia, la propuesta de Gerardo no es más que construir el conocimiento a partir de la experimentación: hay una predicción, se hace una experiencia y se analizan los resultados. Pero la escuela no suele seguir ese proceso. La educación tradicional descansa en la autoridad del docente y, como él es el dueño del saber, la experiencia es una actividad complementaria o superflua —que sólo se usa para verificar lo preciso que es el profe—.

Pero aprender con las manos en la masa da algo más que la mera transmisión de un conocimiento. Da una idea de ser y estar en el mundo: estimula el diálogo con el entorno, permite darle un valor positivo a la duda, al proceso, al error. Miro el rectángulo chueco de Gerardo y pienso en las certezas que aprendí en la escuela y que nunca puse en duda. Prefiero la educación que desestabiliza.

