Quién es Pepe Menéndez, el referente español que participa hoy en las Jornadas Iberoamericanas de Educación

Pepe Menéndez

“Los profesores tenemos una posición privilegiada para distinguir entre el Ser del alumno y su Hacer académico”. Con esta frase taxativa y potente, Pepe Menéndez abre el ensayo Escuelas que valgan la pena (Paidós) en el que registra una serie de historias para entender la educación del futuro. Es una frase taxativa porque no admite discusión. Aunque es cierto que recién se ve la certeza una vez que alguien la pronuncia. Y es potente justamente porque les devuelve a los estudiantes su integridad total como persona en un ser y un tiempo, en un estar y un actuar. El estudiante no es solo una mente, no es sólo un cuerpo, no es solo un corazón: es todo eso.

Profesor de Literatura con casi 40 años de experiencia —da clases desde 1981—, fue director del Colegio Joan XXIII (Barcelona) y director adjunto de la Red de Colegios de Jesuitas de Cataluña. Desde entonces, su incansable actividad lo ha llevado a promover y desarrollar modelos de transformación de la educación, asociaciones de escuelas, políticas educativas, programas directivos, asesoramiento a gobiernos e instituciones de España, Portugal y América latina.

“Cuando era chico, mi vida escolar transitaba entre la curiosidad por el mundo de fuera y la incomprensión de tener que memorizar tanta información que no necesitaba”, dijo en una charla TED muy recordada en la que destacaba el compromiso educativo de un profesor —un cura— que, en pleno franquismo, les propuso pensar y, a partir de la presidencia de Salvador Allende en Chile, abordar teorías sobre la posibilidad de alcanzar de manera pacífica un nuevo paradigma social disiento del capitalismo. La clase puso en ese debate toda la energía que necesitaba para la discusión —”hubo momentos de tensión”— y la exposición de argumentos. “Yo nunca había visto vibrar tan apasionadamente a mi clase”, dijo y entonces se preguntó: “¿Es capaz la escuela de comprender que el conocimiento no está para guardarlo en el congelador de la memoria? ¿Es posible aplicarlo en respuestas a preguntas que conecten con nuestras vidas? Yo creo que sí”.

Esta idea es la que lleva a Pepe Menéndez platear que educar es conectar la escuela con el proyecto de vida de cada alumno.

Jornadas Iberoamericanas de Educación Ticmas

Pepe Menéndez en las Jornadas Iberoamericanas de Educación Ticmas

Desde hoy y hasta el sábado se realizan, la solución educativa Ticmas organiza tres Jornadas Iberoamericanas de Educación. Con un extenso programa y la presencia de importantes referentes de la región, los aspectos sobre los que se debatirán ideas, proyectos y estrategias para la educación que nos deja la pandemia: cómo abordar las ciencias, de qué forma protegerse de la “infoxicación”, cómo evitar el cansancio de las tareas repetitivas, con qué tácticas se puede profundizar la gestión de las emociones en el aula, etc.

Pepe Menéndez participa hoy en un diálogo junto a Flavia Pittella moderado por Lorena Vaccher: Elogio de la docencia: por qué ser maestro es la profesión más hermosa del mundo, tal el título del encuentro, será a las 16 (hora de BA).

La registración desde aquí es libre y gratuita.