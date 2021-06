Como efecto de la pandemia, crece el uso de contenidos digitales entre los estudiantes

Varios alumnos trabajan con sus portátiles durante una clase online. EFE/Olga Torres/Archivo

Un informe del diario inglés The Mirror señala que entre 2020 y lo que va de 2021, el consumo de contenidos digitales se ha duplicado entre los estudiantes de todos los niveles, un porcentaje que creció empujado por el cierre obligado de colegios, universidades y bibliotecas escolares. La facilidad para acceder desde distintos dispositivos y la versatilidad de los contenidos son dos razones de peso en la elección de los estudiantes.

El notable crecimiento ha implicado un gran inversión, no solo en la reconversión de las editoriales sino también en las ed-techs. “Con la tecnología que está disponible”, señalaba el CEO de la empresa británica Kortext, que ha reportado ingresos anuales cercanos a los 20 millones de libras esterlinas, “los estudiantes no deberían estar en desventaja injusta si no pueden acceder a sus materiales de aprendizaje”.

La educación ante un nuevo futuro

Las plataformas educativas representan también una gran oportunidad para América latina, donde la educación está atravesando una profunda crisis marcada por el fuerte abandono escolar. Los números, provistos por Unicef, son alarmantes: Ecuador perdió aproximadamente 90.000 estudiantes de primaria y secundaria, Perú 170.000, en Brasil más de cinco millones de niños. En Argentina, la caída también ha tenido una curva anunciada pero gracias a herramientas como Ticmas y Bidi, muchos estudiantes han podido mantener su escolaridad.

La educación está en momento clave para definir su futuro. Y todo hace ver que ese futuro será digital o no será.

