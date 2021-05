Un grupo de madres le respondió a Alberto Fernández por la suspensión de las clases presenciales: “No vamos a ceder”

Reclamo de padres y chicos el viernes pasado en la Quinta de Olivos

Hoy por la mañana, el presidente Alberto Fernández se volvió a referir a la polémica sobre las clases presenciales. El mandatario criticó a Horacio Rodríguez Larreta por no cerrar las escuelas e incluso cuestionó a las madres y padres que impulsan los reclamos por el regreso de la presencialidad en las aulas del conurbano bonaerense.

“Hay que dejar de hacer política con la pandemia. Yo ya no necesito más a una señora que me tiene loco… loco no, a esta altura ya me río. Ha puesto un cartel en la puerta de Olivos que dice: ‘‘Axel y Alberto, liberen a nuestros hijos”. Un montón de velitas como haciendo una vigilia. ¡Por favor! ¡Por favor! Yo estoy cuidándote a tus hijos. ¿No te das cuenta de que te los estoy cuidando?” , dijo Fernández en una entrevista con el periodista Gustavo Silvestre en Radio 10.

En realidad no es una señora la que insiste por las clases presenciales, sino un colectivo de familias nucleadas en Padres Organizados. “Se refiere burlona y despectivamente a la vigilia que hicimos la semana pasada. No nos consta que una madre realice todos los días esta acción en nuestros grupos”, plantearon en la organización de padres ante la consulta de Infobae.

La manifestación a la que aludió el Presidente es la que tuvo lugar el viernes pasado por primera vez. Grupos de padres y chicos hicieron una vigilia frente a la Quinta de Olivos. Prendieron velas y desplegaron un cartel con la consigna: “El saber rompe las cadenas de la esclavitud. 3 millones de niños en PBA siguen con su vida en pausa. #AbranLasEscuelas”.

Una nueva campaña de Padres Organizados por el regreso de las clases presenciales

Tras las declaraciones de Alberto Fernández, hubo una respuesta contundente de parte de las madres: “Es una locura lo que están haciendo con la educación de nuestros hijos y no vamos a ceder. Vamos a seguir molestando, vamos a seguir estando y vamos a seguir presionando hasta que se cumplan los derechos de nuestros hijos” , remarcó Nuria Fortunato, vocera de Padres Organizados de la provincia de Buenos Aires.

La intención del colectivo es replicar la vigilia los próximos viernes hasta que se permita el regreso de los chicos a las aulas, “no como una manifestación masiva sino como un reclamo espontáneo que surja de las familias”.

“Vamos a seguir en vigilia y vamos a seguir prendiendo velas como símbolo a que le dé luz a este gobierno, para que recapacite y entienda que lo que están prohibiendo son los derechos de los niños. Es el futuro de nuestro país el que está en juego. El problema de la salud es una mala gestión de este gobierno. Estamos como estamos hoy porque no llegaron las vacunas prometidas. Hoy nuestros hijos están hace un año y medio sin educación por sus políticas”, señaló Fortunato.

Replicarán la vigilia en Olivos el próximo viernes

El conurbano bonaerense atraviesa su quinta semana sin clases presenciales. Lo que en principio se trató de una suspensión por 14 días, luego se extendió a otros 21. La proyección es que todos los partidos del conurbano, que continúan en situación de “alarma epidemiológica”, seguirán con clases a distancia.

Tras el segundo decreto de restricciones, el gobierno bonaerense hizo una excepción. Permitió que las escuelas siguieran abiertas con una guardia mínima de docentes para que inviten a los chicos desvinculados de la institución a tener al menos un rato de una actividad presencial. Sin embargo, los padres observan trabas incluso para esas iniciativas.

“Hoy en Zona Norte, las inspectoras no dejaron entrar a los chicos que están con actividades de revinculación. Eso no lo vamos a permitir porque los chicos que están yendo son los que más lo necesitan. El propio gobierno hizo la excepción y las inspectoras están coartando la posibilidad de siquiera ponerse al día o entender un tema”, indicaron desde Padres Organizados.

En los próximos días, el Gobierno definirá las nuevas restricciones para afrontar la segunda ola de contagios. Las escuelas estarán incluidas en el paquete de medidas. En la provincia de Buenos Aires, los distritos en “alerta epidemiológica” seguirían sin clases presenciales, mientras que la Ciudad de Buenos Aires analiza sumar una suspensión parcial a la asistencia de los alumnos.

