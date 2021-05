5 biopics para trabajar en clase

Madame Curie (Foto: Netflix México)

Aún cuando las películas no se ajustan completamente a la realidad y a veces estiran la trama o crean conflictos donde no lo debería haber, un buen relato es una gran manera de conocer e interesarse por una figura importante de la historia. De Mozart a Churchill, de Picasso a Steve Jobs, el cine puede ser un camino para recorrer desde la clase: las teorías más complejas pueden comenzar a interpretarse, las vidas más oscuras pueden tener un rayo de iluminación, las decisiones de gobernantes puede verse en la piel de las personas “comunes”.

Aquí cinco biopics para trabajar en clase. Y un dato que suma simplicidad: todas están en Netflix.

Bobby Fischer y Anya Taylor Joy

En busca de Bobby Fischer (Searching for Bobby Fischer), de Steven Zaillan (1993)

Para todos los que quedaron impactados con la serie Gambito de gama, aquí una película para seguir pensando en ajedrez. En busca de Bobby Fischer está inspirada en la vida de Josh Waitzkin, un niño prodigio que se mueve en el tablero con una naturalidad desbordante. La peli no es solo una reflexión sobre los límites de la exigencia sobre un chico, sino también un fresco de época sobre cómo la Guerra Fría teñía hasta el último rincón del mundo.

Madame Curie (Foto: Netflix)

Madame Curie (Radioactive), de Marjane Satrapi (2020)

Maria Salomea Skłodowska-Curie fue la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades: Física y Química. Toda su vida tiene una épica asombrosa, desde haber estudiando clandestinamente en Varsovia hasta cómo impactó en su salud el trabajo con la radioactividad. La película de Satrapi tiene, tal vez, una mirada que hace demasiado hincapié en el debate sobre el rol de la mujer, pero eso también, sabemos, es una fortaleza que se puede discutir en clase.

Neil Armstrong, Edwin "Buzz" Aldrin y Michael Collins

El primer hombre en la luna (First man), de Damien Chazelle (2018)

Amamos el espacio. El cine mira al firmamento y lo puebla de naves y astronautas. El primer hombre en la luna muestra cómo fue la preparación de la misión espacial Apolo 11 para llegar a la Luna en 1969. Ryan Gosling hace de Neil Armstrong.

"Los Dos Papas" (Netflix)

Los dos papas (The Two Popes), de Fernando Meirelles (2019)

Qué influencia tiene el Vaticano en el concierto de las naciones. Cómo se piensa la religión, la filosofía, la política y la sociedad. La película recrea las “falsas” conversaciones que se dieron durante la transición entre los papados de Benedicto XVI (Joseph Ratzinger) y Francisco (Jorge Bergoglio).

Eddie Redmayne en "La teoría del todo"

La teoría del todo (The Theory of Everything), de James Marsh (2014)

Contar la vida de un científico —como la de un escritor, un ingeniero, un programado o un académico— puede ser una tarea ardua: durante mucho tiempo el trabajo puede reducirse a estar sentado frente a un escritorio y pensar y pensar. Pero, en este caso, la vida de Stephen Hawking tiene la cualidad de mostrar una de las mentes más brillantes de los últimos cien años junto con una historia de amor y de resiliencia. Si La teoría del todo no se ajusta del todo a la vida de Hawking es una gran manera de conocerlo y buscar sus libros. En especial Breve historia del tiempo, que es maravilloso, claro y, por momentos, inesperadamente divertido.

LEER MÁS