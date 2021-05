La solución educativa Ticmas alcanzó la certificación como Google Partner

Los módulos de Ticmas corren en todos los dispositivos

La solución educativa Ticmas ha alcanzado la certificación como Google Partner para ofrecer a las escuelas primarias y secundarias de América Latina herramientas, recursos, contenidos y tecnología para potenciar y enriquecer las experiencias de enseñanza y aprendizaje .

Ticmas es una solución integral para la educación que acompaña a estudiantes, docentes e instituciones educativas en la transformación digital, brindando herramientas innovadoras de aprendizaje, contenidos y capacitación a docentes.

Fernanda Montes de Oca, Education Ecosystem Sales Manager de Google for Education, explica qué significa ser partner de Google: “Google for Education reconoce como partners a las empresas que desarrollan soluciones innovadoras enfocadas en educación , las cuales, además, se integran con nuestros productos, como es el caso de Google Workspace for Education, Google Classroom, Meet y Chromebooks. Nuestros partners nos ayudan a acercar tecnología, contenidos y soluciones a escuelas y universidades en la región para ayudarlos a aprovechar al máximo nuestros productos y programas, por lo que son grandes aliados con los que trabajamos de la mano”.

Docentes y estudiantes pueden acceder a más de 1500 secuencias didácticas y 60.000 recursos educativos

Con Google for Education y Ticmas, las escuelas podrán tener acceso a más de 60000 recursos educativos hipermediales y 1500 secuencias didácticas digitales creados por expertos y alineados con la currícula oficial.

Gracias a las herramientas de reportes y estadísticas, los docentes podrán conocer cómo progresan sus estudiantes, y ofrecerles recorridos de aprendizaje personalizados. Además, se brindan talleres, cursos y mentorías para que los educadores puedan crear un impacto educativo duradero en cualquier entorno de aprendizaje.

Viviana Zocco, CEO de Ticmas, señala: “En Ticmas reemos que la educación es la herramienta más poderosa para transformar la vida de las personas, y por ello apostamos a la innovación tecnológica y pedagógica para desarrollar propuestas de inclusión, equidad e igualdad de oportunidades. Estamos convencidos que esta alianza nos permitirá brindar una educación de calidad a muchísimos niños y jóvenes.”

Para más información: https://www.ticmasgoogle.com/