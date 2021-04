El sentido de la educación secundaria

Las escuelas secundarias viven un tiempo fantástico. Entre miles de educadores, educadoras y estudiantes estamos intentando redescubrir lo que significa el derecho a la educación. El derecho no es acceder a la escuela, aunque este el primer gran paso. No es tampoco, aunque cueste mucho, que los alumnos estudien y aprueben (si se puede combinar las dos cosas, mejor, y más todavía, una tercera: que aprendan). No es llevarse el título. No. El derecho a la educación es como todos los derechos: inalienable.

¿Qué quiere decir esto para la escuela secundaria más que para ningún otro nivel educativo? Quiere decir que garantizar el derecho a la educación implica que los estudiantes deben sentir que el conocimiento es suyo, que son capaces de aprender, que se han apropiado de la gramática soñada de las aulas: son capaces de seguir adelante en el mundo del aprendizaje más o menos solos, sienten que vale la pena lo aprendido, que es de ellos, que es su caja de herramientas para cambiar su destino.

Si esto no ha ocurrido a lo largo de cinco o seis años de escuela secundaria, ¿para qué ha servido realmente? ¿No es este un objetivo más concreto, ambicioso, sí, pero medible cada día en las aulas y escuelas? ¿No se puede pensar que la escuela secundaria tiene, antes que nada, la misión de establecer una relación perdurable con el conocimiento? Si salen de la escuela odiando una disciplina (o el conocimiento entero), ¿se puede decir realmente se ha garantizado su derecho? ¿Cómo podrían usar o transferir un conocimiento que se desprecia? ¿O creemos realmente que la mente es un depósito de aprendizajes-sufrimientos, como en la vieja escuela que se imponía para sostener la cultura (la nación, la religión) dominante?

Los derechos son de las personas, son inalienables. Para garantizar el derecho a la educación (un derecho tan extraño y expansivo), ¿no debería ser la escuela secundaria un espacio que busca, de diversas maneras, alejarse del aprendizaje alienado? Ese aprendizaje que está basado en la obligación homogénea ritual produce en los estudiantes una sensación de hastío. No saben bien para qué sirve ni por qué se aprende así. Entonces, aprenden un habitus de evasión: se van alejando del sentido de aprender, se sienten cuerpos extraños en las ropas de los estudiantes. Son seguidores de normas y consignas, no estudiantes. No buscan saber, como un presumiría del concepto de “estudiante”. No están allí lanzados a la tarea de indagar, preguntar, buscar y conocer. Están sentados, esperando que pasen las horas para irse a otra parte.

Entonces ese habitus es lo más peligroso del sistema educativo. Es una vieja carga histórica que no sabemos des-hacer.

Pero decía al inicio que vivimos en un tiempo fabuloso. Es el tiempo de desmontar el habitus de alienación de la cultura escolar que aleja a los estudiantes del sentido profundo del aprendizaje. Es una tarea inabarcable que realizan docentes, escuelas y pedagogos de todo el mundo. Cada día, de nuevas maneras revisamos el proyecto educativo de la modernidad, buscando senderos que no pierdan su luz, sino que abran las puertas a nuevas concepciones didácticas y curriculares.

El libro El sentido de la escuela secundaria (Paidós) está inscripto en esta vasta tarea. Es un libro que va y viene de las escuelas. Detrás de estas páginas hay dos educadoras todo terreno. Rebeca Anijovich y Gachy Cappelletti son dos personas mágicas que representan esa figura tan admirable de las educadoras: tienen un deseo de conocimiento expansivo. Ellas estudian, comparten, discuten, aprenden y enseñan. Son parte de una conversación incesante. Entre ellas, porque son un dúo dinámico. Y con sus incontables colegas, porque trabajan todo el tiempo en escuelas y espacios de formación. Y con sus estudiantes, porque son admiradas como maestras consistentes entre su teoría y su práctica que no es más que la misma cosa (tal como se verifica en este hermoso libro).

