El regreso de la educación presencial en el Nacional Buenos Aires

El Colegio Nacional Buenos Aires (Foto: JUAN VARGAS)

¡Volvimos al Colegio! Estudiantes y docentes esperábamos con muchas expectativas este día. ¡Qué ganas de entrar nuevamente, de caminar esos pasillos con tantos años de historia y personajes ilustres, de subir esas escaleras de mármol, de ver los patios, la biblioteca… y lo más importante de todo, vernos personalmente!

Desafío 2020

El año pasado no nos conocimos sino a través de las pantallas. Muchas veces no se encendían por conectividad, fiaca, adolescencia... Fue un año muy duro para todos, donde nos pasaron cosas muy fuertes que hicieron que estemos conectados desde los sentimientos más íntimos y profundos a pesar de no conocernos físicamente. Como la clase en donde un estudiante contó que no podía ver a su mamá porque era doctora y tenía miedo de contagiarlo. O el fallecimiento de la mía debido al virus y todo el acompañamiento que sentí de parte de mis estudiantes.

Que los chicos se conozcan la voz a mediados de año por un video de presentación personal que grabaron cuando vimos digitalización de imágenes en movimiento. Un proyecto solidario que trabajamos juntos, donde ayudamos a un emprendedor no tecnológico familiar de uno de los estudiantes haciéndole muchísimo material informático para colaborar para el crecimiento de su emprendimiento.

Un año donde la transformación digital entró al Colegio de un día para el otro, y dejó a la luz la importancia de contar con la informática como materia. Que los estudiantes sepan manejarse con holgura en el mundo digital, que va mucho más allá de saber usar las aplicaciones de un teléfono o jugar videojuegos. Aprender pensamiento computacional, programación, hablar de redes, internet, software, hardware y tantas cosas más en las que profundizamos de manera remota a lo largo del año.

La primera clase y los desafíos 2021

Ingresé al Colegio con la misma ansiedad y el mismo nerviosismo de la primera vez que entraba a una escuela a enseñar. Las caritas con barbijo. La clase dividida en burbujas. Ya muchos habían entrado al aula virtual que les compartí y hecho la tarea, aún sin haber tenido clase presencial.

Aprovechamos el espacio para presentamos, hablamos del año pasado, de las expectativas para este año. Este año una clase de informática que, por la pandemia y protocolos, al menos por ahora, no va a poder ser en el Gabinete con las computadoras, sino en el aula.

Es raro también este escenario, el desafío de este año va a ser que aprendan informática con tiza y pizarrón, transformación digital en un aula física. No va a ser fácil, pero… por nuestros estudiantes valen la pena la creatividad, el esfuerzo y el desafío.

LEER MÁS