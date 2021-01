Fernando Espinoza: “En las colonias de verano cuidamos la salud física y emocional de los chicos”

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, compartió parte de la jornada de las colonias de verano con chicas y chicos en el Polideportivo Alberto Balestrini, ubicado en Lomas del Mirador, uno de los predios donde se están desarrollando las actividades recreativas y pedagógicas de la temporada de verano 2021.

En esta oportunidad, las colonias tienen la particularidad de que son reducidas por el contexto de COVID-19, con un total de 10.000 colonos, divididos en burbujas de quince chicos, con el cumplimiento de protocolo y sanitización permanente. Como cada año, el municipio provee transporte, vianda, logística, organización, predio y piletas.

“Estamos muy felices con las colonias de verano porque en el medio de la peor crisis de la humanidad de los últimos cien años, finalmente decidimos llevar adelante las colonias con todos los cuidados y protocolos adecuados para poder brindar, de alguna forma, atención a las necesidades de nuestros niños y adolescentes”, expresó el jefe comunal.

“Más de 10.000 chicos de La Matanza, de 7 a 16 años, participan de las colonias de verano. Se hace a través de burbujas de quince chicos, con tres profesores, más un acompañante pedagógico en cada una de esas burbujas. Es decir, cada quince chicos que participan de las colonias, hay cuatro adultos que los están cuidando, sanitizando y recordándoles los protocolos y los cuidados, constantemente”, detalló Fernando Espinoza.

“Además de las actividades deportivas y las actividades culturales que se le suman en esta oportunidad, estamos elaborando actividades pedagógicas para que, después de diez meses de pandemia, se pueda tratar de regenerar y revalorizar el aprendizaje del año que los chicos no llegaron a alcanzar, mano a mano, con los docentes. Por tal motivo, sumamos actividades de ciencia, tecnología, matemáticas y lengua”, sostuvo el intendente.

“En las colonias de verano cuidamos la salud física y emocional de 10.000 chicos, proporcionando toda la alegría y felicidad posible y que, además, no pierdan el entrenamiento del estudio”, detalló Fernando Espinoza, y agregó: “Sabemos que lo emocional es uno de los grandes problemas que le trajo la pandemia a los chicos, por no poder estar con los afectos, sus amigos y sus compañeros de escuela todos los días. Por eso, desde estas colonias, en el marco de una nueva normalidad por la pandemia, queremos transmitir y llevar alegría a los chicos, y la verdad que, como intendente, no hay nada que me llene más el alma y el corazón que ver en una sonrisa, la alegría y la felicidad de los chicos”.

Las colonias están a cargo de la Secretaría de Deportes, Turismo y Recreación, en articulación con la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas, Secretarías de Salud Pública, Desarrollo Social, la Escuela de Guardavidas Municipal y la Secretaría de Cultura, entre otras.

Al finalizar el itinerario, el intendente Fernando Espinoza remarcó la necesidad de seguir cuidándose y subrayó: “Estamos llevando adelante la campaña de vacunación más grande de la historia de nuestro país, pero la pandemia no terminó. Todas y todos tenemos que intensificar las medidas de prevención con responsabilidad individual y colectiva, manteniendo los cuidados para frenar al enemigo invisible, llamado COVID-19”.