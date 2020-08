Exigen medidas urgentes para los 230 mil alumnos bonaerenses que quedaron fuera del sistema educativo durante la cuarentena

San Juan: El gobernador sanjuanino, Sergio Uña , y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, a distancia, encabezaron el acto del comienzo de las clases presenciales, en la Escuela 12 de Agosto. Foto: Rubén Paratore/Télam/cgl 10082020

Hace tres semanas, el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, advirtió que más de un 40% de los alumnos no pudieron tener un contacto a distancia con sus maestros desde el comienzo de la cuarentena, por falta de computadoras o de conexión a Internet. Por otro lado, sostuvo que, si bien se acordó un protocolo nacional para el regreso a las aulas, en muchísimas escuelas del país no se puede garantizar porque no hay espacio suficiente para la distancia social o porque no hay personal de maestranza para mantener limpias las instalaciones.

Aunque algunas provincias, como por ejemplo San Juan, retomaron el comienzo de clases presenciales, lo cierto es que en el resto de la Argentina y sobre todo en en el AMBA los estudiantes siguen sin tener esa chance. En ese contexto, y en sintonía con Romero, el diputado provincial de Cambio Federal, Guillermo Bardón, planteó su preocupación por los más de 200 mil estudiantes que quedaron fuera del sistema educativo al no tener ningún tipo de conectividad en el contexto del aislamiento “social, preventivo y obligatorio”.

“La Directora General de Cultura y Educación de la Provincia, Agustina Vila, acaba de reconocer que el 5 por ciento promedio de la matrícula total de estudiantes no tiene ningún tipo de conectividad, lo cual es sumamente preocupante porque esto significa que desde que se inició la cuarentena hay unos 230 mil alumnos que fueron expulsados del sistema educativo ”, afirmó Bardón y pidió al gobierno provincial que tome “medidas urgentes” para “resolver esta situación que genera desigualdad”.

El legislador de Cambio Federal consideró que “la educación, en este contexto, debería pensarse como una actividad esencial y habilitar espacios que sean utilizados para que esos alumnos puedan volver a estudiar”. “ La realidad ha demostrado que la apertura de algunas actividades esenciales, siguiendo estrictos protocolos, ha funcionado. Pensar en una estrategia similar para que más de 200 mil chicos no queden sin recibir educación, podría ser una solución si tenemos en cuenta que no se trata de una vuelta masiva a la escuela sino de focalizar en ese 5 por ciento que no tiene acceso”, indicó Bardón.

El legislador de La Plata sostuvo que “las medidas adoptadas para frenar la pandemia están generando una profunda desigualdad en el acceso a la educación, y esto amerita que el Gobierno tome medidas urgentes para resolver la situación de los estudiantes que hoy están completamente fuera del sistema educativo. Reincorporar a los alumnos excluidos debería ser una prioridad, independientemente de la decisión que se tome a nivel general con el regreso a las aulas”.

Para finalizar, Bardón sostuvo que “se deben implementar medidas urgentes que eviten que se agrande la brecha educativa entre los que tienen recursos y los que no. La educación debe seguir funcionando como un igualador y generador de oportunidades”.

A raíz de esta problemática, en declaraciones que dio esta mañana, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, rechazó la idea de retomar las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, pero sí dio su aprobación para que los docentes y los equipos educativos trabajen de manera personalizada con los chicos que no tienen conectividad en sus hogares y no pudieron estudiar desde el inicio de la cuarentena.

“Cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos propuso regresar a las aulas, le planteamos que no están dadas las condiciones epidemiológicas y le propusimos que la escuela vaya a las casas. En este momento no se puede volver a la presencialidad y no vamos a exponer a ningún niño y docente en un distrito donde hay mayor circulación de COVID-19. Queremos que la escuela vaya a los chicos. No necesariamente su maestra sino alguien del equipo socioeducativo a acompañar y generar el vínculo con la familia”, concluyó Trotta en Radio 10.





