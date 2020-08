Las distintas etapas que atravesó una escuela en medio de la suspensión de clases

Cuando se anunció la suspensión de las clases presenciales, nuestro proceso de incorporación a la virtualidad comenzó con el envío de actividades por parte de los docentes a los alumnos vía correo electrónico. Esto no fue lo óptimo que se esperaba, pero pudimos avanzar un poco más y armamos una plataforma con la aplicación de Google Drive. Nos dimos cuenta de que tampoco era suficiente: seguía siendo muy poco práctico y resutaba difícil de organizar.

El tiempo nos permitió dar un paso más y pudimos armar cada clase virtual en Google Classroom, pero faltaba algo más: el docente tenía que poder comunicarse de manera más directa con su alumnado. Entonces sistematizamos las clases vía Google Meet. En la actualidad cada docente tiene sus clases frente al curso por la palataforma y el envío, recepción y corrección de actividades se produce en las aulas virtuales.

Las dificultades que se debieron superar fueron fueron varias. En primer lugar, la falta de recursos materiales por parte de los alumnos ya que no todos disponían de dispositivos y o de la conectividad necesaria para poder responder en tiempo y forma con los requerimientos de cada asignatura. Muchos compartían dispositivos en su grupo familiar y entonces los tiempos no se cumplían como esperábamos. Los docentes también tenían la misma dificultad: no todos poseían los recursos materiales o debían compartirlo en sus hogares. Ante eso, el Instituto proveyó computadoras a quienes no tenían. El otro escollo fue que no todos teníamos la capacitación necesaria para el uso de la tecnología como herramienta indispensable. Todo se aprendió sobre la marcha.

La evolución del proceso se logró con el esfuerzo, dedicación y predisposición de toda la comunidad educativa. Todos de alguna u otra forma debimos ser pacientes y tener la tolerancia suficiente para lograr la adaptación a esta nueva forma de impartir educación.

Con respecto a los logros alcanzados, en principio lograr el dictado de clases virtuales, poder ponerse frente a una cámara y adecuar nuestros hogares para poder llevar educación a distancia. La adaptación de las familias en sus hogares para transformarlos en aulas también fue clave. Poder realizar una evaluación de manera virtual, el desfase de nuestros horarios de trabajo, el superar el miedo a exponerse frente a una cámara, compartir una pantalla como recurso didáctico, el tomar una nueva forma de evaluar mediante la valoración de lo realizado por los alumnos y el poder narrar esa valoración para que la familia reciba un informe de lo alcanzado por sus hijos. También nos deja un aprendizaje muy grande en lo que es seleccionar y priorizar contenidos, en adoptar nuevas estrategias de enseñanza que se acerque lo más posible al docente presente explicando.

Todavía queda un camino con mucha incertidumbre para recorrer, ¿podremos volver a la presencialidad como lo hacíamos? ¿Cerraremos el ciclo lectivo? ¿De qué manera? ¿Egresarán nuestros alumnos de quinto año? ¿Serán promovidos nuestros alumnos al año siguiente? Una sola certeza tenemos y es que seguiremos estando al frente de este desafío que es la educación.

Por Estela Cornejo - Directora de estudios y profesora del Instituto Sagrado Familia